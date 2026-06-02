「ポルトガル代表としてワールドカップを制することが、私の最大の夢でした」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間、5度の大会で素晴らしいチームメートとプレーし、何百万人もの国民に支えられ、全力を尽くしてきました。
ピッチで全てを出し尽くし、戦いを避けず、夢を諦めたこともなかった。だがその夢は昨日、終わってしまった」 しかし、そうではなかった。
1月に41歳になったものの、彼は2026年大会の代表に選ばれ、最後のチャンスが最高のチャンスになるかもしれない。
「ポルトガル代表としてワールドカップを制することが、私の最大の夢でした」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間、5度の大会で素晴らしいチームメートとプレーし、何百万人もの国民に支えられ、全力を尽くしてきました。
ピッチで全てを出し尽くし、戦いを避けず、夢を諦めたこともなかった。だがその夢は昨日、終わってしまった」 しかし、そうではなかった。
1月に41歳になったものの、彼は2026年大会の代表に選ばれ、最後のチャンスが最高のチャンスになるかもしれない。
マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々な形で終えたロナウドは、批判を黙らせ、自身に欠ける唯一のタイトルを得る自信を示してカタール入りした。
しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッド退団時とほぼ同じように去った。公の場での気まぐれな言動で評判を落とし、スイスとの決勝トーナメント1回戦（ポルトガルが6-1で勝利し、ロナウドの代役ゴンサロ・ラモスがハットトリックを記録した試合）でベンチ外となった後、代表チームを離脱するとほのめかしたとも報じられた。
「多くの噂や憶測があるが、私がポルトガルに捧げた献身は一瞬も揺らがないことを知ってほしい」とロナウドはSNSに投稿した。「私はいつもチームの目標のために戦う一選手であり、チームメイトや祖国に背を向けることは決してない」
「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。夢は美しい間だった……今は時間を味方にして、それぞれが結論を出すべきだ」と結んだ。
ポルトガルサッカー連盟は新監督就任で「新サイクル開始の好機」と表明したが、新主将は選任されなかった。
2003年1月9日、後任のロベルト・マルティネスには、ポルトガルに多数いる若き才能を活かし、新しいチームを作る絶好の機会があった。しかし、彼はそれを生かせなかった。
しかし彼はまずサウジアラビアへ飛び、ロナウドを説得してユーロ2024への出場権獲得を目指した。この判断は、結果的に失敗だった。
ロナウドはユーロ予選で多数得点を挙げていたが、ドイツでは最も多くシュートを放ちながら無得点に終わった。さらに、得点を奪おうとする彼の試みは裏目に出て、チームに悪影響を与えた。
攻撃の軸から外すべきだったものの、意志薄弱なマルティネス監督はグループ最終戦でも不調のFWをベンチに下げず、チームより個人を優先した。
ジョージア戦でも得点はなく、キャプテンとしての重圧は増すばかり。ベスト16のスロベニア戦ではPKを失敗し、その重圧は限界を超えた。
フランクフルトの延長戦ハーフタイム、サッカー史に残る名手が崩れ落ちた。衝撃的だった。カタールでは涙を流したが、それは試合後、敗退が決まってからだった。
「勝負強さ」の代名詞である彼にとって、期待の重圧は耐え難いものだった。チームを引っ張ってきた彼が、いまやチームメイトに支えられている。誇り高きポルトガル人として、それは苦しかった。
苦境にあるストライカーに同情を禁じ得ず、PK戦で自ら第一キッカーを買って出て冷静に決めた姿には称賛すら覚えた。
マルティネスはミスディレクションの達人だ。チームの調子が悪くても巧みに語る。だから試合後、彼は試合前の混乱ではなくロナウドの勇気を強調した。
準々決勝のフランス戦でも、彼は明らかに機能しないロナウドを最前線に置くプランに固執した。
同じ戦術を繰り返しても結果は変わらず、苦戦するエースはまたしても無得点。ポルトガルは非効率的なフランスにPK戦で敗れ、大会を去った。この結果を受け、マルティネスとロナウドを同時に起用し続けるべきか否かが国民的な議論となった。ある新聞の見出しは「ポルトガルをもっと、ロナウドは少なめに！」と訴えた。
2024-25年ネイションズリーグで好結果を残しても、ドイツでの決勝大会後にポルトガルサッカー連盟（FPF）新会長ペドロ・プロエンサがマルティネスを解任し、ジョゼ・モウリーニョ招聘を検討するという噂は絶えなかった。
代表キャリアを事実上延ばしたマルティネスを巡る憶測に、ロナウドが苛立つのは当然だった。
「ポルトガル代表で成果を出している人物を疑う発言には戸惑う」と、スペインとのネーションズリーグ決勝を前に語った。「もう少し敬意が欲しい。他の監督の話をするのは意味がない。監督は素晴らしい仕事をしてくれた。
