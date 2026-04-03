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クリスティアーノ・ロナウドの影に隠れてしまったが、ティエリ・アンリはどうだろうか？ リヴァプールのレジェンド、ジョン・バーンズがモハメド・サラーのプレミアリーグにおける功績を評価する
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サラーはプレミアリーグで何ゴールを決めているか？
かつてチェルシーで苦難の時期を過ごしたサラーは、2017年にマージーサイドへ移籍し、プレミアリーグに復帰した。当時は彼の活躍を予測できた者はほとんどいなかったが、リヴァプールでの9シーズンにわたって、彼は驚異的な活躍を見せている。
現在33歳のサラーは、プレミアリーグで2度の優勝を果たし、FAカップ、カラバオカップ、チャンピオンズリーグでの優勝も経験している。4度の得点王と3度のPFA年間最優秀選手賞を受賞し、通算250ゴール以上、プレミアリーグでは189ゴールを記録している。
ポルトガル出身のスーパースター、ロナウドもオールド・トラッフォード在籍中に国内および欧州での成功を味わい、レッドデビルズで通算100ゴールを達成した。彼はその後、史上最高の選手の一人となったが、その地位を確固たるものにしたのはマンチェスターを離れた後のことだった。
サラーはプレミアリーグでロナウドの影を薄めたのか？
こうした背景から、ジェイミー・キャラガーは、プレミアリーグに限ればサラーがCR7を上回ると指摘する一人だ。アンフィールドで活躍した別の元スター選手も、その意見に同調している。OLBGとのインタビューで、キャラガーの評価に同意するか尋ねられたバーンズは、GOALに対し次のように語った。「同意するよ。クリスティアーノ・ロナウドの全盛期はレアル・マドリード時代だったからね。 選手としてのクリスティアーノ・ロナウド全体を見れば、モハメド・サラーのキャリアがクリスティアーノ・ロナウドのキャリア全体を上回ったとは言えないと思う。しかし、プレミアリーグに限って言えば、ロナウドはレアル・マドリードに移籍し、そこで全盛期を迎えたため、プレミアリーグにおけるモハメドのキャリアは、クリスティアーノ・ロナウドのプレミアリーグでのキャリアを上回っていると思う。全体としてはそうではないが、プレミアリーグに限って言えば、そうだ。」
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リヴァプールのレジェンドは、アーセナルのアイコンであるアンリを上回るのか？
もしサラーがロナウドを上回るなら、彼は他に何人のプレミアリーグのレジェンドを凌ぐことになるのだろうか。ワールドカップ優勝経験を持つアンリは、アーセナルの歴代最多得点者であり、伝説の「インビンシブルズ」の一員として、そのランキングの上位に名を連ねている。
「マージーサイドのエジプトの王」が「北ロンドンのフランスの王子」よりも偉大な功績を残しているかとの問いに、バーンズは次のように答えた。「いいえ、私は両者を同列に置きます。ティエリ・アンリが加入した際、ウェンジャーが彼を招き入れましたが、彼がどのような試練を乗り越えなければならなかったかは明らかです。彼はプレミアリーグを制し、FAカップも勝ち取り、数多くのトロフィーを獲得し、年間最優秀選手に選ばれ、ゴールを量産しました。
「モも似たようなことを成し遂げた。ユルゲン・クロップと共にリヴァプールに加入し、二人で成し遂げた成果がある。だから、どちらが優れているかというのは、やはり議論の分かれるところだ。アーセナルのファンはあることを言い、リヴァプールのファンは別のことを言うだろう。
「先ほども言ったように、私はそういった議論には加わらない。モはリヴァプールの一員であり、私のチームだが、ティエリ・アンリと彼が成し遂げた功績も尊重しなければならない。だから、クリスティアーノ・ロナウドとの比較よりも、この議論の方がはるかに妥当だと言えるだろう。」
サウジ・プロリーグか、それともMLSか？ サラーの次なる行き先は？
サラーはイングランドのサッカー界に別れを告げようとしているが、彼の活躍はまだ終わっていない。リヴァプールはFAカップとチャンピオンズリーグのタイトル獲得を目指しており、アルネ・スロット監督は、2025-26シーズンが幕を閉じる前に主力選手たちが再び輝きを取り戻すことを期待している。
サラーは今後の進路を熟考する中で、サウジ・プロリーグやMLSへの移籍が噂されているが、彼がどこへ行くにせよ、アンフィールドで10年近くにわたり成し遂げた功績は、時を経ても色あせることはないだろう。