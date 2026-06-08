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クリスティアーノ・ロナウドは「宇宙人」ではない。元チームメイトがCR7が「普通の男」な理由を語る。
ロナウドは「普通」だ
レアル・マドリードとユヴェントスでロナウドとチームメイトだったダニーロは、彼が「人間離れしている」という見方を否定する。数え切れない栄誉と高いプロ意識を持つロナウドだが、カメラが回っていない場では親しみやすいと語る。
『ザ・アスレティック』の取材に答えたダニーロはこう語った。「みんなはクリスティアーノを宇宙人のように言うけど、家族と笑い合う普通の男だよ。でも、サッカーへの情熱は別格。毎日、もっと良くなろうとしているんだ。」
CR7の完璧を追求する飽くなき情熱
ダニーロは、ロナウドの人柄を語ると同時に、彼が20年以上トップでプレーし続ける並外れたプロ意識も強調した。このDFは、ロナウドのメンタリティが周囲にどう影響し、「二番手」を許さない環境を生むかを身をもって知っていた。
「マドリードで一緒にプレーしたときも、トリノでさらに経験を積んだ後も、彼は常に得点を重ね、プロフェッショナルだった。仲間を鼓舞し、練習でも試合でも最高のパフォーマンスを引き出してくれた」と付け加えた。
アンチェロッティとの共通点を挙げる
ブラジルはアンチェロッティ監督の下、未来を見据える。ダニーロは、この名将と元チームメイトのロナウドに共通点を見出す。2人とも頂点を何度も経験しながらも、現場で驕ることはない。
「アンチェロッティはクリスティアーノのようだ。サッカー界で最も有名な人物の一人でありながら、私たちと同じように普通の生活を送っている」と彼は語った。「彼は謙虚だ。これはチャンピオンにとって最も重要な資質の一つだ。多くのタイトルを獲得してきたが、まるで何も勝ち取っていないかのように仕事に取り組んでいる」
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ワールドカップへの究極の挑戦
41歳のロナウドは、キャリア初となるワールドカップ制覇を目指し、6度目の大会出場に向けて最終調整を行っている。
6度目の出場はリオネル・メッシ、ギジェルモ・オチョアに並び、史上3人目の快挙となる。
ポルトガルはグループKに入り、6月17日にコンゴ民主共和国、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。