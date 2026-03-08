レアル・マドリードがクラシコで宿敵バルセロナと激突するたび、マルセロはリオネル・メッシとの定期的な対決に直面していた。この試練についてマルセロはこう語る。「難しいと言うのは控えめな表現だ。時にメッシとの対峙は悪夢のようだった…」

しかしレアルもまた、ロナウドを筆頭に十分な戦力を有しており、ペップ・グアルディオラがカンプ・ノウに独自の指導術の魔法を振りまいた時代を通じて、常に競争力を維持していた。

ブランコス（白軍）もまた、謎めいた監督たちを招いた。ジョゼ・モウリーニョもベルナベウを去る監督の一人だった。マルセロは、元チェルシーとインテルの監督との仕事を楽しんだ。彼はチームの強度を高める手助けをしたからだ。

マルセロは「スペシャル・ワン」についてこう語る。「我々はあのバルサに対抗すべく全力を尽くした。多くの人が史上最強と評したチームだ。モウリーニョは生まれながらの勝者だった。彼は我々を追い込み、限界まで引き上げてくれた」

「レアルは優勝から遠ざかりすぎていた。あの規模のクラブがそれを許すわけにはいかなかった。我々は全てのクラシコに、強い個性で戦うという確信を持って臨み、そこから火花が散ったのだ」