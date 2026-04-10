クリスティアーノ・ロナウドは、2026年ワールドカップ後に引退すべきだと助言された。リオネル・メッシが所属する「決して楽ではない」MLSに移籍するよりも、そのほうが良いという。

リンパー氏が最も心配しているのは、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスで築いた輝かしいキャリアに傷がつくことだ。通算1,000ゴールという歴史的記録を目指すストライカーに対し、スウェーデン人のリンパー氏は、その数字に達したときが完全引退の合図だと助言した。また、41歳で米国に移籍しても、多くの人が考えるような「安易な」引退にはならないと警告した。

「41歳でMLSに挑む必要はあるのか？あのリーグは甘くない。優れた選手も多い。だからロナウドには言う。1000ゴールに達したら、そこで区切りをつけてほしい。君の偉業に並ぶ者はいない。だから、無理をせず、現実を見て、引退してほしい」とリンパーは語った。