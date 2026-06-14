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クリスティアーノ・ロナウドらポルトガル代表は、ワールドカップ初戦を前にディオゴ・ジョタ追悼のリストバンドを着用して練習を行った。
ホタへの心温まる気遣い
ポルトガル代表は、昨年自動車事故で亡くなった元リヴァプールFWジョタを悼み、全試合で記念リストバンドを着用すると発表した。このリストバンドは、大会前にルイス・モンテネグロ首相から贈られた。
MFヴィティーニャは「首相から贈られたもので、FIFAの規定に合わせて特別に作られた」と説明した。
「彼は、試合中に着用できるよう確認してくれました。全選手の名前に加え、ディオゴ・ジョタの特別な名前も入っており、入場に必要な要件はすべて満たされています。
首相は着用するか、試合中かそれ以外かは私たちに任せてくれました。私たちは喜んで受け取り、着用することを選びました」と語った。
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マルティネスは悲劇からインスピレーションを得る
ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、ジョタの遺した功績が大会に向けたチームのメンタル面に大きな影響を与えていると語っている。代表で49試合14得点を挙げたジョタは、ロッカールームの要だった。マルティネス監督は、彼の記憶が困難な局面でチームにエネルギーをもたらすと信じている。
マルティネス監督は『The Athletic』に「ディオゴは我々の光だ」と語った。「彼は代表としてタイトルを取るという夢を、私たちに示した。ネーションズリーグで成し遂げたように、私たちもその夢を追い続けたい」
彼はワールドカップを強く望んでいた。だからこそ、それは我々の責任であり、手本だ。ディオゴは『何事も可能だと信じる』ことを体現し、粘り強く、難しい局面でも常に答えを見つけた。」
ヴィティーニャ、マイアミでの「優勝候補」評価を控えめに語る
感情的な重圧を感じつつも、チームは米国、メキシコ、カナダでの戦術的課題に集中している。チャンピオンズリーグ連覇直後のヴィティーニャは、ポルトガルが優勝候補とされ期待が高まっていることを冷静に受け止め、「謙虚さを保ち、正しいサッカーをすれば結果はついてくる」と語った。4年前のベスト8超えへ、チームは謙虚さを強調した。
「優勝候補とは言わない。だが、遠くまで勝ち進む質と能力はある」とヴィティーニャは続けた。「謙虚に、正しいサッカーをするのが一番だと知っている。才能はある。必要なのは技術と戦術だ」。代表チームは水曜日の初戦に向け、北米の環境に慣れるためマイアミで調整している。
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物流の壁とワールドカップの夢
2026年ワールドカップは3カ国開催で、会場間の移動が長く、気候も多様という難しさがあります。ヴィティーニャは、天候が影響するのは確かだが、それは全参加国に共通する課題だと語りました。彼は、メキシコの酷暑でも、米加の寒暖差でも、ポルトガルは「言い訳しない」と強調しました。
「天候はプレーに影響するが、それはどのチームも同じだ」とこのMFは語った。「米・墨・加では気温が大きく異なるため、非常に過酷だ。だがこれはワールドカップ。言い訳は通用しない。どんな状況でも代表のために全力を尽くす」
「ずっと夢見てきたし、多くの成果を上げてきた。このタイトルも獲得したい」