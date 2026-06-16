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クリスティアーノ・ロナウドも同じ運命をたどるのか？ CR7率いるポルトガル代表がワールドカップに挑む中、ロベルト・マルティネス監督の去就をめぐる最新情報。
マルティネスが近々の退団を明らかにした
マルティネス監督は、北米遠征の結果に関わらずポルトガル代表を退任すると正式発表した。7月末で契約が満了する。在任中、同国はUEFAネーションズリーグ2度を含む複数のタイトルを獲得した。 ポルトガルは2016年欧州選手権、2019年と2025年のUEFAネーションズリーグで優勝しており、次期監督探しが始まる。ポルトガルサッカー協会はすでに後任候補の検討を進めている。
- AFP
新たな挑戦を求める
退任は双方の合意によるもので、新時代の幕開けとなりそうだ。talkSPORTの特派員アレックス・クルック氏は「契約更新は彼の決断だ。マルティネス氏はプレミアリーグや欧州トップクラブ、または他の代表チームでの指揮を狙っている」と明かした。 また、クルック氏は「公式発表はないが、次にメディアの前に立てば質問は避けられない。この決定はポルトガルサッカー協会との協議済みで、協会は後任選びを開始できる」と付け加えた。
ロナウドの最後のダンス
監督の退任で、クリスティアーノ・ロナウドに注目が集まっている。今回が彼の最後の主要大会になると見られる。彼はキャリアで唯一欠けるワールドカップ優勝を夢見る。ブルーノ・フェルナンデスらとともにお国を背負うベテランFWの旅に注目だ。 チームは6月17日（水）にコンゴ民主共和国とグループK初戦を戦い、23日にウズベキスタン、28日にコロンビアと対戦する。もし彼が監督に続き引退を決意するなら、連勝での有終の美は最高の別れとなるだろう。
- AFP
ポルトガルの今後はどうなるのか？
ポルトガルは水曜日の開幕戦に向け、まずは3ポイント獲得に集中している。その先には、ポルトガルサッカー協会がチームを次のサイクルへ導く新監督を急ぐ任務が待つ。一方、マルティネス監督は今夏、欧州のクラブや代表チームでの新天地を探す見込みだ。