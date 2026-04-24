メンデスは若いクライアントに「伝説になるか、平凡で終わるか」と迫る。サッカー史のアイコンが示したプロ意識は私生活でも必要だと強調する。

「私は選手たちにこう問います。『ピッチ外でもロナウドやメッシのようになりたいか、それとも……になりたいか？』と。 名前は挙げないが、その点が大きな違いだ」とメンデスは『ア・ボラ』紙に語った。 「私はとても恵まれている。クリスティアーノはサッカー史上最高の選手であり、ピッチ外でも最高の模範だ。この姿勢を子どもたちに伝えるべきだ」

世界クラスの才能を育むには、クラブのエンブレムより「適切な環境」が重要だと語る。多くの選手が才能の有無に関わらず出場機会を得られず、システムの中で埋もれてしまうとも指摘した。

「多くの場合、最大のクラブではなく、プレーして成長できる場所を選ぶべきです」とも語った。「出場時間が得られるなら、下位リーグでも構いません。機会がなければ才能は無意味です。適切な環境がないまま1〜2年プレーしないと、才能があるのにないように見えてしまいます。問題は才能ではなく、機会なのです。」