クリスティアーノ・ロナウドのMLS移籍は絶望的――米国代表のレジェンドが「ポルトガルのGOATは、あと1回の怪我で引退する」と主張

ロナウドの将来に関する話題は、しばしば彼の圧倒的なメディア露出やジョルジーナ・ロドリゲスとの関係に及ぶ。ケラー氏は、このストライカーが今後も脚光を浴び続けるだろうと見ているが、同世代の選手たちのように、彼が従来のサッカー界のマネジメント職へと転身する姿は想像し難いとしている。

彼は次のように語った。「クリスティアーノ・ロナウドがジョルジーナ・ロドリゲスとNetflixのドキュメンタリーを作ることはあるだろうか？ 間違いなくそれは可能だろう。明らかに彼には様々な選択肢があるはずだ。ロナウドとメッシの性格の違いを見れば、メッシは裏方に徹していたのに対し、ロナウドは表舞台の中心に立っていた。

「彼がポルトガル語や英語で何をするのか、どのような役割を担うのか、興味深く見守りたい。というのも、彼はただどこかへ出かけてぶらぶらするような性格には見えないからだ。彼は、まだ何かを成し遂げたいと願うタイプの人間ではないだろうか？ その役割が何であれ、あれほど巨大で圧倒的な存在である彼が、コーチやゼネラルマネージャー、あるいはスポーツディレクターになる姿は想像できない。」