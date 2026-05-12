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クリスティアーノ・ロナウドは、サウジ・プロリーグでの優勝は、リオネル・メッシがインテル・マイアミで果たしたMLSカップ制覇とは「比べものにならない」と語った。
メッシの即効性と長い道のり
RMC Sportの取材に答えたルブーフは、この永遠のライバル関係を力強く分析した。メッシは2023年7月にインター・マイアミ加入直後にリーグ・カップ制覇。その後、サポーターズ・シールドとMLSカップも獲得し、101試合で87ゴール47アシストを記録した。 一方、2023年1月にアル・ナセルに移籍したロナウドは139試合で121得点を挙げているものの、いまだリーグ優勝を経験していない。ルブーフは「何が起きても、アル・ナセルがトロフィーを獲ってもそれはロナウドの功績ではない。彼にその評価は与えない。少なくとも私は」と断じた。
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マイアミとリヤドの変貌を比較する
フランス人アナリストは、苦境にあったチームをアルゼンチン代表キャプテンが瞬時に再生させた例を示し、その速さが元マンチェスター・ユナイテッドFWには越えられないハードルだと主張。さらに「比較したいなら、しよう」と挑発した。 ロナウドがサウジアラビアでタイトルを取っても、メッシがインテル・マイアミで初優勝した功績とは比べ物にならない。メッシは最下位だったチームを加入初シーズンで優勝に導いた。これこそ驚異的だ」
欧州からの巨額投資が批判されている。
アル・ナセルは勝ち点82でリーグ首位に立ち、アル・ヒラルに5ポイント差をつけている。だが一部の評論家は、これは英雄的な活躍ではなく巨額投資の結果だと指摘する。「ロナウド？彼は1年目で成果を出せず、2年目も同様だった。タイトル争いに絡むには3年かかり、多数の『サポート役』が必要だった。 タイトル争いに加わるため、クラブは欧州から多数のトップ選手を呼び寄せ、彼を支えた」と指摘する。さらに「たとえ優勝しても、それはロナウド個人の偉大さではなく、チームメイトの努力と補強の結果だ。彼がチームを引っ張ったのではなく、チームメイトが彼を支える基盤を築いたのだ」と結論付けた。
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国内と欧州での栄光を見据えて
アル・ナセルは火曜日、アル・ヒラルとのリーグ戦で優勝へ王手をかける。さらに土曜にはガンバ大阪とAFCチャンピオンズリーグ2決勝を戦う。両方を制すれば、歴史的2冠で状況は一変する。