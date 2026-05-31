クリスティアーノ・ロナウドは2026年ワールドカップを控え、ジョルジーナ・ロドリゲスと日光浴の休暇を満喫。それでも腹筋の時間は欠かさない。

アル・ナスルのスーパースターは、ペナルティエリアの激しさからサウジアラビアの海岸線の静けさへ舞台を移した。長年のパートナーと子どもたちと共に、41歳のアイコンは休暇のひとときを少しずつ公開している。透き通ったターコイズブルーの海や高級リゾートでのプールサイドでのんびり過ごす姿から、ロナウド一家はサッカーカレンダーの貴重な休息を楽しんでいるようだ。

ロドリゲスはSNSに休暇の写真を公開。末娘ベラ・エスメラルダと手をつなぐ姿も。人里離れたリゾートで充電し、北米大会へ向け代表に合流する。



