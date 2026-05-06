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クリスティアーノ・ロナウドの息子は、来季アル・ナスルの主将とプレーするより欧州移籍を希望。レアル・マドリードが注目している。
欧州のビッグクラブがロナウド・ジュニアを注視している
バロンドール5度の父を持つ長男は、サウジアラビア・アル・ナセルのユースで得点を量産している。来季トップチーム昇格が期待されたが、本人は欧州復帰を計画しているようだ。
英紙『ザ・サン』によると、最高レベルの競争で力を試したいジュニアは、父が20年間君臨した欧州復帰を狙う。父同様、欧州の舞台でプレーしたい彼は、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンから注目されている。これらのオファーが、リヤド離脱を決断させる最大要因だ。
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レアル・マドリードの復帰が視野に入っている
このポルトガル代表ユースがスペインの首都に戻り、レアル・マドリード入りする可能性は極めて高い。実現すれば父親の足跡をたどることになる。 この10代選手は3月、レアル・マドリードU-16でトレーニングを行い、スペインサッカーへの適応を進めた。父ロナウド・シニアもスペインで治療中だった。これらの経緯から、今度の移籍市場で同アカデミーへの正式加入が決まるという憶測が強まっている。
影から抜け出して
父とアル・ナセルでプレーする案もあるが、ジュニアは欧州での実績を重視。 英紙『ザ・サン』は、彼の心は英国またはマドリードへの復帰に向いている可能性があると報じている。家族は、レアル・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドで伝説とされる父との比較を避けられない過酷なメディアの注目を懸念している。それでもボルシア・ドルトムントやスポルティングCPなど、他クラブからの関心は絶えない。
彼はポルトガルのU-15、U-17代表でプレーし、昨年11月にはU-17ワールドカップで優勝した。欧州のトップアカデミーで技術を磨き、ユースレベルで示した得点力をさらに高めたい考えだ。
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驚異的な得点記録を維持する
15歳の彼は、どのチームでも父親譲りの鋭い得点感覚を発揮してきた。同年代では驚異的な成績で、すべての年代別カテゴリーで存在感を示す。英紙『ザ・サン』によると、ユヴェントスU-9で23試合58ゴール、アル・ナスルU-15で27試合56ゴールを決めた。 父ロナウドが2026年W杯で最後の大会に臨む一方で、息子はキャリアを本格的に始動させる。