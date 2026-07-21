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クリスティアーノ・ロナウドは今、ポルトガル代表を退くのか？「史上最高の選手（GOAT）」が146得点を挙げた代表キャリアに幕を下ろす日は、すでに決まっていると報じられている。
ウェールズ戦での最後の挨拶
国際舞台でのロナウドの将来を巡る憶測は絶えなかったが、ついに具体的な引退時期が明らかになった。スポーツジャーナリストのモハメド・アワアド氏によると、あるポルトガル人エージェントが「ロナウドはポルトガル代表として最後の1試合を戦った後、代表から引退する」と明かしたという。
アワアド氏によると、ロナウドは9月24日、UEFAネーションズリーグのウェールズ戦にスポルティング・リスボンのホームスタジアム、ジョゼ・アルヴァラーデで出場し、代表から引退する予定だという。この試合がファンが彼を代表ユニフォームで見る最後の機会になる見込みだ。
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イエス監督がメンバーの継続性を明言
この引退報道は、4年契約で就任したポルトガル代表の新監督ジョルジェ・ジェズスの体制と一致する。ジェズス監督は「新監督が多くの選手を入れ替えると思う人もいるかもしれないが、そんなことはしない。
私は馬鹿ではないし、今回招集されなかった選手を多数呼び寄せる時間もない」と語った。この現実的な方針により、チームが刷新される前にロナウドがふさわしい送別を受けることが保証される。
記録的な国際的な功績
ロナウドが次戦のウェールズ戦後に代表を引退すれば、233試合出場・146得点を残し、代表最多出場・最多得点記録保持者として幕を閉じる。
代表では2016年欧州選手権、2019年と2025年のUEFAネーションズリーグで優勝。現在41歳の彼は、アル・ナセルとの契約が2027年夏まであり、クラブでも記録更新を狙う。
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ロナウドの今後はどうなるのか？
9月24日で代表を引退するロナウドだが、プロとしてまだ一つの目標が残っている。通算976ゴールをマークしている彼は、完全引退前に1000ゴール到達を目指している。代表の任務が終了すれば、 focusはクラブの試合に移る。
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