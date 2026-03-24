クリスティアーノ・ロナウドら代表チームが新たな姿に！ プーマ、2026年ワールドカップに向け波模様をあしらったポルトガル代表の新ユニフォームを発表

アウェイユニフォームもまた、この国の航海史へのオマージュを込めたデザインとなっており、白を基調に、ポルトガルを取り巻く海との深い結びつきを象徴するティール色の波模様がアクセントとして施されています。ホームとアウェイのユニフォームに込められた象徴性は、自由で自然な動きを実現するために開発されたPUMAの軽量素材「ULTRAWEAVE」という最新技術と融合しています。

「私たちは単なるユニフォームではなく、ポルトガルが世界の舞台で背負う歴史の重みと栄光への渇望について考えていました」と、PUMA Teamsportのシニアデザイナー、デビッド・マッケンジーは語った。 「波のモチーフは、絶え間なく、力強く、そして誰にも止められないポルトガルの精神へのオマージュです。満員のスタジアムであれ、地元のピッチであれ、すべての選手とファンに、このユニフォームへの愛から生まれる特別な誇りを感じてほしいと願っています。」