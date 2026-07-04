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Ronaldo-ZlatanGetty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

「クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルを人質に取っている」――クロアチア戦の危うい勝利後、ズラタン・イブラヒモビッチがアル・ナスルのFWを痛烈批判。

クリスティアーノ・ロナウド
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ポルトガル 対 クロアチア
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ズラタンイブラヒモビッチ

ズラタン・イブラヒモビッチは、クリスティアーノ・ロナウドがポルトガル代表で起用されるのは実力ではなく懐かしさのためだと批判した。元スウェーデン代表FWは、ゴンサロ・ラモスがクロアチア戦で決勝点を挙げたことで、ポルトガルは世代交代を進めるべきだと主張した。

  • イブラヒモビッチ、ロナウドのポジションに疑問

    ロベルト・マルティネス監督率いるチームがクロアチアに2-1で勝利した後、イブラヒモビッチはポルトガル代表におけるロナウドの役割を痛烈に批判した。フォックス・スポーツの解説者である元ACミラン、マンチェスター・ユナイテッドのストライカーは、41歳のロナウドが攻撃の軸である限り、ポルトガルが主要タイトルを争うのは難しいと主張。彼は、アル・ナスルのスターが現在のパフォーマンスではなく名声だけで代表に選ばれていると指摘した。

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    イブラヒモビッチが容赦ない評を下す

    イブラヒモビッチは、ポルトガルがクロアチアに勝利したことを受け、マルティネス監督がロナウドを起用し続けることに疑問を呈した。ゴンサロ・ラモスの活躍が前線刷新の必要性を示しており、ポルトガルはキャプテンに依存しすぎていると指摘した。

    「ポルトガルのファンは、今の状況を予想できたはずだ」とイブラヒモビッチは述べた。「41歳のクリスティアーノ・ロナウドが攻撃を率いるチームが、2026年に何かを勝ち取るとは期待できない。特に、途中出場してゴールを決めたラモスがベンチに控えているのだから。

    これは「伝説的なリーダーシップ」ではない。チームを人質にしているのはエゴだ。ロナウドは感覚も機動力も失い、ペナルティエリアに居座るだけ。もはや脚よりオーラで支えている。彼をスタメン起用し続けるのは、ノスタルジーに駆られた狂気だ。」

  • クロアチア戦の危機を乗り切る

    ロナウドの役割を巡る内部議論が続く中、ポルトガルがベスト32を突破できたのは運が良かったと言えよう。トロントでの一戦は波乱含み。終盤にはヨスコ・グヴァルディオルのゴールがVARでオフサイド判定となり、取り消された。この判定にクロアチアのズラトコ・ダリッチ監督は激怒。チームは113分の同点機を逃した。

    ロナウドはペリシッチの先制弾後にPKで同点とし、終盤にはラモスが決勝弾。

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    スペイン戦は次の厳しい試練だ

    ポルトガルは現在、スペインとのベスト16戦に向けて準備を進めている。この一戦では、マルティネス監督の選手起用が注目される。ロナウドをベンチに置くか、攻撃の要として起用し続けるか、まだ決まっていない。

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