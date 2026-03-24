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クリスティアーノ・ロナウドら代表チームが新たな姿に！ プーマ、2026年ワールドカップに向け波模様をあしらったポルトガル代表の新ユニフォームを発表
プーマ、ポルトガルの新ホーム＆アウェイユニフォームを発表
今夏、米国、カナダ、メキシコで開催される大会を控え、プーマはポルトガルの新しいホームおよびアウェイユニフォームを発表した。このデザインは、同国の誇り高き海洋の伝統からインスピレーションを得ている。6月にワールドカップが開幕すれば、セレサオは優勝候補の一角となるだろう。そして、この新しいユニフォームが、大会を通じて象徴的な存在となることを期待している。
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大西洋にインスピレーションを受けて
ドイツのスポーツウェア大手は、ホームキットの定番である深紅と濃緑の配色に手を加えることなく、従来通り前者をベースに、後者をアクセントとして採用した。しかし、国を囲む大西洋を彷彿とさせる繊細な波状のストライプ柄がデザインに深みを与え、これは「ポルトガル国民のリズミカルなエネルギーと、成功への揺るぎない意欲」を象徴している。
波模様の白いアウェイキット
アウェイユニフォームもまた、この国の航海史へのオマージュを込めたデザインとなっており、白を基調に、ポルトガルを取り巻く海との深い結びつきを象徴するティール色の波模様がアクセントとして施されています。ホームとアウェイのユニフォームに込められた象徴性は、自由で自然な動きを実現するために開発されたPUMAの軽量素材「ULTRAWEAVE」という最新技術と融合しています。
「私たちは単なるユニフォームではなく、ポルトガルが世界の舞台で背負う歴史の重みと栄光への渇望について考えていました」と、PUMA Teamsportのシニアデザイナー、デビッド・マッケンジーは語った。 「波のモチーフは、絶え間なく、力強く、そして誰にも止められないポルトガルの精神へのオマージュです。満員のスタジアムであれ、地元のピッチであれ、すべての選手とファンに、このユニフォームへの愛から生まれる特別な誇りを感じてほしいと願っています。」
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シャツはいつ発売されるのでしょうか
ポルトガル代表は、本大会に向けて大西洋を渡る前に、今度の代表戦期間中に数試合の親善試合で新ユニフォームを初披露する予定だ。ロベルト・マルティネス監督率いるチームは、土曜日のメキシコ戦で新ホームユニフォームを着用し、来週のアメリカ代表戦ではアウェイユニフォームを着用する。