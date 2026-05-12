クリスティアーノ・ロナウドは選出されなかった。「彼こそ私が一緒にプレーした中で最も完成された選手だ」

カゼミーロは、ロナウドの驚異的な得点力とベイルの多才さを対比させ、ベイルの身体能力と技術力を強調した。

「クリスティアーノは得点する。少なくとも15ゴールを決めている。だがベイルは攻撃し、守備し、ヘディングで決め、得点し、ファウルも取る」とカゼミーロは言う。「クリスティアーノは最高だ。 クリスティアーノは別格だが、僕にとってはベイルが最高で、より完成された選手だ。彼は攻守ともにでき、ヘディングでもゴールを決め、ファウルもする。すべてを速く、高くこなす。僕にとって、ベイルは信じられないほどの選手だ。」