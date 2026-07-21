クリスティアーノ・ロナウドは今、ポルトガル代表を退くのか？「史上最高の選手（GOAT）」が146得点を挙げた代表キャリアに幕を下ろす日は、すでに決まっていると報じられている。

国際舞台でのロナウドの将来を巡る憶測は絶えなかったが、ついに具体的な引退時期が明らかになった。スポーツジャーナリストのモハメド・アワアド氏によると、あるポルトガル人エージェントが「ロナウドはポルトガル代表として最後の1試合を戦った後、代表から引退する」と明かしたという。

アワアド氏によると、ロナウドは9月24日、UEFAネーションズリーグのウェールズ戦にスポルティング・リスボンのホームスタジアム、ジョゼ・アルヴァラーデで出場し、代表から引退する予定だという。この試合がファンが彼を代表ユニフォームで見る最後の機会になる見込みだ。