クリスティアーノ・ロナウドは、リオネル・メッシのような「魔法」がないため、MLS移籍は慎重に考えるべきとの忠告を受けた。オリヴィエ・ジルーとの比較もされている。

ライト＝フィリップスはロナウドには慎重だが、ネイマールやグリーズマンのような他の世界的なスターがMLSでも大きなインパクトを残せると語る。

「ネイマールを獲得できるなら逃すべきではない。世界屈指の選手の中で彼は最も過小評価されている。雑音は多いが、ピッチに立てばリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同レベルだ。

インテル・マイアミでのメッシほどのインパクトはないかもしれないが、ロサンゼルスでのソン・フンミンや、私がニューヨークにいた頃のティエリ・アンリに近い影響を与えるはずだ。彼らはユニフォームやチケットの売上に貢献しつつ、次世代のMLS選手にも良い刺激を与える」

「アントワーヌ・グリーズマンもまた、完璧な補強だ。リーグに来て苦労する選手というのは、いわゆる『贅沢な選手』、つまり本当に努力しようとしていない連中だ。だがグリーズマンはそうではない。彼には多くの資質があり、それはアトレティコ・マドリードでディエゴ・シメオネの下でプレーした経験から学んだものだ。」