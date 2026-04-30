クリスティアーノ・ロナウドは、イヴァン・トニーが所属するアル・アハリを破り、アル・ナセルを勝利に導いた。自身初のサウジ・プロリーグ優勝へ王手をかけた。

75分間続いた膠着を破ったのは、41歳のロナウドだった。ポルトガル代表チームメイト、ジョアン・フェリックスの正確なCKに最高点で頭で合わせ、GKメンディが動けないまま上隅に叩き込んだ。

この得点はロナウドのリーグ25ゴール目。世界屈指のストライカーとしての地位をまたも示した。得点後、5度のバロンドール受賞者は trademark の熱狂パフォーマンスでチームメイトをコーナーフラッグへ。アル・ナスのサポーターは、キャプテン率いるチームがサウジ・プロリーグ初優勝に王手をかけたと確信した。