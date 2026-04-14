Getty/GOAL
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドは、リオネル・メッシのような「魔法」がないため、MLS移籍は慎重に考えるべきとの忠告を受けた。オリヴィエ・ジルーとの比較もされている。
ライト＝フィリップス、ロナウドのMLS適性を疑問視
元MLSストライカーのライト＝フィリップスは、ロナウドにMLS移籍は避けるべきだと助言した。理由として、ポルトガル人スーパースターは自身の評判を傷つけるリスクを負うと主張している。現在41歳でサウジ・プロリーグのアル・ナスルに所属するロナウドは、引退前にメッシと共に米国でプレーするとの噂もある。しかし、ライト＝フィリップスは、MLSの過酷な身体的負担とスターへの期待を考え、その移籍はリスクが高いと見る。 一方でメッシはインテル・マイアミでプレーし、リーグの認知度向上に貢献しながらもピッチ上で高い影響力を維持している。
- AFP
「彼の功績を台無しにする恐れがある」
Covers.comのインタビューで、ライト＝フィリップスはLAFCに移籍して失敗したジルーを引き合いに出し、「クリスティアーノ・ロナウドがMLSに来るのは見たくない。もう手遅れだ。メッシならまだ1対1で抜けるが」と語った。 だが、今の彼がまだ“魔法”を披露できるかは不明だ。万全でなければ、MLS移籍が彼のレガシーを傷つける恐れがある。
「オリヴィエ・ジルーがLAFCで示したパフォーマンスは、アーセナルファンとして見ていて辛かった。必要なサポートがなく、かつての面影はなく、悲しい光景だった。クリスティアーノにも同じことが起きるのではないかと心配だ。もし彼が来れば、私が愛するリーグにスポットライトが当たるだろうが、正直なところ、実現するとは思えない。」
ネイマールとグリーズマンはMLSで活躍すると予想される。
ライト＝フィリップスはロナウドには慎重だが、ネイマールやグリーズマンのような他の世界的なスターがMLSでも大きなインパクトを残せると語る。
「ネイマールを獲得できるなら逃すべきではない。世界屈指の選手の中で彼は最も過小評価されている。雑音は多いが、ピッチに立てばリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同レベルだ。
インテル・マイアミでのメッシほどのインパクトはないかもしれないが、ロサンゼルスでのソン・フンミンや、私がニューヨークにいた頃のティエリ・アンリに近い影響を与えるはずだ。彼らはユニフォームやチケットの売上に貢献しつつ、次世代のMLS選手にも良い刺激を与える」
「アントワーヌ・グリーズマンもまた、完璧な補強だ。リーグに来て苦労する選手というのは、いわゆる『贅沢な選手』、つまり本当に努力しようとしていない連中だ。だがグリーズマンはそうではない。彼には多くの資質があり、それはアトレティコ・マドリードでディエゴ・シメオネの下でプレーした経験から学んだものだ。」
- Getty Images Sport
ロナウド、サウジ・プロリーグ優勝へ向け奮闘中
現時点では、ロナウドはアル・ナスルでの試合に集中している。クラブはサウジ・プロリーグで首位を守り、2位アル・ヒラルに5ポイント差をつけている。残り6試合で、CR7はチームのリードを守り、2022年末の移籍以来初となるリーグ優勝を狙う。