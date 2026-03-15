クリスティアーノ・ロナウドはいつ復帰するのか？ アル・ナセルがポルトガル代表のスター選手の怪我の状況を報告

ロナウド不在の中、同じくポルトガル代表のジョアン・フェリックスが主役となり、5-0の大勝で2得点を挙げ、今季の通算得点を21ゴールという驚異的な数字に伸ばした。ジェズス監督は、サウジアラビアのトップリーグに移籍してからのこのFWの復活と記録的な活躍を即座に称賛し、同選手が欧州の国内リーグでは決して到達できなかったレベルに達しつつあると指摘した。

「ジョアン・フェリックスは、これまで所属したクラブでは達成できなかった歴史的な数字を記録している」とジェズスは記者団に語った。「これは、素晴らしいチームワークに加え、彼自身の特別な努力の賜物だ」。監督のこの発言は、アル・ナスルでの独自のトレーニングプログラムが、元アトレティコ・マドリードの選手である彼の決定力という潜在能力を最大限に引き出したことを示唆している。