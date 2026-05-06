クリスティアーノ・ロナウドの息子は、来季アル・ナスルの主将とプレーするより欧州移籍を希望。レアル・マドリードが注目している。

父とアル・ナセルでプレーする案もあるが、ジュニアは欧州での実績を重視。 英紙『ザ・サン』は、彼の心は英国またはマドリードへの復帰に向いている可能性があると報じている。家族は、レアル・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドで伝説とされる父との比較を避けられない過酷なメディアの注目を懸念している。それでもボルシア・ドルトムントやスポルティングCPなど、他クラブからの関心は絶えない。

彼はポルトガルのU-15、U-17代表でプレーし、昨年11月にはU-17ワールドカップで優勝した。欧州のトップアカデミーで技術を磨き、ユースレベルで示した得点力をさらに高めたい考えだ。