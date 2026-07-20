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クリスティアーノ・ロナウドは「サウジアラビアでプレーするだけの実力は依然として持っている」が、ブラジルのレジェンド「R9」が2030年ワールドカップへの出場に疑問を呈した
時間との戦い
クリスティアーノ・ロナウドは2030年のW杯までポルトガル攻撃の軸でいられるか。同名のロナウド・ナザリオがESPNのインタビューで語った。
「体はいつも『もう限界だ』と警告する」と2度のW杯優勝経験者は語り、「クリスティアーノもネイマールも、体と折り合いをつける時期に来ている。体との戦いに勝つのは難しい」と続けた。
サウジアラビア代表 vs. ワールドカップの激しさ
新興リーグのクラブサッカーと国際大会の激しいペースの違いは、R9の分析で重要なポイントだ。ロナウドはアル・ナセルで記録を更新し続けているが、ワールドカップのような大会では対戦相手のレベルや身体的負担がまったく違う次元になる。
5度のバロンドール受賞者は中東ではまだ脅威だが、国際舞台の要求は彼にとって重くなりつつあると示唆した。「サウジアラビアでプレーするレベルは保っているだろうが、ワールドカップははるかに難しい」と「オ・フェノメノ」は説明した。「あそこのレベルははるかに高い。」
体の声に耳を傾ける
ブラジルのロナウドは、全盛期に膝の重傷で引退を余儀なくされた経験から、サッカーが体に与える負担について語るのに適した人物だ。彼は、プロとしての規律や実績に関わらず、体は無視できないサインを送ると語る。
引退という現実を率直に語ったブラジルのレジェンドは、プロにとっての最大の転落は、心が身体に守れない約束をしてしまう瞬間だと説明した。「情熱やサッカーへの愛、いつまでもプレーしたいという願望があっても、結局は身体が代わりに決断を下す。私が今サッカーをしないのは、心が身体についていけない働き方をしているからだ」と彼は締めくくった。
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ロナウドの打ち砕かれたワールドカップの夢
41歳のロナウドは、6度目のワールドカップでポルトガルに初優勝をもたらすことを目指していた。しかし、優勝したスペインに阻まれ、ポルトガルはベスト16で敗退。ロナウドは全5試合に先発し、ウズベキスタン戦で2得点、クロアチア戦で1得点の計3得点を記録した。
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