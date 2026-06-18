クリスティアーノ・ロナウドの姉は、ポルトガルがコンゴ民主共和国と引き分けたワールドカップの試合について、「勝利を奪われた」と主張した。

コンゴ民主共和国戦でロナウドはキャリア最低の25回しかボールに触れず、ワールドカップとユーロ通算10試合連続無得点となった。批判が相次いだが、姉のエルマ・アヴェイロはインスタグラムで「外野はピッチのプレッシャーを理解していない」と擁護した。

5度のバロンドール受賞者の写真を投稿したエルマはこう綴った。「始まりは難しくても、終わりは良いと信じている。ピッチに立っているのはあなたたちだ。言うのは簡単よ。こんなふうに勝利を奪われるのは、決して楽じゃない。」