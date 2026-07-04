「クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルを人質に取っている」――クロアチア戦の危うい勝利後、ズラタン・イブラヒモビッチがアル・ナスルのFWを痛烈批判。

イブラヒモビッチは、ポルトガルがクロアチアに勝利したことを受け、マルティネス監督がロナウドを起用し続けることに疑問を呈した。ゴンサロ・ラモスの活躍が前線刷新の必要性を示しており、ポルトガルはキャプテンに依存しすぎていると指摘した。

「ポルトガルのファンは、今の状況を予想できたはずだ」とイブラヒモビッチは述べた。「41歳のクリスティアーノ・ロナウドが攻撃を率いるチームが、2026年に何かを勝ち取るとは期待できない。特に、途中出場してゴールを決めたラモスがベンチに控えているのだから。

これは「伝説的なリーダーシップ」ではない。チームを人質にしているのはエゴだ。ロナウドは感覚も機動力も失い、ペナルティエリアに居座るだけ。もはや脚よりオーラで支えている。彼をスタメン起用し続けるのは、ノスタルジーに駆られた狂気だ。」