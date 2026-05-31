AFP
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クリスティアーノ・ロナウドは2026年ワールドカップを控え、ジョルジーナ・ロドリゲスと日光浴の休暇を満喫。それでも腹筋の時間は欠かさない。
サウジアラビアの太陽の下での家族団らん
アル・ナスルのスーパースターは、ペナルティエリアの激しさからサウジアラビアの海岸線の静けさへ舞台を移した。長年のパートナーと子どもたちと共に、41歳のアイコンは休暇のひとときを少しずつ公開している。透き通ったターコイズブルーの海や高級リゾートでのプールサイドでのんびり過ごす姿から、ロナウド一家はサッカーカレンダーの貴重な休息を楽しんでいるようだ。
ロドリゲスはSNSに休暇の写真を公開。末娘ベラ・エスメラルダと手をつなぐ姿も。人里離れたリゾートで充電し、北米大会へ向け代表に合流する。
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『私の人生で最高の瞬間』
ロナウドの婚約者ロドリゲスは、インスタグラムで理想の休暇をファンに共有し続けている。プールで遊ぶ子どもたちや、電動サーフボードを操るクリスティアーノ・ジュニアの動画には「私の人生で最高の瞬間」と綴った。競争心の強い彼だが、こうした私的な場面では優しい一面がのぞく。
海辺の食事や子どもたちの水遊びなど、日常のひとこまも共有されている。人魚の浮き輪に横たわる幼いエスメラルダの写真は、休暇の雰囲気をよく伝える。大会を控えプレッシャーが高まる中、史上6度目のW杯出場を目指すベテランFWにとって、今も家族が最大の支えである。
史上最高の選手に休日はなし
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最後のワールドカップへの夢
6月17日、ヒューストンでのコンゴ戦まで時間がない。20年のキャリアで最後の主要タイトルを狙うロナウドにとって、この大会は最後の挑戦だ。グループステージはテキサスとフロリダで行われるため、彼は休暇中にアメリカの暑さに備え、心身を整えている。
5月下旬にクラブシーズンを終えたばかりの彼は、この短い休暇で国内での成功と代表戦をつなぐ。まもなく休息は終わり、意識はピッチに向かう。国際サッカー史上最高の得点王が、この大舞台で最後の輝きを放てるか、世界が注目している。