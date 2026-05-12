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Rian Rosendaal

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドは選出されなかった。「彼こそ私が一緒にプレーした中で最も完成された選手だ」

ギャレス・ベイル
カゼミーロ
クリスティアーノ・ロナウド
レアル・マドリー
ラ・リーガ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

カゼミーロは、レアル・マドリードで共にプレーしたガレス・ベイルのファンだ。マンチェスター・ユナイテッドのブラジル人選手は、ベイルをクリスティアーノ・ロナウドより高く評価している。

  • カゼミーロは、レアル・マドリードでロナウドと同じロッカールームにいたにもかかわらず、ベイルをキャリアで最も完成された選手と称えた。YouTubeチャンネル「Rio Ferdinand Presents」のインタビューで、このブラジル人MFは、チームが欧州を制した時期の才能を振り返った。

    得点力でスターだったロナウドに対し、カゼミーロは「ベイルは攻撃でも守備でも常に影響力を発揮し、あらゆる局面でチームに貢献できる」と語り、その万能さを評価した。

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    カゼミーロは、ロナウドの驚異的な得点力とベイルの多才さを対比させ、ベイルの身体能力と技術力を強調した。

    「クリスティアーノは得点する。少なくとも15ゴールを決めている。だがベイルは攻撃し、守備し、ヘディングで決め、得点し、ファウルも取る」とカゼミーロは言う。「クリスティアーノは最高だ。 クリスティアーノは別格だが、僕にとってはベイルが最高で、より完成された選手だ。彼は攻守ともにでき、ヘディングでもゴールを決め、ファウルもする。すべてを速く、高くこなす。僕にとって、ベイルは信じられないほどの選手だ。」

  • ベイルは、レアル・マドリードの黄金期に重要な役割を果たした。スペイン在籍中、チャンピオンズリーグ5連覇に貢献し、通算106得点をマークした。 それでもマドリードの一部サポーターとの関係は常に緊張しており、スペインメディアの批判も絶えなかった。

    ベイルは『ミラー』紙に「ファンには十分ではなかった。頑固で変わろうとしなかった。もっと良いプレーをしていれば、批判は減っただろう」と語った。

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    カゼミーロは、クラブと代表で名だたるスターと同じロッカールームを共にした数少ない選手だ。34歳となり、マンチェスター・ユナイテッドとの契約は来月末で終了。ブラジル代表は進路を迫られている。報道によると、まもなくリオネル・メッシが所属するインター・マイアミへ加入する可能性がある。

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