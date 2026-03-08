Getty
クリスティアーノ・ロナウドは異星人だ！元レアル・マドリードのチームメイトがポルトガル人史上最高の選手を「地球外生命体」と呼ぶ理由を説明
ロナウドの記録：バロンドールと欧州各地のトロフィー
ロナウドは俊足のウインガーとして登場し、その華麗な足さばきがプレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドの目に留まった。オールド・トラッフォード在籍中に5度のチャンピオンズリーグ優勝のうち初優勝を果たし、バロンドールも複数回受賞した。
ポルトガル代表としてレアル・マドリードの歴代最多得点者となり、ユヴェントスとアル・ナセルではゴールデンブーツ賞を獲得。母国の象徴的な主将として、欧州選手権優勝とUEFAネーションズリーグ2度の制覇を成し遂げた。
今夏、驚異的なキャリアで6度目のワールドカップ本大会出場を控えるロナウド。クラブレベルでの将来が問われる中、現在負傷を抱えながらも衰えを知らない41歳の選手に衰えの兆しは見られない。
マルセロがロナウドを「異星人」と考える理由
キャリア通算1000ゴール達成を目指し、ロナウドは960ゴールを突破した。これまでに34のタイトルを獲得し、史上最高の選手の一人としての地位はすでに確固たるものとなっている。
マドリードで共に過ごしたマルセロも、ロナウドに畏敬の念を抱いた一人だ。南米出身の彼はFourFourTwo誌にCR7の非凡さをこう語った。「クリスティアーノとプレーできたのは計り知れない特権だった。彼は誰とも違う——リーダーであり、疲れを知らない働き者であり、卓越した技術を持つ選手だ。多くの人は彼の魅力はパワーだけだと思っているが、それは間違いだ…彼は異星人だ」
さらに彼は続けた。「僕たちはどちらもストリートで育った選手だ。裸足で遊びながらサッカーを覚えた。それが僕たちの本質の一部だから、目配せ一つで完璧に理解し合えた。クリスティアーノは時々アドバイスをくれた。彼は賢く、試合ごとに直面する課題を深く理解していた」
モウリーニョがレアル・マドリードをグアルディオラと競わせるために果たした役割
レアル・マドリードがクラシコで宿敵バルセロナと激突するたび、マルセロはリオネル・メッシとの定期的な対決に直面していた。この試練についてマルセロはこう語る。「難しいと言うのは控えめな表現だ。時にメッシとの対峙は悪夢のようだった…」
しかしレアルもまた、ロナウドを筆頭に十分な戦力を有しており、ペップ・グアルディオラがカンプ・ノウに独自の指導術の魔法を振りまいた時代を通じて、常に競争力を維持していた。
ブランコス（白軍）もまた、謎めいた監督たちを招いた。ジョゼ・モウリーニョもベルナベウを去る監督の一人だった。マルセロは、元チェルシーとインテルの監督との仕事を楽しんだ。彼はチームの強度を高める手助けをしたからだ。
マルセロは「スペシャル・ワン」についてこう語る。「我々はあのバルサに対抗すべく全力を尽くした。多くの人が史上最強と評したチームだ。モウリーニョは生まれながらの勝者だった。彼は我々を追い込み、限界まで引き上げてくれた」
「レアルは優勝から遠ざかりすぎていた。あの規模のクラブがそれを許すわけにはいかなかった。我々は全てのクラシコに、強い個性で戦うという確信を持って臨み、そこから火花が散ったのだ」
移籍条項：ロナウド、サウジ・プロリーグで移籍の噂を呼ぶ