勝っても議論は起こるが、それは家にいて語るだけの“おしゃべりな連中”の常だ。我々が言うべきは、監督の働きに非常に満足しているということだ。異なる国籍を持ちながら、我々の言語を話し、情熱を持って国歌を歌う。その姿こそが私が最も評価する点だ。それ以外は全く重要ではない。
「勝っても負けても結果は良好だ。議論は絶えないが、私には意味がない」
ロナウドはピッチ外でマルティネスを擁護し、ピッチ上でも結果で支えた。
準決勝ドイツ戦で決勝点、スペインとの決勝でも得点し、PK戦での勝利に貢献した。つまり、マルティネスはロナウドに職と評判を賭けていたが、その賭けは遅ればせながら報われた。
それでも、今後もロナウドに依存し続けるべきかという疑問は消えない。
マルティネス氏は「ロナウドがサウジアラビアに移籍して以来、衰えの兆候は見られない」と語る。しかしそれは本質ではない。
彼の超人的な能力は、2023年1月にアル・ナセルへ移籍するずっと前から衰えていた。これは批判ではない。ロナウドは30代後半まで時間の経過を驚くほど止め続けてきた。現在6度目のワールドカップに向けて準備していること自体が、競技への並外れた献身を示している。
ピッチ外での努力は依然として並外れている。しかし問題は、ピッチ上でかつてのようにハードにプレーできなくなったことだ。
現代のトップストライカーでプレスを行わない選手はまれだ。ロナウドは異端児であり、ポルトガル代表にはより機動的なアタッカーを起用するほうが良いという意見も妥当だ。
実際、ロナウドが欠場したアルメニア戦（9-1）では、ラモスが起用され、チームは予選で最も印象的なパフォーマンスを示した。
また、その出場停止は北米遠征での別の課題も示唆した。
多くのタイトルを獲得し続けるロナウド。その原動力は、負けを極度に嫌う気持ちだ。だが年を重ねるごとに短気は増し、気難しい面が目立つようになった。
アル・ナセルで3年半タイトルを追った期間中も感情が爆発する場面が度々あった。今年初頭にはリーグが陰謀を企てていると主張し、ストライキに発展。物事が思い通りに進まないとき、いまだに感情をコントロールできない印象を与え、W杯を控えるポルトガルファンにとっては不安材料だ。
昨年11月のアイルランド戦（予選敗退）ではダラ・オシェイに無意味な暴行で一発退場となり、本来ならグループリーグ初戦を欠場すべきだった。
しかしFIFAは2試合目と3試合目の出場停止を免除し、ロナウドはコンゴ民主共和国とウズベキスタン戦に出場できることになった。最後のW杯を大量得点で飾るチャンスだ。
それでも、ノックアウトステージで苦境に立たされた際、彼の焦りがチームに悪影響を及ぼす懸念は残る。
メディアの注目以上に、ロナウドは自分に厳しいプレッシャーをかける。彼は完璧主義者で、最高でなければ満足せず、勝利は絶対条件だ。
中東移籍の背景には金銭面があったともされるが、先月のダマック戦終了間際に流した涙は、今季プロリーグ制覇が彼にとっていかに大きかったかを示した。あの涙は2点目を決めてタイトルを事実上確定させた喜びと安堵によるものだった。
だからこそ、今回のW杯が彼にとってどれほど重要か、過大評価するのは難しい。サッカー界最大の舞台で踊る最後のチャンスだからだ。2030年に息子と出場するという噂もあるが、この機会を逃せば権威ある大会に不滅の足跡を残すことはできない。
バロンドール5度受賞ながら準決勝1回のみ出場、ノックアウトステージでは無得点。北米W杯は彼のレガシーを左右する正念場だ。
それでも、周囲のチームメートが負担を軽減するはずだ。現在のロナウドは過去最も精彩を欠いているかもしれないが、彼はポルトガル代表史上最強のチームの一員である。
ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスが構成するポルトガルの中盤は世界最高レベルだ。ディオゴ・コスタが守るゴール前には、マンチェスター・シティのルーベン・ディアスが鎮座し、左SBにはヌノ・メンデスがいる。
ベルナルド・シルバも健在で、ジョアン・フェリックスやラファエル・レオが潜在能力をどこまで示せるかは未知数ながら、攻撃陣も経験と質は十分だ。
とはいえ、多くのことは依然としてロナウドにかかっている。彼が代表に選ばれたのは、予選やネーションズリーグ、サウジ・プロリーグで今も得点を重ねているからだ。41歳となった彼が、最高峰の舞台でも通用することを証明することが課題だ。
ゴール前だけでなく、常に冷静さも求められる。ノックアウトステージで再びプレッシャーが高まったとき、代表はロナウドが感情をコントロールすることを強く望んでいる。しかし、過去4年間で彼がどれほど神経を尖らせてきたかを考えれば、それは容易ではない。
その強い思いはチームメイトのモチベーションにもなっている。ヴィティーニャが「ロナウドとともに、ロナウドのために優勝したい」と語るように、彼 existenceはチームを突き動かす。ポルトガルが優勝候補に挙げられるのも当然だ。
チームがここまで個人を重視することには賛否があるが、理解できる。ロナウドはポルトガルにとって偉大な選手を超えた存在であり、久方ぶりに「セレソン」の象徴となっている。また、彼はこの地点にたどり着くまでに、数え切れないほどの困難を乗り越えてきた。
この4年間、彼は「おとぎ話のような結末」を求めて心身を追い込んできた。その犠牲が報われるかは分からない。だが一つだけ確かなことがある。ロナウドの夢がどう終わろうとも、そこには涙があるだろう。