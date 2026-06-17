「小さな巨人」と「小さくなる巨人」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップデビューは、リオネル・メッシのそれとは正反対だった。
ヒューストンでは2026年W杯ポルトガル初戦に期待が高まり、サウジアラビア戦でハットトリックを決めた「ザ・フライ」メッシへの回答がCR7に求められた。
しかし試合は1－1の引き分けに終わり、ポルトガル代表にとっては失望の内容だった。41歳のロナウドは全盛期を思わせる動きを見せられず、今季アル・ナセルでマークした30ゴールとはほど遠いパフォーマンスに終わった。
「小さな巨人」と「小さくなる巨人」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップデビューは、リオネル・メッシのそれとは正反対だった。
ヒューストンでは2026年W杯ポルトガル初戦に期待が高まり、サウジアラビア戦でハットトリックを決めた「ザ・フライ」メッシへの回答がCR7に求められた。
しかし試合は1－1の引き分けに終わり、ポルトガル代表にとっては失望の内容だった。41歳のロナウドは全盛期を思わせる動きを見せられず、今季アル・ナセルでマークした30ゴールとはほど遠いパフォーマンスに終わった。
クリスティアーノ・ロナウドの苦戦は試合開始直後から明らかで、そのすべてが前半のデータに表れている。
ボールに触れたのは少なく、ほとんどが単純なパス。ペナルティエリア内で決定的なプレーは一度もなかった。前半45分間、ムパシ・ンザウが守るゴールを一度も脅かすことができなかった。
足元にも頭にもボールが来ず、存在感を示せなかった。体格が武器とは言えないジョアン・ネヴェスがヘディングで先制しただけに、その不発は目立った。もしウィッサがアディショナルタイムの同点弾を決め、コンゴ民主共和国が追いつかなければ、CR7の苦戦はほとんど話題にならなかっただろう。
ロベルト・マルティネス監督は、不調のベルナルド・シルバに代えてユヴェントスのコンセイサオを投入し、特にクリスティアーノ・ロナウドの反撃を期待した。だが、その反撃は現れなかった。
41歳のロナウドはペナルティエリアで存在感を示そうとしたが、決定機を活かせず好機を無駄にした。まず好位置から枠を外し、ディフレクションがあったシュートも枠を外れ、ロスタイムにも単独シュートが枠を外れた。一度もゴールを捉えられなかった。
試合終了時のデータは厳しかった。ボールタッチ25回、シュート0本、ドリブル成功0回。このタッチ数ながら結果を残せなかったのは、ポルトガル captain だけだった。ロナウドはW杯とEUROを合わせ10試合連続無得点。最後に決めたのは2022年W杯グループステージのガーナ戦だ。
これらの数字は、大会前から代表チームに付きまとっていた疑問をさらに強める。
アルゼンチン対サウジアラビア戦でメッシが示した圧巻の活躍は、この疑問を再燃させた。クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガル代表にとって本当に不可欠なのか？
彼はチームの象徴であり盾でもあるが、ピッチ上では別の問題が見える。メッシが今もアルビセレステを引っ張り、ゴールだけでなく全体を動き回りゲームの中心に居続けるのに対し、CR7は時にポルトガルの足かせになる。
たとえば、ロナウドの最初のシュートチャンスを振り返ろう。コンセイサオはペナルティエリアに侵入し、左足で打てる位置まで切り込んだが、得意な左で打つ 대신 難しいパスを送り、チャンスを逃した。ポルトガルは、どんな手段でもロナウドを生かそうとする印象だ。
さらに、その起用法が他の選手たちの出場機会を奪っている。 同点でも83分までゴンサロ・ラモスは投入されず、マルティネス監督の采配は遅すぎた。コンセイサオやラファ・シウヴァ（ペドロ・ネト〈ジョアン・ネヴェスにアシスト〉に代わって投入）がサイドで躍動し、2トップを共存させる難しさが露呈した。
ロナウドのデビュー戦は期待外れに終わり、チームにとって警鐘となった。6月23日のウズベキスタン戦まで残りわずか。ポルトガル代表は1週間で戦術を修正し、CR7を再び武器にする方法を見出す必要がある。