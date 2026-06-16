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クリスティアーノ・ロナウドの夢を追うポルトガル。CR7のワールドカップ制覇へ、あと一歩。
実績ある優勝血統
『O Jogo』紙によると、ナニは「ポルトガル・フットボール・サミット・ポッドキャスト」で、大会を控えた代表チームについて楽観的な見通しを示した。元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、過去の成功を基盤に、チームが挑戦に必要なバランスを備えていると確信している。 ロナウドのリーダーシップの下、ポルトガルは2016年の欧州選手権、2019年と2025年のUEFAネーションズリーグで優勝した。ナニは「若手が早くから成熟し、経験豊富な選手もいる」と説明。さらに、勝利には団結し続けるだけで十分だと語った。
- AFP
クリスティアーノ・ロナウドのために全力を尽くす
39歳のウインガーは、かつて共にプレーした元チームメイトの大きな影響力を強調。そのフォワードの功績を称え、トロフィーコレクションで唯一欠けるタイトルを勝ち取ることがチームのモチベーションになると語った。 「ピッチ上のロナウドは大きな影響を与える。彼がいるだけで、チームメイトは彼のため、チームのため、代表のため、もう一歩踏み出す。私たちはこの偉大な歴史の一部だ。クリスティアーノはポルトガルだけでなく世界中のファンを熱狂させる。多くの国の人々がポルトガルを応援してくれるだろう」と語った。
中盤のマエストロを頼りに
ナニは、チームの象徴である主将に加え、国を目標に導くもう一人の要としてマンチェスター・ユナイテッドのMFブルーノ・フェルナンデスを称えた。彼は「ブルーノは長年卓越した選手だ。一緒にプレーし、その勝つための強いメンタリティを知っている。常に最高を目指し、チームに献身する。彼なら必ず力を貸してくれる」と語った。 「ブルーノについて語ることは簡単だ。彼は長年にわたり並外れた選手であり続けてきたからだ。私は彼とプレーした経験があり、彼のメンタリティや常に勝ちたいという意欲をよく知っている。彼は自分のポジションで最高になりたいと願っているから、常にチームに貢献してくれる。彼の活躍はいつでも頼りになる」と語った。ナニ自身もサッカーへの想いを募らせ、最近FCアクトベで現役復帰した。
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ポルトガルは今後どうなるのか？
グループKのポルトガルは明日夕方、ヒューストンでコンゴ民主共和国と初戦を迎える。続く火曜日にウズベキスタン、6月28日にコロンビアと対戦し、グループステージを締める。ロナウドらに懸かる期待は大きく、試合開始の瞬間から強い印象を残すつもりだ。