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「クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシのようになりたいか？」スーパーエージェントのホルヘ・メンデスが、バルセロナの若き逸材ラミネ・ヤマルや将来のスターたちに助言を送る。
メンデスはサッカー界の次世代の指針となる
メンデスは、バルセロナの18歳FWヤマルら若手選手へ「頂点に立つには技術だけでは足りない」と語った。
彼は長年のクライアントであるロナウドと、そのライバルであるメッシを「不朽の」例として挙げ、若手選手が学ぶべき唯一の指針だと指摘した。また、キャリア初期の選択、特にライフスタイルや規律が、潜在能力を最大限に発揮できるかを左右すると警告した。
- AFP
ロナウドとメッシを比較する難しさ
メンデスは若いクライアントに「伝説になるか、平凡で終わるか」と迫る。サッカー史のアイコンが示したプロ意識は私生活でも必要だと強調する。
「私は選手たちにこう問います。『ピッチ外でもロナウドやメッシのようになりたいか、それとも……になりたいか？』と。 名前は挙げないが、その点が大きな違いだ」とメンデスは『ア・ボラ』紙に語った。 「私はとても恵まれている。クリスティアーノはサッカー史上最高の選手であり、ピッチ外でも最高の模範だ。この姿勢を子どもたちに伝えるべきだ」
世界クラスの才能を育むには、クラブのエンブレムより「適切な環境」が重要だと語る。多くの選手が才能の有無に関わらず出場機会を得られず、システムの中で埋もれてしまうとも指摘した。
「多くの場合、最大のクラブではなく、プレーして成長できる場所を選ぶべきです」とも語った。「出場時間が得られるなら、下位リーグでも構いません。機会がなければ才能は無意味です。適切な環境がないまま1〜2年プレーしないと、才能があるのにないように見えてしまいます。問題は才能ではなく、機会なのです。」
お金と子ども時代の忠誠心についてのアドバイス
そのエージェントは、有望なキャリアを台無しにする落とし穴として、若手選手に見栄よりも安定性を重視するよう助言した。また、サッカー界の頂点にいない限り、レストラン開業などの早期ビジネス進出は危険だと警告した。
「資産を守り、家を買って家族を助けなさい。ただし、レストランを開くのはやめなさい。クリスティアーノのように神格化された存在でない限り」とメンデスは語った。
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ヤマルは回復に注力している
ヤマルは現在、怪我からの回復に専念している。10代の彼はハンス・フリック監督率いるクラブの長期プロジェクトの中心的存在であり、フリック監督は彼の勤勉さを一貫して称賛している。