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「クリスティアーノ・ロナウドはそれほど圧倒的な存在だ」――アラン・シアラー氏は、2026年ワールドカップでロベルト・マルティネス監督がポルトガル代表キャプテンを交代させることは「許されない」可能性があると語った。
クリスティアーノ・ロナウドの力
シアラーは、マルティネス監督がロナウドを他の選手と同じように指導できるか疑問だと述べ、波紋を呼んでいる。ポルトガルがコンゴ民主共和国と引き分けた試合後、シアラーはロナウドと代表監督の特殊な関係に言及した。
シェアーは「マルティネスがロナウドに指示し、交代させられるか。ロナウドはそれだけ影響力がある。彼が『全試合フル出場できない』と理解しなければ、うまくいかない」とベットフェアに語った。
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ポルトガルの戦術バランスへの懸念
シアラー氏は、アル・ナスルのフォワードが役割の縮小を受け入れられないことが、ノックアウトステージ進むにつれセレソンにとって大きな障害になると指摘した。
「ロナウドが全試合で先発できない可能性を受け入れられていないとすれば、それは常に私の懸念だった。彼は全試合フル出場できない。その懸念は当たっているようだ」とシアラーは語った。続けて「次のポルトガル戦では先発させるだろう。だが調子が良くなければ交代させる。 彼ほどの大物だと交代を承諾するかが問題だ。難しいが、代表では最近得点もなく、ベストからは程遠い」
「メッシ対ロナウド」論争が再燃
2026年ワールドカップの開幕戦で、ロナウドは存在感を示せなかった。一方、長年のライバルであるメッシはアルジェリア戦でハットトリックを達成し、かつての輝きを取り戻した。この活躍を受け、シアラーは「史上最高の選手（GOAT）」はメッシだと断言した。
「リオネル・メッシは驚異的だ。彼がこれほど長く活躍し続けているのは、まさに信じられないほどだ。 チームメイトも彼のために走り、ボールを預けている」と語った。またシアラーは「前夜にメッシがハットトリックを達成したのを見てから、翌日にプレーしたロナウドの苛立ちは想像に難くない。彼の心中は火を見るより明らかだ」と、ロナウドの心理的負担にも言及した。
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シアラーが最終選考を行う
シアラーは両選手とも偉大だと認めつつ、自分の好みは常にインテル・マイアミのスターであるメッシにあると明かした。元イングランド代表主将は、2人とも頂点に立ったが、キャリアの歩みもプレースタイルも根本的に異なると指摘した。
「メッシもロナウドも素晴らしいが、私はいつもメッシ寄りの立場だ。能力も姿勢も頂点への経緯も違いすぎるので、比較されるのは好きではない。すべてが異なるのだ。 とはいえ、僕は常にメッシを支持するだろう」とシアラーは語った。最後に彼は、メッシが現在与えている影響をこう称えた。「彼を見るのは実に興味深い。誰もがまず『メッシにパスできるか』を考える。誰もが彼にボールをどう渡すかを考える。当然だ。あの左足は致命的だ。彼を褒める言葉はもはや尽きた。彼が成し遂げ、今も成し遂げ続けていることは、驚異的だ。」