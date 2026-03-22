目立つゴール記録がロナウドに何らかの影響を与えるかどうかについてさらに問われると、マルティネスは次のように付け加えた。「いいえ、クリスティアーノが1,000ゴールを達成しようという焦りや意図を持ってプレーしているようには見えないからです。950ゴールであろうと1,050ゴールであろうと、彼の残した功績は変わりません。何も変わらないでしょう。それは外部の噂に過ぎません。」

すでに最高峰の舞台で多くの実績を残しているロナウドも同様の考えを持っているか問われると、マルティネスは次のように続けた。「もちろんです。クリスティアーノがゴール前に立ちながらアシストを狙う試合も見てきました。それは私が非常に重視している点であり、極めて重要なことです。 ストライカーの仕事は単にゴールを決めることだけではなく、ペナルティエリア内で正しい判断を下すことだ。アシストとはそういうものだ。そして一般的に言えば、アシストはゴールよりも重要だ。

「我々が話しているのは、30試合で25ゴールを挙げているストライカーのことだ。だが、私はペナルティエリア内での振る舞いを、それ以上に重視している。そしてクリスティアーノには、外部の人々が彼の1000ゴール目について語るような執着心はない。彼の振る舞いはそういうものではないからだ。クラブについては言えないが、ここ代表チームではそうではない。」