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クリスティアーノ・ロナウドはいつ復帰するのか？ アル・ナセルがポルトガル代表のスター選手の怪我の状況を報告
イエスがスター選手2人の復帰時期を明らかにした
アル・ハリージュ戦に勝利した後、メディアの取材に応じたジェズス監督は、この2人がピッチに戻るまでにはもう少し時間がかかると明言した。「ロナウドとマネは代表戦中断期間明けに復帰する見込みだ。彼らが素晴らしい選手であることは誰もが知っているが、しばらくは欠場することになる。マネは数日前に痛みを感じたため、我々は彼をベンチ外にすることを決めた。中断期間明けには万全の状態で戻ってくるだろう」と監督は説明した。
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優勝争いの中でのチーム運営
リヤドを本拠地とする同クラブは、今シーズンの重要な局面において、この2人のスーパースターを欠いている。アル・ナセルは現在、67ポイントでサウジ・プロリーグの首位に立ち、ライバルのアル・ヒラルに3ポイントの差をつけている。リーグ戦が4月上旬に再開されることを控え、ジェズス監督は、チームの主力得点源たちがシーズン終盤に向けて100％のコンディションで臨めるよう、万全を期すことに注力している。
ポルトガル人指揮官は、チームの絶好調ぶりを踏まえると、間近に迫った代表戦による中断は複雑な心境だと認めた。「強豪相手に勝利を収めた。優勝するためには、あと8試合という決勝戦が残っている。我々にとって残念なことに、リーグ戦は我々が最高の状態であり、結果を出しているまさにそのタイミングで中断することになる」とジェズスは述べ、チームが築き上げた勢いを強調した。
フェリックスが「歴史的な」高みに到達
ロナウド不在の中、同じくポルトガル代表のジョアン・フェリックスが主役となり、5-0の大勝で2得点を挙げ、今季の通算得点を21ゴールという驚異的な数字に伸ばした。ジェズス監督は、サウジアラビアのトップリーグに移籍してからのこのFWの復活と記録的な活躍を即座に称賛し、同選手が欧州の国内リーグでは決して到達できなかったレベルに達しつつあると指摘した。
「ジョアン・フェリックスは、これまで所属したクラブでは達成できなかった歴史的な数字を記録している」とジェズスは記者団に語った。「これは、素晴らしいチームワークに加え、彼自身の特別な努力の賜物だ」。監督のこの発言は、アル・ナスルでの独自のトレーニングプログラムが、元アトレティコ・マドリードの選手である彼の決定力という潜在能力を最大限に引き出したことを示唆している。
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アル・ナスルは今後どうなるのか？
ロナウドやマネといった主力選手の復帰は、アル・ナセルにとって極めて重要となるだろう。4月にリーグ戦が再開され、アル・ナセルがシーズン残り8試合を戦うにあたり、ロナウドのリーダーシップと経験、そしてマネのスピードと攻撃力が決定的な役割を果たす可能性がある。
アル・ナセルはこの重要な局面を、表向きは比較的楽な試合と見られる一戦で迎えることになる。サウジ・プロリーグで、最下位のアル・ナジマをホームに迎えるからだ。
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