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クリスティアーノ・ロナウドの「通算1000ゴール」という目標は「執着」となってしまったのか？ ロベルト・マルティネス監督が、ポルトガルの「史上最高の選手」がチームメイトへのパスを控えるのではないかという懸念に言及した
ロナウドはチームプレーヤーであることを誇りに思っている
5度のバロンドール受賞者である彼は、記録を塗り替え続けた20年間にわたり圧倒的な存在感を放ち、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントス、アル・ナセルといったクラブが、彼のこの世のものとは思えない才能の恩恵を受けてきた。しかし、この不朽のストライカーは、常にチームプレーヤーであることを誇りとしてきた。
彼は自分自身にも、同じロッカールームを共にする仲間たちにも、最高の結果だけを要求する。トロフィーを掲げる喜びを味わったことで成功を渇望するロナウドだが、主要な栄冠のほとんどは、それを手にするためにチーム全体の努力が必要であることを理解している。
ポルトガルの「史上最高の選手（GOAT）」は41歳になってもなお健在で、公式戦での通算ゴール数はまもなく4桁に迫ろうとしている。代表戦では143ゴールを記録しているが、不運な怪我により、ワールドカップの代表選考を控えた直近のポルトガル代表招集から外れることになった。
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1,000ゴールという目標は、ロナウドにとって気が散る要因となるだろうか？
マルティネス監督は、今夏、6度目のワールドカップ本大会に出場するCR7を招集する見込みだが、このスペイン人指揮官は、チームの象徴的存在である主将の集中力について何の懸念も抱いていない。ロナウドが1,000ゴール達成という気晴らしに気を取られないほうが良いかと問われたマルティネス監督は、「その意見には同意できない」と答えた。 もしクリスティアーノが、新たな記録を更新するための得点に集中して欧州選手権に臨んでいたなら、トルコ戦でブルーノ・フェルナンデスへのアシストは生まれなかっただろう。
「選手たちが記録や個人的な目標を念頭に置いているというのは事実ではない。私が欧州選手権で目にしたのは、経験豊富な選手たちに見られた、大会で最高のパフォーマンスを発揮するという、これまでとは異なる種類の責任感、最大限の責任感だけだった。」
なぜ新たな記録がロナウドの「レガシー」に影響を与えないのか
目立つゴール記録がロナウドに何らかの影響を与えるかどうかについてさらに問われると、マルティネスは次のように付け加えた。「いいえ、クリスティアーノが1,000ゴールを達成しようという焦りや意図を持ってプレーしているようには見えないからです。950ゴールであろうと1,050ゴールであろうと、彼の残した功績は変わりません。何も変わらないでしょう。それは外部の噂に過ぎません。」
すでに最高峰の舞台で多くの実績を残しているロナウドも同様の考えを持っているか問われると、マルティネスは次のように続けた。「もちろんです。クリスティアーノがゴール前に立ちながらアシストを狙う試合も見てきました。それは私が非常に重視している点であり、極めて重要なことです。 ストライカーの仕事は単にゴールを決めることだけではなく、ペナルティエリア内で正しい判断を下すことだ。アシストとはそういうものだ。そして一般的に言えば、アシストはゴールよりも重要だ。
「我々が話しているのは、30試合で25ゴールを挙げているストライカーのことだ。だが、私はペナルティエリア内での振る舞いを、それ以上に重視している。そしてクリスティアーノには、外部の人々が彼の1000ゴール目について語るような執着心はない。彼の振る舞いはそういうものではないからだ。クラブについては言えないが、ここ代表チームではそうではない。」
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ワールドカップ開幕を目前に控えたサウジアラビアの移籍騒動
ロナウドは今シーズン、アル・ナセルでさらに22ゴールを挙げ、サウジ・プロリーグでの3年連続ゴールデンブーツ獲得を目指している。一時はストライキに突入したこともあり、中東での彼の将来については疑問の声が上がっている。また、高額な契約には、夏の移籍市場で発動可能な契約解除条項が含まれていると報じられている。
6月から7月にかけては、ワールドカップ制覇に全力を注ぐことになるだろう。永遠のライバルであるリオネル・メッシに倣い、サッカー界最大の栄冠を手にしたいと考えているからだ。ポルトガル代表として欧州選手権やUEFAネーションズリーグでの優勝を経験しているが、世界的なタイトルを獲得した喜びをまだ味わったことはない。
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