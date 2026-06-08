クリスティアーノ・ロナウドは「宇宙人」ではない。元チームメイトがCR7が「普通の男」な理由を語る。

ダニーロは、ロナウドの人柄を語ると同時に、彼が20年以上トップでプレーし続ける並外れたプロ意識も強調した。このDFは、ロナウドのメンタリティが周囲にどう影響し、「二番手」を許さない環境を生むかを身をもって知っていた。

「マドリードで一緒にプレーしたときも、トリノでさらに経験を積んだ後も、彼は常に得点を重ね、プロフェッショナルだった。仲間を鼓舞し、練習でも試合でも最高のパフォーマンスを引き出してくれた」と付け加えた。



