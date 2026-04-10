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クリスティアーノ・ロナウドは、2026年ワールドカップ後に引退すべきだと助言された。リオネル・メッシが所属する「決して楽ではない」MLSに移籍するよりも、そのほうが良いという。
リンパー、ロナウドにMLS移籍を警告
サウジ・プロリーグで年齢を感じさせない活躍を続けるロナウドの、次なる移籍先を巡る議論が加熱している。ファンはライバル・メッシとのMLS再会を夢見るが、元アーセナルFWリンパー氏は41歳のポルトガルアイコンにとってその移籍は誤りだと指摘。米国のトップリーグは身体的に厳しく、最後の大型契約を狙う選手たちがそのレベルを過小評価していると語った。
「MLSがさらに成長するにはロナウドのようなスターが必要だが、彼はもう41歳だ。ポルトガルの直近2試合は負傷で欠場し、ワールドカップも控えている。 リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドが多くのタイトルを取った後もプレーし続ける姿には感服する。素晴らしいことだ。だが、ロナウドはワールドカップ後に引退すべきではないか」とリンパーはNewBettingSites.ukに語った。
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CR7にとって、長寿よりレガシーが重要。
リンパー氏が最も心配しているのは、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスで築いた輝かしいキャリアに傷がつくことだ。通算1,000ゴールという歴史的記録を目指すストライカーに対し、スウェーデン人のリンパー氏は、その数字に達したときが完全引退の合図だと助言した。また、41歳で米国に移籍しても、多くの人が考えるような「安易な」引退にはならないと警告した。
「41歳でMLSに挑む必要はあるのか？あのリーグは甘くない。優れた選手も多い。だからロナウドには言う。1000ゴールに達したら、そこで区切りをつけてほしい。君の偉業に並ぶ者はいない。だから、無理をせず、現実を見て、引退してほしい」とリンパーは語った。
サウジアラビアでロナウドをめぐる論争が絶えない
中東で得点を量産するロナウドだが、その存在は摩擦も生んでいる。所属するアル・ナスルは現在、優勝争いの真っただ中。しかし、この争いは最近、リーグの判定基準を巡るライバル選手たちの批判で濁っている。 かつてブレントフォードでプレーし、現在はアル・アハリに所属する元ストライカーのイヴァン・トニーは、審判がアル・ナスを優勝させるためにファールを放置しているのではないかと示唆した。
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次は何が待っているのでしょうか？
2026年W杯が迫り、通算1,000ゴールへの競争が激化する中、ロナウドの去就に注目が集まる。仲間は引退を勧めるが、彼は最後の挑戦を選ぶか。結末は世界が注視する。 数か月後の選択により、中東で幕を閉じるか、米国で閉じるか、あるいはポルトガル代表として国際舞台で閉じるかが決まるだろう。