アル・ナセルは勝ち点82でリーグ首位に立ち、アル・ヒラルに5ポイント差をつけている。だが一部の評論家は、これは英雄的な活躍ではなく巨額投資の結果だと指摘する。「ロナウド？彼は1年目で成果を出せず、2年目も同様だった。タイトル争いに絡むには3年かかり、多数の『サポート役』が必要だった。 タイトル争いに加わるため、クラブは欧州から多数のトップ選手を呼び寄せ、彼を支えた」と指摘する。さらに「たとえ優勝しても、それはロナウド個人の偉大さではなく、チームメイトの努力と補強の結果だ。彼がチームを引っ張ったのではなく、チームメイトが彼を支える基盤を築いたのだ」と結論付けた。