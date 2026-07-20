ブラジルのロナウドは、全盛期に膝の重傷で引退を余儀なくされた経験から、サッカーが体に与える負担について語るのに適した人物だ。彼は、プロとしての規律や実績に関わらず、体は無視できないサインを送ると語る。

引退という現実を率直に語ったブラジルのレジェンドは、プロにとっての最大の転落は、心が身体に守れない約束をしてしまう瞬間だと説明した。「情熱やサッカーへの愛、いつまでもプレーしたいという願望があっても、結局は身体が代わりに決断を下す。私が今サッカーをしないのは、心が身体についていけない働き方をしているからだ」と彼は締めくくった。