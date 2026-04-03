クリスティアーノ・ロナウドの影に隠れてしまったが、ティエリ・アンリはどうだろうか？ リヴァプールのレジェンド、ジョン・バーンズがモハメド・サラーのプレミアリーグにおける功績を評価する

もしサラーがロナウドを上回るなら、彼は他に何人のプレミアリーグのレジェンドを凌ぐことになるのだろうか。ワールドカップ優勝経験を持つアンリは、アーセナルの歴代最多得点者であり、伝説の「インビンシブルズ」の一員として、そのランキングの上位に名を連ねている。

「マージーサイドのエジプトの王」が「北ロンドンのフランスの王子」よりも偉大な功績を残しているかとの問いに、バーンズは次のように答えた。「いいえ、私は両者を同列に置きます。ティエリ・アンリが加入した際、ウェンジャーが彼を招き入れましたが、彼がどのような試練を乗り越えなければならなかったかは明らかです。彼はプレミアリーグを制し、FAカップも勝ち取り、数多くのトロフィーを獲得し、年間最優秀選手に選ばれ、ゴールを量産しました。

「モも似たようなことを成し遂げた。ユルゲン・クロップと共にリヴァプールに加入し、二人で成し遂げた成果がある。だから、どちらが優れているかというのは、やはり議論の分かれるところだ。アーセナルのファンはあることを言い、リヴァプールのファンは別のことを言うだろう。

「先ほども言ったように、私はそういった議論には加わらない。モはリヴァプールの一員であり、私のチームだが、ティエリ・アンリと彼が成し遂げた功績も尊重しなければならない。だから、クリスティアーノ・ロナウドとの比較よりも、この議論の方がはるかに妥当だと言えるだろう。」