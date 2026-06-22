「クリスティアーノ・ロナウドはそれほど圧倒的な存在だ」――アラン・シアラー氏は、2026年ワールドカップでロベルト・マルティネス監督がポルトガル代表キャプテンを交代させることは「許されない」可能性があると語った。

シアラー氏は、アル・ナスルのフォワードが役割の縮小を受け入れられないことが、ノックアウトステージ進むにつれセレソンにとって大きな障害になると指摘した。

「ロナウドが全試合で先発できない可能性を受け入れられていないとすれば、それは常に私の懸念だった。彼は全試合フル出場できない。その懸念は当たっているようだ」とシアラーは語った。続けて「次のポルトガル戦では先発させるだろう。だが調子が良くなければ交代させる。 彼ほどの大物だと交代を承諾するかが問題だ。難しいが、代表では最近得点もなく、ベストからは程遠い」