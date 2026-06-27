「クリスティアーノ・ロナウドは常に彼のアイドルだった」――マンチェスター・ユナイテッドとポルトガル代表のスター選手の父親が、息子とスターFWとの深い敬愛と「真の友情」を明かす

オールド・トラッフォードで絆を深めてきたダロットは、キャプテンと最も親しい選手の一人だ。その証拠に、ウズベキスタン戦で先制ゴールを決めた後、ロナウドはベンチに駆け寄り、彼を抱きしめた。

『O Jogo』紙の取材に、テイシェイラは、幼少期の憧れがプロとしての尊敬へと育ったと語った。「目の前で起きたのでとても面白かった。クリスティアーノがディオゴと喜びを分かち合うために全力疾走する姿を見て、私も嬉しくなった。

ディオゴにとってクリスティアーノはいつもアイドルだった。彼はもう実家にいないが、彼の部屋のクローゼットやドアの裏に貼ってあったクリスティアーノのポスターは私が大切に保管している。

クリスティアーノは、模範的な姿勢、献身、勤勉さ、責任感、不屈の精神で常にディオゴのロールモデルだった。彼がマンチェスター・ユナイテッドに復帰したことで関係はさらに深まった。クリスティアーノはディオゴに若い頃の自分を見ているのかもしれない。

ディオゴも責任感が強く、集中力があり、回復や栄養のアドバイスにも耳を傾けます。クリスティアーノは、ディオゴに若い頃の自分を見ているのかもしれません。二人の友情は本物だと信じています。」