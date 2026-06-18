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クリスティアーノ・ロナウドの姉は、ポルトガルがコンゴ民主共和国と引き分けたワールドカップの試合について、「勝利を奪われた」と主張した。
エルマ・アヴェイロは、ポルトガルが不当な扱いを受けたと主張している。
コンゴ民主共和国戦でロナウドはキャリア最低の25回しかボールに触れず、ワールドカップとユーロ通算10試合連続無得点となった。批判が相次いだが、姉のエルマ・アヴェイロはインスタグラムで「外野はピッチのプレッシャーを理解していない」と擁護した。
5度のバロンドール受賞者の写真を投稿したエルマはこう綴った。「始まりは難しくても、終わりは良いと信じている。ピッチに立っているのはあなたたちだ。言うのは簡単よ。こんなふうに勝利を奪われるのは、決して楽じゃない。」
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カティアは個人を責めるより、集団的な失敗に注目する。
カティア・アヴェイロもSNSで弟を擁護したが、批判はチーム全体の戦術的崩壊に向けられた。彼女は膠着状態の中でチームがリズムを失った理由を疑問視し、その責任をロナウド一人に押し付けるのではなく、選手間の連携不足を指摘した。
ポルトガルのメディア『レコード』によると、彼女は次のように投稿した。「まるで魔法にかかったかのように、彼らはパスやボール奪取、カウンターを忘れた。試合は中盤から後方で行われた。奇妙なワールドカップだ。でも、頑張ろう。スタートは悪くても、終わりは素晴らしい。最後まで。」
ヘンリー、ロナウドの「自己中心的な」ポジション取りを痛烈に批判
家族から支持されていても、サッカー界のレジェンドたちはロナウドのパフォーマンスに寛容ではない。元アーセナルのアイコン、ティエリ・アンリは41歳のロナウドがチームワークに与える影響について率直に語った。フォックス・スポーツのインタビューでアンリは、ゴールを決めたいというロナウドの焦りがポルトガルの攻撃の流れを妨げていると指摘した。
アンリは「彼はどうしてもゴールを決めたいがために、ブルーノ・フェルナンデスの邪魔をしてしまっている。ゴールを決める必要があるのはチームであって、君ではない」と手厳しい意見を述べた。この発言はSNSでも反響を呼び、ファンや評論家はロベルト・マルティネス監督率いるチームが、主要大会10試合連続無得点の選手に依存しすぎていると疑問を投げかけた。
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4年にも及ぶ得点不振
この引き分けを受け、ポルトガルは6月23日のウズベキスタン戦で巻き返しを図り、その後コロンビアとのグループK最終戦に臨む。
統計を見ると、元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのスーパースターには厳しい現実が突きつけられる。ロナウドが主要国際大会で最後に得点を挙げたのは2022年ワールドカップのガーナ戦まで遡る。その大会以降、2024年欧州選手権も含めて彼は得点を挙げていない。