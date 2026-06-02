クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップにおける功績：ポルトガルの象徴的存在である彼は、2026年の大会でその伝説的な地位に見合う活躍を見せなければならない

「ポルトガル代表としてワールドカップを制することが、私の最大の夢でした」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間で5度大会に出場し、素晴らしいチームメートとプレーし、何百万人もの国民に支えられ、私は常に全力を尽くしてきました。
ピッチで力を出し切り、戦いを避けず、夢を諦めたこともない。だがその夢は昨日終わった」 しかし、そうではなかった。
1月に41歳となったが、彼は2026年大会の代表に選ばれ、最後のチャンスが最高の機会になるかもしれない。
「ポルトガル代表としてワールドカップを制することが、私の最大の夢でした」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間で5度大会に出場し、素晴らしいチームメートとプレーし、何百万人もの国民に支えられ、私は常に全力を尽くしてきました。
ピッチで力を出し切り、戦いを避けず、夢を諦めたこともない。だがその夢は昨日終わった」 しかし、そうではなかった。
1月に41歳となったが、彼は2026年大会の代表に選ばれ、最後のチャンスが最高の機会になるかもしれない。
マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々な形で終えたロナウドは、批判を静め、自身に欠ける唯一のタイトルを得る自信を持ってカタールへ到着した。
しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッド退団時とほぼ同じように去った。公の場での気まぐれな言動で評判を落とし、決勝トーナメント1回戦のスイス戦（ポルトガルが6-1で勝利し、代役ゴンサロ・ラモスがハットトリックを記録した試合）ではベンチ外となった。さらに、代表離脱をほのめかしたとも報じられた。
「多くの噂や憶測があるが、私は一瞬もポルトガルへの献身を揺るがせたことはない。私はいつもチームの目標のために戦う一選手であり、仲間や祖国に背を向けることは決してしない」とSNSに投稿した。
「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。夢は美しい間、続いた……今は時間を良き助言者とし、それぞれが結論を出すべきだ」
ポルトガルサッカー連盟は新監督の下で「新サイクルに入る時期」と結論付けたが、新キャプテンは選任されなかった。
2003年1月9日、後任のロベルト・マルティネスには、ポルトガルに多数いる若き才能を活かし、新しいチームを作る絶好の機会があった。しかし、彼はそれを逃した。
しかし彼はまずサウジアラビアへ飛び、ロナウドを説得してユーロ2024への出場権獲得を目指した。この判断は、結果的に失敗だった。
ロナウドはユーロ予選で多数得点を挙げたが、ドイツでは最も多くシュートを放ちながら無得点に終わった。さらに、得点を奪おうとする彼の試みは裏目に出て、チームに悪影響を与えた。
攻撃の軸から外すべきだったものの、マルティネス監督はグループ最終戦でもベンチに下げず、チームより個人を優先した。
ジョージア戦でも得点はなく、0－2で敗れて重圧は増すばかり。さらに16強スロベニア戦でPKを失敗し、限界を超えた。
フランクフルトの延長戦ハーフタイム、サッカー史に残る名手が崩れ落ちた。衝撃的だった。カタールで涙を流したのは、試合中ではなく敗退が決まってからだった。
「勝負強さ」の代名詞である彼にとって、期待の重圧は耐え難いものだった。チームを引っ張ってきた彼が、今はチームメートに支えられている。その現実が、誇り高きポルトガル人を苦しめた。
苦境にあるストライカーに同情を禁じ得なかった。さらに、PK戦の第一キッカーを買って出て冷静に決めた姿には、称賛すら覚えた。
マルティネスは、チームの調子が悪くても巧みに言葉を操る「ミスディレクション」の名人だ。だから試合後、彼は試合前の混乱や自身の責任には触れず、ロナウドの勇気を称えた。
さらに驚きではないのは、準々決勝フランス戦でも欠陥のあるゲームプランに固執し、ロナウドをトップに据えたことである。
同じ戦術を繰り返しても結果は変わらず、苦戦するエースはまたしても無得点。ポルトガルは非効率的なフランスにPK戦で敗れ、大会を去った。この結果を受け、マルティネスとロナウドを同時に起用し続けるべきか否かが国民的な議論となった。ある新聞の見出しは「ポルトガルをもっと、ロナウドは少なめに！」と訴えた。
2024-25年ネイションズリーグで好結果を残しても、ドイツでの決勝大会後にポルトガルサッカー連盟（FPF）新会長ペドロ・プロエンサがマルティネスを解任し、ジョゼ・モウリーニョ招聘へ動いているという噂が流れた。
代表キャリアを事実上延ばしたマルティネスを巡る憶測に、ロナウドが苛立つのは当然だった。
「ポルトガル代表で成果を出している人物を疑う発言には戸惑う」とスペインとのネーションズリーグ決勝前語った。「もう少し敬意が欲しい。他の監督の話は意味がない。監督は素晴らしい仕事をしてくれた。
