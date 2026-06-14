ポルトガル代表は、昨年自動車事故で亡くなった元リヴァプールFWジョタを悼み、全試合で記念リストバンドを着用すると発表した。このリストバンドは、大会前にルイス・モンテネグロ首相から贈られた。

MFヴィティーニャは「首相から贈られたもので、FIFAの規定に合わせて特別に作られた」と説明した。

「彼は、試合中に着用できるよう確認してくれました。全選手の名前に加え、ディオゴ・ジョタの特別な名前も入っており、入場に必要な要件はすべて満たされています。

首相は着用するか、試合中かそれ以外かは私たちに任せてくれました。私たちは喜んで受け取り、着用することを選びました」と語った。











