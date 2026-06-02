クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップにおける功績：ポルトガルの象徴的存在である彼は、2026年の大会でその伝説的な地位に見合う活躍を見せなければならない

マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々な形で終えたロナウドは、批判を静め、自身に欠ける唯一のタイトルを得る自信を持ってカタールへ到着した。

しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッド退団時とほぼ同じように去った。公の場での気まぐれな言動で評判を落とし、決勝トーナメント1回戦のスイス戦（ポルトガルが6-1で勝利し、代役ゴンサロ・ラモスがハットトリックを記録した試合）ではベンチ外となった。さらに、代表離脱をほのめかしたとも報じられた。

「多くの噂や憶測があるが、私は一瞬もポルトガルへの献身を揺るがせたことはない。私はいつもチームの目標のために戦う一選手であり、仲間や祖国に背を向けることは決してしない」とSNSに投稿した。

「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。夢は美しい間、続いた……今は時間を良き助言者とし、それぞれが結論を出すべきだ」

ポルトガルサッカー連盟は新監督の下で「新サイクルに入る時期」と結論付けたが、新キャプテンは選任されなかった。

2003年1月9日、後任のロベルト・マルティネスには、ポルトガルに多数いる若き才能を活かし、新しいチームを作る絶好の機会があった。しかし、彼はそれを逃した。

しかし彼はまずサウジアラビアへ飛び、ロナウドを説得してユーロ2024への出場権獲得を目指した。この判断は、結果的に失敗だった。