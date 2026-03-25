クリスティアーノ・ロナウドの息子が、アカデミーのトレーニングに参加した後、レアル・マドリードへの加入が視野に入っている

クラブでの活躍に加え、ロナウド・ジュニアはすでにポルトガル代表のユース組織において中心的な存在としての地位を確立し始めている。昨年、U-15代表として日本との試合で国際デビューを果たして以来、彼は急速に頭角を現し、U-16代表では6試合に出場して初ゴールを挙げた。 最近、彼の祖母がクロアチアを訪れ、国際舞台での彼の第一歩を見守った。これは、41歳の父が記録的な143ゴールを挙げながら現在も代表チームのキャプテンを務める「セレサオ」と、この一家が深く結びついていることを改めて浮き彫りにしている。



