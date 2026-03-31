クリスティアーノ・ロナウドは、ハリウッドでの夢を叶えるためにライアン・レイノルズなど必要ない！映画スターへの野望はあるものの、CR7のレックサム移籍という驚きの噂は否定された

ロナウドの獲得は現実離れした話と見られているが、レックサムには他にも数名の移籍候補が浮上している。もしプレミアリーグ昇格を果たせれば、次の移籍市場では、実績のある選手たちの獲得が図られることになるだろう。

その一人として挙げられているのが、現在ウェールズ代表のMFハリー・ウィルソンだ。レックサム出身の彼は、今夏にフラムとの契約が満了し、フリーエージェントとなる見込みだ。

チェスター氏は次のように付け加えた。「レックサムがプレミアリーグに昇格すれば、ハリー・ウィルソンを獲得できるだろうか？それは、ハリーがレックサムでプレーすることに対してどのような思いを抱いているか次第だと思う。

「彼はまだ29歳だし、今シーズンの好調ぶりを見れば、その才能には疑いの余地がない。レンタル移籍先でも常に成功を収めてきたし、フルハムでのキャリア全体も順調だ。

「しかし、特に今シーズンは、ゴールやアシストの面において本当に成熟したように見える。その点において、ウェールズ代表にとっても極めて重要だ。まだピークを過ぎたと見なされない年齢で、しかもフリー契約という状況下で、これほどの好調を維持している選手として、ハリーには多くの選択肢があるだろう。

「彼がフルハムに残るか、あるいは他を探して自分にどんなチャンスがあるかを見るか、いずれにせよ選択肢はあるはずだ。レックサムが昇格を果たせば、当然彼にオファーを出すだろう。」