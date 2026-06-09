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「クリスティアーノ・ロナウドはリオネル・メッシほど才能がない」と言っても侮辱ではない。元バルセロナ星ゲイリー・リネカーは、CR7を苛立たせたというGOAT論を再強調した。
ディエゴ・マラドーナより優れている
『The Louis Theroux Podcast』に出演したリネカーは、アルゼンチンのレジェンドをマラドーナより上と評価した。元ストライカーは「私の人生でディエゴ以上の選手に会うとは思わなかった。彼より優れた選手かどうかは分からないが、彼は賢く長く活躍した。 言葉では言い表せないほど素晴らしい。彼は試合中に4、5回も、俺がキャリアで一度もできなかったプレーをする。俺もトップでプレーしてきたが、彼はまるで上空から自分を見下ろしているかのようにプレーする。 ゴールやドリブルはともかく、パスと視野の広さは人間業とは思えない。ただただ異様だ。それでも彼には大きな敬意を抱いている。20年間、彼を見てきたことは私にとって大きな喜びだった」
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ロナウドへの侮辱ではない
包括的な評価の中でリネカーは、伝説的なポルトガル人ストライカーへの敬意を示しつつ、メッシは別次元だと強調した。
彼はこう付け加えた。「『お前はロナウドが嫌いなんだな』と批判されるたびに気分が悪い。ロナウドが嫌いではない。彼は素晴らしい選手だ。だが、どちらが優れた選手かには議論の余地がない。サッカーを理解する人なら誰でもわかる。 それでも私は彼に大きな敬意を抱いている。彼は非常に意欲的で、輝かしいキャリアを築き、数え切れないほど得点を挙げてきた。多くの時代で彼はその時代の最高選手だっただろう。それでもメッシと同等に語られることは、彼の成果に対する最大の賛辞だ。彼にはメッシのような能力がないからだ。 誰にもない。それでも、それはロナウドへの侮辱ではない」と結んだ。
「史上最高の選手」をめぐる論争で決裂した関係
ライネカーは5度のバロンドール受賞者を称賛したが、その断定的結論は2人の関係を修復不能にさせた。ポッドキャスト司会者のセロウが「あなたの明確な見解に不快感を示す人はいないか」と尋ねると、ライネカーは「ロナウドはかなり個人的に受け止め、僕と口をきかなくなった」と明かした。 以前は仲良かったのに、インタビューで『どちらが優れた選手か』と聞かれて『メッシだ』と答えたら、彼はもう俺のことを好きじゃなくなった」
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ワールドカップでの最高の栄光を追い求めて
2人の伝説的フォワードは2026年ワールドカップへ全力を注ぐ。バロンドール8度のメッシは、2022年カタール大会で夢を叶え、グループJのアルジェリア、オーストリア、ヨルダン戦でアルゼンチン代表として2度目の奇跡を狙う。一方、ロナウドはキャリアで唯一足りないタイトルを追う。ポルトガル代表は明日親善試合でナイジェリアと戦い、グループKでコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。