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クリスティアーノ・ロナウドのMLS移籍は絶望的――米国代表のレジェンドが「ポルトガルのGOATは、あと1回の怪我で引退する」と主張
ポルトガルのレジェンドが直面する引退の現実
米国代表のレジェンド、ケイシー・ケラーは、ロナウドの将来について冷静な見解を示し、アル・ナスルのFWが現役生活の終盤に差し掛かっていることを示唆した。ロナウドがコンディション維持のために絶え間ない努力を続けているにもかかわらず、ケラーは41歳となった彼が、今やミスが許されない極めて微妙なキャリアの段階にあると考えている。
ジャックポット・シティ・カジノのインタビューで、ケラーは次のように語った。「正直なところ、彼はあと1回の怪我で引退に追い込まれるだろう。1000ゴールを達成したいか？もちろんそうだろう。だが、41歳や42歳でMLSのシステムに身を投じ、国中を飛び回ってまで、一体何のためにそれを望むのか、私には分からない。」
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ロナウドがハリウッドに進出するのに、MLSは必要ない
ロサンゼルスやマイアミでのプレーが、サッカー引退後の映画業界でのキャリアに向けた絶好の足がかりになると多くの人が推測しているが、ケラーは、ロナウドがハリウッドに進出するのにサッカーの契約は必要ないと主張する。この元ゴールキーパーは、5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、いつでも望めばスポーツの枠を超えて活躍できるほど、すでに世界的なブランドとして十分に確立されていると論じている。
「クリスティアーノ・ロナウドは、この夏アメリカに来る際、ハリウッドでのキャリアを考えているだろうか？ ロナウドはそんなことをあまり気にしていないと思う。もしそうするつもりなら、サウジアラビアに行く代わりに、とっくにそうしていただろう……クリスティアーノ・ロナウドだ。もし映画界に飛び込みたいと思えば、彼は飛び込むだろう。」
フィットネスの近況とワールドカップへの期待
ロナウドは現在、ケラーが警告していたまさにその種の身体的な不調に見舞われており、サウジ・プロリーグでの試合中にハムストリングを断裂したばかりだ。しかし、2026年ワールドカップが近づく中、このストライカーはクラブと代表の両方における回復について楽観的な姿勢を崩していない。
このベテラン選手は、リハビリのトレーニングを行いながら、日々回復している様子をソーシャルメディアで積極的に発信している。ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督も、北米で開催される今大会への主将の出場可能性を巡る懸念を和らげるべく動き出し、現在の筋肉の問題は、それ以外では素晴らしい個人成績を残している中で生じた、単なる小さな後退に過ぎないと強調している。
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ドキュメンタリーとサッカー引退後の人生
ロナウドの将来に関する話題は、しばしば彼の圧倒的なメディア露出やジョルジーナ・ロドリゲスとの関係に及ぶ。ケラー氏は、このストライカーが今後も脚光を浴び続けるだろうと見ているが、同世代の選手たちのように、彼が従来のサッカー界のマネジメント職へと転身する姿は想像し難いとしている。
彼は次のように語った。「クリスティアーノ・ロナウドがジョルジーナ・ロドリゲスとNetflixのドキュメンタリーを作ることはあるだろうか？ 間違いなくそれは可能だろう。明らかに彼には様々な選択肢があるはずだ。ロナウドとメッシの性格の違いを見れば、メッシは裏方に徹していたのに対し、ロナウドは表舞台の中心に立っていた。
「彼がポルトガル語や英語で何をするのか、どのような役割を担うのか、興味深く見守りたい。というのも、彼はただどこかへ出かけてぶらぶらするような性格には見えないからだ。彼は、まだ何かを成し遂げたいと願うタイプの人間ではないだろうか？ その役割が何であれ、あれほど巨大で圧倒的な存在である彼が、コーチやゼネラルマネージャー、あるいはスポーツディレクターになる姿は想像できない。」