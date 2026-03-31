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クリスティアーノ・ロナウドは、ハリウッドでの夢を叶えるためにライアン・レイノルズなど必要ない！映画スターへの野望はあるものの、CR7のレックサム移籍という驚きの噂は否定された
ポルトガルの「史上最高の選手」ロナウド、引退時期は未定
ロナウドは現在41歳となり、数々の記録を塗り替えてきたスパイクを最後に脱ぐ日が来たとき、自分がどうするかについて考え始めている。豊富な経験を後進に伝えることができるにもかかわらず、監督への転身は可能性が低いと見られており、クラブのオーナーになることがより現実的な転身先と見られている。
5度のバロンドール受賞者である彼は、まだ引退の日程を決めておらず、40代半ば以降も現役を続けると予想する声も多い。サウジ・プロリーグのアル・ナセルとの高額契約は2027年に満了となるため、その時点で新たな挑戦を求める可能性もある。
「レッド・ドラゴンズ」ことレックサムではプレミアリーグ昇格を目指し、野心的な計画が練られている。ロナウドは、同クラブのドキュメンタリーシリーズにぴったりの人物だ。また、SToKレースコースでは、『デッドプール』の主演俳優レイノルズと、大ヒット映画への出演機会について話し合う機会も得られるだろう。
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ロナウドはレックサムでハリウッドの夢を追うことになるのか？
元ウェールズ代表のチェスターは、この移籍が実現するとは確信しておらず、Fruity Kingに対し次のように語った。「クリスティアーノ・ロナウドは名声の絶頂にあり、ピッチ上でこれほどの成功を収めてきたことを考えれば、もし彼がハリウッドに足を踏み入れたいと思ったとしても、それを実現するためにレックサムに行く必要はないと思う。とはいえ、何が起こるか分からないが。
「レックサムはマンチェスターからそう遠くないし、彼もよく知っている地域だから、絶対にないとは言えない。もしロナウドがレックサムに行ったら、僕だけでなく世界中の多くの人を驚かせることになるだろう！」
ワールドカップ優勝経験者のフランク・ルブーフは以前、ロナウドがそのような転身を受け入れる可能性があると主張していた。元チェルシーのディフェンダーは次のように語った。「ロナウドは、現役引退後にレックサムと契約し、素晴らしいハリウッド映画に出演するほど賢いと思う。なぜそうしないのか？
「もし彼がサッカーを愛し、レックサムでプレーしたいと願っている一方で、同時にハリウッドで素晴らしい俳優になることも考えているのなら、私はそれで構わない。野心は大好きだ。ロナウドはとてつもなく個性的な人物だから、レックサムにとっては最高のことになるだろう。」
レックサムがウェールズ代表のウィルソン獲得に動くとの見方
ロナウドの獲得は現実離れした話と見られているが、レックサムには他にも数名の移籍候補が浮上している。もしプレミアリーグ昇格を果たせれば、次の移籍市場では、実績のある選手たちの獲得が図られることになるだろう。
その一人として挙げられているのが、現在ウェールズ代表のMFハリー・ウィルソンだ。レックサム出身の彼は、今夏にフラムとの契約が満了し、フリーエージェントとなる見込みだ。
チェスター氏は次のように付け加えた。「レックサムがプレミアリーグに昇格すれば、ハリー・ウィルソンを獲得できるだろうか？それは、ハリーがレックサムでプレーすることに対してどのような思いを抱いているか次第だと思う。
「彼はまだ29歳だし、今シーズンの好調ぶりを見れば、その才能には疑いの余地がない。レンタル移籍先でも常に成功を収めてきたし、フルハムでのキャリア全体も順調だ。
「しかし、特に今シーズンは、ゴールやアシストの面において本当に成熟したように見える。その点において、ウェールズ代表にとっても極めて重要だ。まだピークを過ぎたと見なされない年齢で、しかもフリー契約という状況下で、これほどの好調を維持している選手として、ハリーには多くの選択肢があるだろう。
「彼がフルハムに残るか、あるいは他を探して自分にどんなチャンスがあるかを見るか、いずれにせよ選択肢はあるはずだ。レックサムが昇格を果たせば、当然彼にオファーを出すだろう。」
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昇格への追い風：レッド・ドラゴンズがプレミアリーグを視野に
2025-26シーズンも終盤を迎え、レックサムはチャンピオンシップのプレーオフ進出を目指している。フィル・パーキンソン監督率いるチームは、残り7試合を残して順位表で7位につけている。もし4年連続の昇格を果たすことができれば、ウィルソンやロナウドといった選手を獲得するという夢が、本格的に現実味を帯びてくるだろう。