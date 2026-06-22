クリスティアーノ・ロナウドはいつも通り先頭に立ち、パームビーチの強い日差しの下、41歳とは思えないほど上機嫌でチームメイトと冗談を交わしていた。 自信のなさは微塵もなく、チーム内に緊張があるという噂も「Siempre Unidos（常に団結）」というインスタグラム投稿で一蹴。写真にはジョアン・ネヴェスも親指を立てていた。
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クリスティアーノ・ロナウドはチームメイトに嫌われているのか？ 偽の投稿が、クリストフ・クラマーの疑惑を煽っている。
ワールドカップ優勝候補のポルトガル代表は、コンゴ民主共和国との開幕戦を1－1で終え、期待外れの結果に。チーム内では激しい議論が交わされており、その中心にいるのがスーパースターのロナウドだ。5度の世界最優秀選手に輝いた彼だが、いまだ十分に戦力なのか、それとも優勝の足かせなのか。
テレビ解説者の声は明確だ。ティエリ・アンリはFOXでロナウドを「露骨な利己主義者」と批判。ケビン＝プリンス・ボアテングは豪テレビで「ロナウドがいなければポルトガルはより良いチームになる」と語った。クリスティアン・シュトライヒはZDFで「戦術的に起用しない」と述べた。 クリストフ・クラマーも、代表の多くが心中でロナウド抜きでのプレーを望んでいると推測した。
PSGのネヴェスは「彼は他の選手と何ら変わらない」と発言し、SNSで炎上した。 さらに、ネヴェスの恋人マダレナ・アラガオ（フォロワー100万人）がインスタグラムに「ロナウドはわがまま」と投稿したとも報じられたが、これは偽アカウントの可能性が高い。騒動はロナウドの姉妹も巻き込み、収束の兆しを見せていない。
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クリスティアーノ・ロナウドとロベルト・マルティネス：近々アル・ナセルでもタッグを組むのか？
本人はヒューストンでの第1戦後、SNSでしかコメントしていない。日曜に「ミッションに集中している」と投稿した。記者会見ではチームメイトが団結を強調している。
サイドバックのディオゴ・ダロットは、外部からの批判に対し「皆で漕げば船は沈まない」と団結を強調した。
ロベルト・マルティネス監督も「ゴールが欲しいならロナウドをピッチに」と起用を擁護。W杯後に代表を退任する彼は、フランスRMCの報道によると、来季アル・ナスルでロナウドのクラブ監督になる見込みだ。
このため、火曜日のウズベキスタン戦でも先発が予想される。だがW杯とEUROを合わせ、直近10試合で得点はなく、コンゴ戦でもシュート0に終わった。
6度目のW杯で結果を出す必要があることは、彼も重々承知している。