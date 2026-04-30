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クリスティアーノ・ロナウドは、イヴァン・トニーが所属するアル・アハリを破り、アル・ナセルを勝利に導いた。自身初のサウジ・プロリーグ優勝へ王手をかけた。
往年のロナウドが先制点を挙げた
75分間続いた膠着を破ったのは、41歳のロナウドだった。ポルトガル代表チームメイト、ジョアン・フェリックスの正確なCKに最高点で頭で合わせ、GKメンディが動けないまま上隅に叩き込んだ。
この得点はロナウドのリーグ25ゴール目。世界屈指のストライカーとしての地位をまたも示した。得点後、5度のバロンドール受賞者は trademark の熱狂パフォーマンスでチームメイトをコーナーフラッグへ。アル・ナスのサポーターは、キャプテン率いるチームがサウジ・プロリーグ初優勝に王手をかけたと確信した。
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キングスレー・コマンがアル・ナスの20連勝を決定づける
ロナウドの先制点が話題をさらった一方、元バイエルン・ミュンヘンのキングスレー・コマンが終盤の波乱を未然に防いだ。90分、アル・アハリが危険なセットプレーをクリアしきれなかった隙を突いたフランス人選手は、強烈なシュートで2-0とし、勝利を確定させた。
この勝利でアル・ナスは公式戦20連勝、うちリーグ戦16連勝を達成した。 アル・ナスルは現在首位の座にあり、アル・ヒラルに8ポイント、アル・アハリに13ポイントの差をつけている。残りはアル・ナスルが4試合、ライバルが5試合。理論上は両チームに優勝の可能性が残るも、勢いに乗る首位を逆転するのは容易ではない。
ゴールデンブーツ争いでトニーとキノーネスを追う
ロナウドはリーグ3シーズン連続で25得点を達成。レアル・マドリード時代の9年間以来の快挙だ。クラブと代表を合わせ通算970得点とし、うち126得点はアル・ナスルでマークした。
サウジ・プロリーグの得点王争いでも、2位アル・アハリ・イヴァン・トニーに2ゴール差、1位フリアン・キノーネスに3ゴール差と熾烈な競争が続く。
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栄光への最終カウントダウン
アル・アハリにとって、この敗戦は他の分野で成功していただけに受け入れがたい結果となった。チームはAFCチャンピオンズリーグ・エリートで王座を守ったものの、マティアス・ヤイスレ監督率いるチームは最も重要な局面で国内リーグの安定感を失った。ジェッダを本拠地とするこのチームは残り試合が少ない中、首位との差はもはや埋めがたい。
アル・ナスルはわずかな勝ち点で優勝を確定できるため、リヤドのファンは祝賀ムードに浸っている。加入以来サウジサッカーの様相を変えたロナウドも、中東移籍後初となる主要タイトルまであとわずかだ。