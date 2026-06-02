マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々な形で終えたロナウドは、批判を黙らせ、自身に欠ける唯一のタイトルを得る自信を示してカタール入りした。

しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッド退団時とほぼ同じように去った。公の場での気まぐれな言動で評判を落とし、スイスとの決勝トーナメント1回戦（ポルトガルが6-1で勝利し、ロナウドの代役ゴンサロ・ラモスがハットトリックを記録した試合）でベンチ外となった後、代表チームを離脱するとほのめかしたとも報じられた。

「多くの噂や憶測があるが、私がポルトガルに捧げた献身は一瞬も揺らがないことを知ってほしい」とロナウドはSNSに投稿した。「私はいつもチームの目標のために戦う一選手であり、チームメイトや祖国に背を向けることは決してない」

「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。夢は美しい間だった……今は時間を味方にして、それぞれが結論を出すべきだ」と結んだ。

ポルトガルサッカー連盟は新監督就任で「新サイクル開始の好機」と表明したが、新主将は選任されなかった。

2003年1月9日、後任のロベルト・マルティネスには、ポルトガルに多数いる若き才能を活かし、新しいチームを作る絶好の機会があった。しかし、彼はそれを生かせなかった。

しかし彼はまずサウジアラビアへ飛び、ロナウドを説得してユーロ2024への出場権獲得を目指した。この判断は、結果的に失敗だった。