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クリスティアーノ・ロナウドの息子が、アカデミーのトレーニングに参加した後、レアル・マドリードへの加入が視野に入っている
次世代のための慣れ親しんだ道
5度のバロンドール受賞者の長男は、マンチェスター・ユナイテッドやユヴェントスのユースチームで技術を磨いてきた経験があり、欧州のトップクラスのアカデミーが抱えるプレッシャーには慣れている。2023年1月に父親がアル・ナセルへ移籍したことを受け、この10代の若者は同クラブのアカデミーに加わった。しかし、スペインの首都への移籍が実現すれば、彼のプロとしての成長において大きな飛躍となるだろう。 『The Athletic』の報道によると、ロナウド・ジュニアはレアル・マドリードのユースシステムへの正式加入を見据え、同クラブでトレーニングを行っているという。
- AFP
史上最高の選手に続く
この移籍が正式に決まれば、15歳の彼は、父親の名が前例のない成功と数々のタイトルと不可分なものとなっているクラブに加入することになる。 サンティアゴ・ベルナベウでの伝説的な9年間、ロナウドはわずか438試合の出場で驚異的な450ゴールを記録し、チャンピオンズリーグ4回、リーガ・エスパニョーラ2回の優勝を果たした。若きロナウドはセンターフォワードとしてプレーしており、これはキャリア後半に父が極めたポジションと同じだが、この移籍は、マドリードの現代において最も象徴的な存在であり続ける父との激しい比較を必然的に招くだろう。
世界舞台で躍進を遂げている
クラブでの活躍に加え、ロナウド・ジュニアはすでにポルトガル代表のユース組織において中心的な存在としての地位を確立し始めている。昨年、U-15代表として日本との試合で国際デビューを果たして以来、彼は急速に頭角を現し、U-16代表では6試合に出場して初ゴールを挙げた。 最近、彼の祖母がクロアチアを訪れ、国際舞台での彼の第一歩を見守った。これは、41歳の父が記録的な143ゴールを挙げながら現在も代表チームのキャプテンを務める「セレサオ」と、この一家が深く結びついていることを改めて浮き彫りにしている。
成長にとって極めて重要な夏
この10代の選手にとって、当面の目標は、新たな欧州シーズンが始まる前に、マドリードのユース組織内で定位置を確保することになるだろう。サウジアラビアや代表チームでは大きな期待を集めてきたが、マドリードのU-16やU-17のカテゴリーへの昇格は、身体面でも戦術面でもはるかに厳しい試練となる。バルデベバスでの正式登録は、多くの人が彼のキャリアが父親のように長く続くことを願っている中で、その第一歩となるかもしれない。