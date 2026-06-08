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Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドは「宇宙人」ではない。元チームメイトがCR7が「普通の男」な理由を語る。

レアル・マドリー
ユヴェントス
クリスティアーノ・ロナウド
ダニーロ

クリスティアーノ・ロナウドは、完璧さを追求する超人として語られることが多い。しかし、元チームメイトのダニーロは、5度のバロンドール受賞者と同じロッカールームで過ごした経験について、新鮮な視点で語っている。彼は、このポルトガルのスターが、世間のイメージよりずっと地に足がついた人物だと強調する。

  • ロナウドは「普通」だ

    レアル・マドリードとユヴェントスでロナウドとチームメイトだったダニーロは、彼が「人間離れしている」という見方を否定する。数え切れない栄誉と高いプロ意識を持つロナウドだが、カメラが回っていない場では親しみやすいと語る。

    ザ・アスレティック』の取材に答えたダニーロはこう語った。「みんなはクリスティアーノを宇宙人のように言うけど、家族と笑い合う普通の男だよ。でも、サッカーへの情熱は別格。毎日、もっと良くなろうとしているんだ。」

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  • CR7の完璧を追求する飽くなき情熱

    ダニーロは、ロナウドの人柄を語ると同時に、彼が20年以上トップでプレーし続ける並外れたプロ意識も強調した。このDFは、ロナウドのメンタリティが周囲にどう影響し、「二番手」を許さない環境を生むかを身をもって知っていた。

    「マドリードで一緒にプレーしたときも、トリノでさらに経験を積んだ後も、彼は常に得点を重ね、プロフェッショナルだった。仲間を鼓舞し、練習でも試合でも最高のパフォーマンスを引き出してくれた」と付け加えた。


  • アンチェロッティとの共通点を挙げる

    ブラジルはアンチェロッティ監督の下、未来を見据える。ダニーロは、この名将と元チームメイトのロナウドに共通点を見出す。2人とも頂点を何度も経験しながらも、現場で驕ることはない。

    「アンチェロッティはクリスティアーノのようだ。サッカー界で最も有名な人物の一人でありながら、私たちと同じように普通の生活を送っている」と彼は語った。「彼は謙虚だ。これはチャンピオンにとって最も重要な資質の一つだ。多くのタイトルを獲得してきたが、まるで何も勝ち取っていないかのように仕事に取り組んでいる」

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ワールドカップへの究極の挑戦

    41歳のロナウドは、キャリア初となるワールドカップ制覇を目指し、6度目の大会出場に向けて最終調整を行っている。

    6度目の出場はリオネル・メッシ、ギジェルモ・オチョアに並び、史上3人目の快挙となる。

    ポルトガルはグループKに入り、6月17日にコンゴ民主共和国、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。