勝っても議論は起こるが、それは家にいて話すだけの“おしゃべりな連中”の常だ。我々が言うべきは、監督の働きに非常に満足しているということだ。異なる国籍を持ちながら、我々の言語を話し、情熱を持って国歌を歌う。その姿こそが私が最も評価する点だ。それ以外は全く重要ではない。
「勝っても負けても結果は上出来だ。議論は絶えないが、私には意味がない」
ロナウドはピッチ外でマルティネスを擁護し、ピッチ上でも結果で支えた。
準決勝ドイツ戦で決勝点、スペインとの決勝でも得点し、ポルトガルはPK戦の末に優勝した。マルティネスはロナウドに職と評判を賭けていたが、その賭けは遅ればせながら報われた。
それでも、今後もロナウドに依存し続けることが妥当かという疑問は消えない。
マルティネスは「ロナウドがサウジアラビアに移籍して以来、レベル低下は見て取れない」と語る。だがそれは本質ではない。
彼の超人的な能力は、2023年1月にアル・ナセルへ移籍する前から衰えていた。それでもロナウドは30代後半まで衰えを食い止め、今なお6度目のW杯を目指す。その姿勢自体が、職業への並外れた献身を示している。
ピッチ外での努力は依然として並外れている。しかし問題は、ピッチ上でかつてのようにハードにプレーできなくなっていることだ。
現代のトップストライカーでプレスを行わない選手はまれだ。ロナウドは異端児であり、ポルトガル代表にはより機動的なアタッカーを起用するほうが良いという意見も妥当だ。
実際、ロナウドが欠場したアルメニア戦（9-1）でラモスが起用され、ポルトガルが予選で最も印象的なパフォーマンスを示したことは偶然ではない。
また、その出場停止の内容は、北米遠征での別の懸念も示唆している。
多くのタイトルを獲得するロナウド。その原動力は、負けを極度に嫌う気持ちだ。だが年を重ねるごとに短気は増し、気難しい面が目立つようになった。
アル・ナセルで3年半タイトルを追った期間中も感情が爆発する場面が度々あった。今年初めのストライキでは、リーグがクラブに陰謀を企てていると主張。この騒動は、物事が思い通りに進まないとき、ロナウドがまだ冷静さを保てないことを示し、W杯を控えるポルトガルファンにとって不安材料だ。
また、昨年11月のアイルランド戦（予選敗退）ではダラ・オシェイへの無意味な暴力で一発退場となり、本来ならグループリーグ初戦に出場できないはずだった。
しかしFIFAは2試合目と3試合目の出場停止を免除し、ロナウドはコンゴ民主共和国とウズベキスタン戦に出場できることになった。最後のW杯を得点で飾る絶好の機会だ。
それでも、ノックアウトステージで苦境に立たされた際、彼の焦りがチームに悪影響を及ぼす懸念は残る。
メディアの注目以上に、ロナウドは誰よりも自分に厳しいプレッシャーを課す。彼は究極の完璧主義者で、最高でなければ満足せず、勝利は絶対条件だ。
中東移籍の背景には金銭面があったともされるが、先月のダマック戦終了間際に流した涙は、今季プロリーグ制覇への並々ならぬ思いを示した。しかも今回は自身が決めた2点目で優勝を確定させた喜びと安堵からの涙だった。
だからこそ、今回のW杯が彼にとってどれほど重要かは言うまでもない。5回目の出場となる今大会が、サッカー界最大の舞台での“最後の舞踏会”になるだろう。2030年に息子とプレーしたいという噂もあるが、このチャンスは二度とこない。
バロンドール5度受賞ながら準決勝1回のみ出場、ノックアウトステージでは無得点。北米大会でその汚名を返上できるか、重圧は計り知れない。
それでも、周囲のチームメートが支えるため、負担は和らぐはずだ。現在のロナウドは過去最も衰えているかもしれないが、ポルトガル代表史上最強のチームの一員である。
ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスが構成するポルトガルの中盤は世界最高レベル。ディオゴ・コスタが守る守備陣は、マンチェスター・シティのルーベン・ディアスが統率し、左SBにはヌノ・メンデスが鎮座する。
ベルナルド・シルバも健在で、ジョアン・フェリックスやラファエル・レオが潜在能力をどこまで示せるかは未知数ながら、攻撃陣も経験と質は十分だ。
とはいえ、多くのことは依然としてロナウドにかかっている。彼が代表に選ばれたのは、予選やネーションズリーグ、サウジ・プロリーグで今も得点を重ねているからだ。41歳になった彼が、最高峰の舞台でも通用することを証明することが課題だ。
ゴール前だけでなく、常に冷静さも求められる。ノックアウトステージで再びプレッシャーが高まったとき、ポルトガルはロナウドに感情をコントロールしてほしいと期待している。だが、過去4年間で彼がどれほど神経を尖らせてきたかを考えれば、それは容易ではない。
その強い思いはチームメイトを鼓舞し、「ロナウドとともに、ロナウドのために優勝を」という一致団結の原動力になってきた。だからこそ、彼らが優勝候補に挙げられるのも当然だ。
チームが1人の選手をこれほど重視することには賛否があるが、理解できないわけではない。ロナウドはポルトガルにとって偉大な選手を超えた存在であり、久方ぶりに「セレソン」の象徴となっている。この舞台に至るまで、彼は数えきれない困難を乗り越えてきた。
この4年間、彼は「おとぎ話のような結末」を求めて心身を極限まで追い込んできた。その犠牲が報われるかは分からない。だが一つだけ確かなことがある。ロナウドの夢がどう終わろうとも、そこには涙があるだろう。