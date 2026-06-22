クリスティアーノ・ロナウドはチームメイトに嫌われているのか？ 偽の投稿が、クリストフ・クラマーの疑惑を煽っている。

ワールドカップ優勝候補のポルトガル代表は、コンゴ民主共和国との開幕戦を1－1で終え、期待外れの結果に。チーム内では激しい議論が交わされており、その中心にいるのがスーパースターのロナウドだ。5度の世界最優秀選手に輝いた彼だが、いまだ十分に戦力なのか、それとも優勝の足かせなのか。

テレビ解説者の声は明確だ。ティエリ・アンリはFOXでロナウドを「露骨な利己主義者」と批判。ケビン＝プリンス・ボアテングは豪テレビで「ロナウドがいなければポルトガルはより良いチームになる」と語った。クリスティアン・シュトライヒはZDFで「戦術的に起用しない」と述べた。 クリストフ・クラマーも、代表の多くが心中でロナウド抜きでのプレーを望んでいると推測した。

PSGのネヴェスは「彼は他の選手と何ら変わらない」と発言し、SNSで炎上した。 さらに、ネヴェスの恋人マダレナ・アラガオ（フォロワー100万人）がインスタグラムに「ロナウドはわがまま」と投稿したとも報じられたが、これは偽アカウントの可能性が高い。騒動はロナウドの姉妹も巻き込み、収束の兆しを見せていない。