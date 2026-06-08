ブラジルがアンチェロッティ監督の下で未来を見据える中、ダニーロは功績あるイタリア人監督と元チームメイトのロナウドに共通点を見出す。2人とも頂点を何度も経験しながらも、練習場で慢心を見せることはない。

「アンチェロッティはクリスティアーノのようだ。サッカー界で最も有名な人物の一人でありながら、私たちと一緒に過ごす日々はごく普通の人と同じように過ごしている」と彼は語った。「彼は謙虚だ。これはチャンピオンにとって最も重要な資質の一つだ。彼は多くのタイトルを獲得してきたが、まるで何も勝ち取っていないかのように仕事に取り組んでいる」