包括的な評価の中でリネカーは、伝説的なポルトガル人ストライカーへの敬意を示しつつ、メッシは別次元だと強調した。

彼はこう付け加えた。「『お前はロナウドが嫌いなんだな』と批判されるたびに気分が悪い。ロナウドが嫌いではない。彼は素晴らしい選手だ。だが、どちらが優れた選手かには議論の余地がない。サッカーを理解する人なら誰でもわかる。 それでも私は彼に大きな敬意を抱いている。彼は非常に意欲的で、輝かしいキャリアを築き、数え切れないほど得点を挙げてきた。多くの時代で彼はその時代の最高選手だっただろう。それでもメッシと同等に語られることは、彼の成果に対する最大の賛辞だ。彼にはメッシのような能力がないからだ。 誰にもない。それでも、それはロナウドへの侮辱ではない」と結んだ。