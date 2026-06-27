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Adhe Makayasa

翻訳者：

「クリスティアーノ・ロナウドは常に彼のアイドルだった」――マンチェスター・ユナイテッドとポルトガル代表のスター選手の父親が、息子とスターFWとの深い敬愛と「真の友情」を明かす

クリスティアーノ・ロナウド
ディオゴ・ダロト
ポルトガル
ワールドカップ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
アル・ナスルFC
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドのサイドバック、ディオゴ・ダロットの父親が語った。息子とポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドの間に、強い絆と相互の尊敬が築かれているという。ワールドカップの会場で話したジャシント・テイシェイラ氏は、幼少期の憧れが、オールド・トラッフォードでの共闘を通じて真の友情に発展したと強調した。

  • ディフェンダーへの家族の支援

    ダロットの家族は、2度目のワールドカップに出場する彼を応援するため、全米を横断して駆けつけた。オールド・トラッフォードで8シーズンを過ごし、豊富なクラブ経験を持つこの万能ディフェンダーは、左右どちらのサイドでもプレーできる。父親のテイシェイラ氏は、大会が進むにつれて息子が先発に名を連ねるための肉体的・精神的な準備が整っていることに絶大な自信を示した。

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    テイシェイラ、ロナウドとの絆を称賛

    オールド・トラッフォードで絆を深めてきたダロットは、キャプテンと最も親しい選手の一人だ。その証拠に、ウズベキスタン戦で先制ゴールを決めた後、ロナウドはベンチに駆け寄り、彼を抱きしめた。

    O Jogo』紙の取材に、テイシェイラは、幼少期の憧れがプロとしての尊敬へと育ったと語った。「目の前で起きたのでとても面白かった。クリスティアーノがディオゴと喜びを分かち合うために全力疾走する姿を見て、私も嬉しくなった。

    ディオゴにとってクリスティアーノはいつもアイドルだった。彼はもう実家にいないが、彼の部屋のクローゼットやドアの裏に貼ってあったクリスティアーノのポスターは私が大切に保管している。

    クリスティアーノは、模範的な姿勢、献身、勤勉さ、責任感、不屈の精神で常にディオゴのロールモデルだった。彼がマンチェスター・ユナイテッドに復帰したことで関係はさらに深まった。クリスティアーノはディオゴに若い頃の自分を見ているのかもしれない。

    ディオゴも責任感が強く、集中力があり、回復や栄養のアドバイスにも耳を傾けます。クリスティアーノは、ディオゴに若い頃の自分を見ているのかもしれません。二人の友情は本物だと信じています。」

  • 国際的なエリートパートナーシップが構築された

    ダロットとロナウドは、パンデミックで2021年に延期されたユーロ2020以降、ポルトガル代表で28試合を共に戦っている。しかし、ロナウドの代表145ゴール中、ダロットのアシストは1度だけ。ダロットは今大会まだ出場しておらず、マルティネス監督はカンセロを起用している。

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    次はコロンビア戦だ。

    ポルトガルは最終戦前にベスト32進出を決めていた。マルティネス監督はコロンビア戦でメンバーを自由に交代できる。この試合は「セレソン」の真価を問う試金石となり、ダロットにとっては先発の座を勝ち取り、強力な南米攻撃陣を封じる絶好の機会だ。