監督の退任で、クリスティアーノ・ロナウドに注目が集まっている。今回が彼の最後の主要大会になると見られる。彼はキャリアで唯一欠けるワールドカップ優勝を夢見る。ブルーノ・フェルナンデスらとともにお国を背負うベテランFWの旅に注目だ。 チームは6月17日（水）にコンゴ民主共和国とグループK初戦を戦い、23日にウズベキスタン、28日にコロンビアと対戦する。もし彼が監督に続き引退を決意するなら、連勝での有終の美は最高の別れとなるだろう。