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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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クリスティアーノ・ロナウドはメッシに及ばず：ポルトガル対コンゴ民主共和国戦で期待外れのデビュー

クリスティアーノ・ロナウド
ワールドカップ
ポルトガル
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国

ポルトガルのスター選手は、世界選手権の初戦で精彩を欠いた。

「小さな巨人」と「小さくなる巨人」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップデビューはリオネル・メッシのそれとは正反対だった


ヒューストンでは2026年W杯ポルトガル初戦に期待が高まり、サウジアラビア戦でハットトリックを決めた「ザ・フライ」メッシへの回答がCR7に求められた。


しかし試合は1－1の引き分けに終わり、ポルトガル代表にとっては失望の内容だった。41歳のロナウドは全盛期を思わせる動きを見せられず、今季アル・ナセルでマークした30ゴールとはほど遠いパフォーマンスに終わった。

  • 前半は決定機なし

    クリスティアーノ・ロナウドの苦戦は試合開始直後から明らかで、そのすべてが前半のデータに表れている。


    ボールに触れたのは少なく、ほとんどが単純なパス。ペナルティエリア内で決定的なプレーは一度もなかった。前半45分間、ムパシ・ンザウが守るゴールを一度も脅かすことができなかった


    足元にも頭にもボールが来ず、存在感を示せなかった。体格が武器とは言えないジョアン・ネヴェスがヘディングで先制しただけに、その不発は目立った。もしウィッサがアディショナルタイムの同点弾を決め、コンゴ民主共和国が追いつかなければ、CR7の苦戦はほとんど話題にならなかっただろう。

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  • 景気回復のペースは変わらない

    ロベルト・マルティネス監督は、不調のベルナルド・シルバに代えてユヴェントスのコンセイサオを投入し、特にクリスティアーノ・ロナウドの反撃を期待した。だがその反撃は現れなかった


    41歳のロナウドはペナルティエリアで存在感を示そうとしたが、決定機を活かせず好機を無駄にした。まず好位置から枠を外し、ディフレクションがあったシュートも枠を外れ、ロスタイムにも単独シュートが枠を外れた。一度もゴールを捉えられなかった


    試合終了時のデータは厳しかった。ボールタッチ25回、シュート0本、ドリブル成功0回。このタッチ数ながら結果を残せなかったのは、ポルトガル captain だけだったロナウドはW杯とEUROを合わせ10試合連続無得点。最後に決めたのは2022年W杯グループステージのガーナ戦だ


    これらの数字は、大会前から代表チームに付きまとっていた疑問をさらに強める。

  • メッシがチームを牽引、ロナウドは「控えめ」

    アルゼンチン対サウジアラビア戦でメッシが示した圧巻の活躍は、この疑問を再燃させた。クリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表にとって本当に不可欠なのか？


    彼はチームの象徴であり盾でもあるが、ピッチ上では別の問題が見える。メッシが今もアルビセレステを引っ張り、ゴールだけでなく全体を動き回りゲームの中心に居続けるのに対し、CR7は時にポルトガルの足かせになる


    たとえば、ロナウドの最初のシュートチャンスを振り返ろう。コンセイサオはペナルティエリアに侵入し、左足で打てる位置まで切り込んだが、得意な左で打つ 대신 難しいパスを送り、チャンスを逃した。ポルトガルは、どんな手段でもロナウドを生かそうとする印象だ


    さらに、その起用法が他の選手たちの出場機会を奪っている。 同点でも83分までゴンサロ・ラモスは投入されず、マルティネス監督の采配は遅すぎた。コンセイサオやラファ・シウヴァ（ペドロ・ネト〈ジョアン・ネヴェスにアシスト〉に代わって投入）がサイドで躍動し、2トップを共存させる難しさが露呈した。


    ロナウドのデビュー戦は期待外れに終わり、チームにとって警鐘となった。6月23日のウズベキスタン戦まで残りわずか。ポルトガル代表は1週間で戦術を修正し、CR7を再び武器にする方法を見出す必要がある。

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