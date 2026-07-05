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クリスティアーノ・ロナウドの「ラストダンス」か？ スペイン代表GKウナイ・シモンは、ポルトガル出身の「史上最高の選手」が「全盛期」を過ぎても、ワールドカップから引退したとは考えていない。
サイモン、ロナウドの衰え知らずの実力を理由にスペインに警告
ダラスでのワールドカップ決勝トーナメント1回戦ポルトガル戦を前に、サイモンは「ロナウドが代表キャリアの最終章を迎えている」という見方を否定した。 スペイン人GKは、CR7が6～7年前のような爆発力はないと認めつつ、5度のバロンドール受賞者は依然としてペナルティエリア内で最も危険なフィニッシャーだと主張。スペインの優先課題は、ポルトガル主将をゴールから遠ざけることだと語った。
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サイモンは、ロナウドがなぜ脅威であり続けるかを解説する。
ノックアウトステージを前に、サイモンはロナウド対策について語った。年齢を重ねても、彼はペナルティエリア内で高い決定力を保っている。
「今回のW杯でのクリスティアーノは、6～7年前とは異なる」とシモンは『O Jogo』の取材に語った。「それでもエリア内へ近づけさせないよう努力する。ネーションズリーグ決勝ではエリア内でボールを受け、得点を許した。彼には誰もがチームに欲しいと思う決定力がある。
「彼の強みは、ペナルティエリア内で体を回転させシュートしたり、スルーパスを探したり、スペースを作ったりできる点だ。豊富な経験を持ち、長年一緒にプレーしてきたチームメイトとも完璧に意思疎通できている。エリアに入れば決定的な存在になる。彼は状況を的確に読むので、我々はあらゆる事態に備えなければならない。」
CR7にとっての最終章ではない
41歳のロナウドについて、多くのファンや評論家は今回の大会を「ラストダンス」と呼ぶ。だがサイモンは、ノックアウトステージの結果に関わらず、彼が国際舞台から引退するとは考えていない。彼は「ピッチ上の試合に集中すべきで、引退の噂は二の次だ」と語る。
サイモンは「クリスティアーノにとってこれが『ラストダンス』だとは思わない。試合は一つひとつ違う。重要なのは、メディアの話題ではなく試合そのものに集中することだ」と述べた。
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スペインはポルトガル戦で完璧な試合展開を目指す
スペインは現在、ダラスでのベスト16決戦に集中している。準々決勝進出には、ロナウド率いるポルトガルを倒す必要がある。
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