バログンは16強戦で即座にレッドカードを受けた。 しかしFIFAは日曜、第27条に基づき1試合の出場停止を執行猶予付きで取り消すと発表。バログンは火曜日（2:00／ARD・MagentaTV）のベルギー戦に出場できる。これより前、『ニューヨーク・タイムズ』は、トランプ米大統領がインファンティーノ会長に処分見直しを要請したと報じていた。

処分取り消しを受け、トランプ氏はSNS「Truth Social」で「FIFAが正しい判断をし、不正を正してくれたことに感謝する！」と投稿した。この退場については、先にマルコ・ルビオ国務長官も「不当な扱いだ」とコメントしていた。 ホワイトハウス記者室で「ひどい扱いを受けた」と語った。

ベルギーサッカー連盟（RBFA）は「驚き」を示し、第66条4項に基づく自動的な出場停止を主張した。同連盟は大会前に通達を送っていたとも指摘した。

バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦64分、タリク・ムハレモヴィッチの足首に不運にも踏み込み退場。1試合の出場停止が科せられた。 しかしFIFA懲戒規定27条により、この処分は執行猶予付きとなった。

この規定により恩恵を受けた選手には、11月のワールドカップ予選アイルランド戦で肘打ちにより退場したクリスティアーノ・ロナウドも含まれる。当初3試合の出場停止が宣告されたが、実際に欠場したのはアルメニア戦1試合のみで、残る2試合は1年間の執行猶予が付いた。