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クリスティアーノ・ロナウドは「宇宙人」じゃない。元チームメイトが、CR7が「普通の男」な理由を語る。
ロナウドは「普通」だ
レアル・マドリードとユヴェントスでロナウドとチームメイトだったダニーロは、彼が人間離れした存在だという見方を否定する。受賞歴や向上心にもかかわらず、カメラが回っていないときのアル・ナスル所属のスターは、驚くほど親しみやすいと語る。
『ザ・アスレティック』の取材にこう語った。「みんなはクリスティアーノを宇宙人のように言うけど、家族と笑い合う普通の男だ。でも、サッカーに人生を捧げ、毎日自分を高める情熱は並外れている」
CR7の完璧を追求する飽くなき情熱
ダニーロは、ロナウドの人間性を強調しつつ、彼が20年以上トップでプレーし続ける並外れたプロ意識も重視した。このDFは、ロナウドのメンタリティが周囲にどう影響し、「二番手」を許さない環境を生むかを身をもって知っていた。
「マドリードで一緒にプレーした。トリノではさらに経験を積み、多くの得点を挙げ、常にプロフェッショナルだった。彼は仲間を鼓舞し、練習でも試合でも最高のパフォーマンスを引き出してくれた」と付け加えた。
アンチェロッティとの共通点を挙げる
ブラジルがアンチェロッティ監督の下で未来を見据える中、ダニーロは功績あるイタリア人監督と元チームメイトのロナウドに共通点を見出す。2人とも頂点を何度も経験しながらも、練習場で慢心を見せることはない。
「アンチェロッティはクリスティアーノのようだ。サッカー界で最も有名な人物の一人でありながら、私たちと一緒に過ごす日々はごく普通の人と同じように過ごしている」と彼は語った。「彼は謙虚だ。これはチャンピオンにとって最も重要な資質の一つだ。彼は多くのタイトルを獲得してきたが、まるで何も勝ち取っていないかのように仕事に取り組んでいる」
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ワールドカップの究極の目標
41歳のロナウドは、キャリア初となるワールドカップ制覇を目指し、6度目の大会出場に向けて最終調整を行っている。
6度目の出場はリオネル・メッシ、ギジェルモ・オチョアに続き史上3人目の快挙となる。
ポルトガルはグループKに入り、6月17日にコンゴ民主共和国、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。