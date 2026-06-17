「小さな巨人」と「小さくなる巨人」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップデビューは、リオネル・メッシのそれとは正反対だった。





ヒューストンでは2026年W杯ポルトガル初戦に期待が高まり、サウジアラビア戦でハットトリックを決めた「ザ・フライ」メッシへの回答がCR7に求められた。





しかし試合は1－1の引き分けに終わり、ポルトガル代表にとっては失望の内容だった。41歳のロナウドは全盛期を思わせる動きを見せられず、今季アル・ナセルでマークした30ゴールとはほど遠いパフォーマンスに終わった。