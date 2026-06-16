クリスティアーノ・ロナウドの夢を追うポルトガル。CR7のワールドカップ制覇へ、あと一歩。

ナニは、チームの象徴である主将に加え、国を目標に導くもう一人の要としてマンチェスター・ユナイテッドのMFブルーノ・フェルナンデスを称えた。彼は「ブルーノは長年卓越した選手だ。一緒にプレーし、その勝つための強いメンタリティを知っている。常に最高を目指し、チームに献身する。彼なら必ず力を貸してくれる」と語った。 「ブルーノについて語ることは簡単だ。彼は長年にわたり並外れた選手であり続けてきたからだ。私は彼とプレーした経験があり、彼のメンタリティや常に勝ちたいという意欲をよく知っている。彼は自分のポジションで最高になりたいと願っているから、常にチームに貢献してくれる。彼の活躍はいつでも頼りになる」と語った。ナニ自身もサッカーへの想いを募らせ、最近FCアクトベで現役復帰した。