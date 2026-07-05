クリスティアーノ・ロナウドの「ラストダンス」か？ スペイン代表GKウナイ・シモンは、ポルトガル出身の「史上最高の選手」が「全盛期」を過ぎても、ワールドカップから引退したとは考えていない。

ノックアウトステージを前に、サイモンはロナウド対策について語った。年齢を重ねても、彼はペナルティエリア内で高い決定力を保っている。

「今回のW杯でのクリスティアーノは、6～7年前とは異なる」とシモンは『O Jogo』の取材に語った。「それでもエリア内へ近づけさせないよう努力する。ネーションズリーグ決勝ではエリア内でボールを受け、得点を許した。彼には誰もがチームに欲しいと思う決定力がある。

「彼の強みは、ペナルティエリア内で体を回転させシュートしたり、スルーパスを探したり、スペースを作ったりできる点だ。豊富な経験を持ち、長年一緒にプレーしてきたチームメイトとも完璧に意思疎通できている。エリアに入れば決定的な存在になる。彼は状況を的確に読むので、我々はあらゆる事態に備えなければならない。」