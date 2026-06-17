「ポルトガル代表としてワールドカップを制するのは、私のキャリアで最も大きな夢でした」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間、5度の大会で素晴らしいチームメートとプレーし、何百万人ものポルトガル人の声援を受け、私はいつも全力を尽くしてきました。
ピッチで全てを出し尽くし、戦いを避けず、夢を諦めたこともなかった。だがその夢は昨日、終わってしまった」 しかし、夢は終わっていなかった。
1月に41歳になったロナウドは、2026年大会の代表にも選ばれ、最後のチャンスが最高のチャンスになるかもしれない。
「ポルトガル代表としてワールドカップを制するのは、私のキャリアで最も大きな夢でした」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間、5度の大会で素晴らしいチームメートとプレーし、何百万人ものポルトガル人の声援を受け、私はいつも全力を尽くしてきました。
ピッチで全てを出し尽くし、戦いを避けず、夢を諦めたこともなかった。だがその夢は昨日、終わってしまった」 しかし、夢は終わっていなかった。
1月に41歳になったロナウドは、2026年大会の代表にも選ばれ、最後のチャンスが最高のチャンスになるかもしれない。
マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々な形で終えたロナウドは、批判を黙らせ、自身に欠ける唯一のトロフィーを得る自信を示してカタール入りした。
しかし、彼はオールド・トラッフォードを去ったときとほぼ同じ姿で代表を去った。公の場でのわがままな言動や、スイス戦（ポルトガルが6－1で勝利し、代役ゴンサロ・ラモスがハットトリックを記録した試合）でベンチ外となった後に代表離脱をほのめかしたとされる報道が、彼の評判を傷つけた。
「多くの噂や憶測が流れたが、私は一瞬もポルトガルへの献身を揺らがなかった」とロナウドはSNSに投稿した。「私はいつもチームの目標のために戦う一選手であり、仲間や祖国に背を向けることはない」
「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。夢は美しい間だった……今は時間を味方にして、それぞれが結論を出すべきだ」
ポルトガルサッカー連盟は新監督体制で「新サイクルに入る時期だ」と結論付けたが、新キャプテンは選任されなかった。
2003年1月9日、後任のロベルト・マルティネスには、ポルトガルの若き才能を活かす絶好の機会があった。しかし彼はそれを逃した。
しかし彼は初仕事としてサウジアラビアへ飛び、ロナウドを説得。ユーロ2024出場へ導いた。この決断は、予想通り悲惨な結果をもたらした。
ロナウドはユーロ予選で多数得点を挙げていたが、ドイツでは最も多くシュートを放ちながら無得点に終わった。さらに、得点を奪おうとする彼の試みは裏目に出て、チームに悪影響を与えた。
攻撃の軸から外すべきだったものの、マルティネス監督はグループ最終戦でもベンチに下げず、チームより個人を優先した。
ジョージア戦でも得点を挙げられず、プレッシャーは増すばかり。ベスト16のスロベニア戦ではPKを失敗し、その重圧は限界を超えた。
フランクフルトの延長戦ハーフタイム、サッカー史に残る偉大な選手の一人が崩れ落ちた。衝撃的な光景だった。カタールで涙を流したのは、試合中ではなく敗退が決まってからだった。
「勝負強さ」の代名詞である彼にとって、期待の重圧はもはや耐え難いものだった。チームを長年支えてきた彼が、いまやチームメートに支えられている。その現実が、誇り高きポルトガル人として耐え難かった。
苦境にあるストライカーに同情を禁じ得なかった。そしてPK戦の第一キッカーを買って出て、見事に決めた姿には、深い敬意を抱かざるを得なかった。
マルティネスはミスディレクションの達人だ。チームの調子が悪くても堂々と語る。だから試合後、彼は試合前の混乱や自分の責任には触れず、ロナウドの勇気を称えた。
準々決勝のフランス戦でも、彼は明らかに欠陥のあるロナウド起用を続けた。
同じ戦術を繰り返しても結果は変わらず、苦戦するチームの象徴であるロナウドはまたしても無得点。ポルトガルは非効率的なフランスにPK戦の末に敗れた。この結果を受け、マルティネスとロナウドを起用し続けるべきか否かが国民的な議論となった。ある見出しは「ポルトガルをもっと、ロナウドは少なめに！」と訴えた。
2024-25シーズンのネーションズリーグで好結果を残しても、ポルトガルサッカー連盟（FPF）の新会長ペドロ・プロエンカはドイツでの決勝大会後にマルティネスを解任し、ジョゼ・モウリーニョに交代させる方向で検討していると噂された。
ロナウドは、マルティネスをめぐる憶測に苛立ちを隠せなかった。マルティネスは事実上、ロナウドの代表キャリアを延ばした立役者だからだ。
「ポルトガル代表で成果を出している人物を疑う言動には戸惑う」とスペインとのネーションズリーグ決勝を前に語った。「少し敬意が欠けている。他の監督について語る意味はない。監督は素晴らしい仕事をしてくれた。
勝っても議論は起こるが、それは家でただ繰り返すだけの“オウム”たちだ。我々は監督の成果に満足している。異なる国籍を持ちながら、我々の言語を話し、情熱を持って国歌を歌う。その姿勢こそが最も重要だ。
「勝っても負けても結果は上出来だ。議論は絶えないが、私には意味がない」
ロナウドはピッチ外でマルティネスを擁護し、ピッチ上でも結果で支えた。
準決勝ドイツ戦で決勝点、スペインとの決勝でも得点し、ポルトガルはPK戦の末に優勝した。つまり、マルティネスはロナウドに職と評判を賭けていたが、その賭けは遅ればせながら報われた。
それでも、今後もロナウドに依存し続けるべきかについては、いまだ疑問が残る。
マルティネス氏は「ロナウドがサウジアラビアに移籍して以来、レベルが落ちた兆候はない」と語る。しかし、それは本質ではない。
彼の超人的な能力は2023年1月にアル・ナセルへ移籍する前から衰えていた。それでもロナウドは30代後半まで時間の流れを止め、6度目のW杯を目指す姿勢自体が並外れた献身を示している。
ピッチ外での努力は並外れている。だが問題は、ピッチ上でかつてのようにハードにプレーできなくなっていることだ。
現代のトップストライカーでプレスを行わない選手はほとんどいない。そのため、ロナウドは現代サッカーでは特異な存在だ。ポルトガル代表は、より機動的なアタッカーを起用したほうが有利だという意見に説得力がある。
実際、ロナウドが欠場したアルメニア戦（9-1）では、ラモスが起用され、チームは予選で最も印象的なパフォーマンスを示した。
また、その出場停止の内容も、北米遠征での懸念を示唆している。
多くのタイトルを獲得し続けるロナウド。その原動力は、負けを極度に嫌う気持ちだ。だが年を重ねるごとに、気まぐれで短気な一面が目立つようになってきた。
アル・ナセルで3年半主要タイトルを追い求めた期間中も、感情的爆発は度々見られた。今年初めのストライキもその一例で、彼はリーグが陰謀を企てていると主張した。こうした行動は、物事が思い通りに進まないときにまだ冷静さを保てないという印象を強める。W杯を控えるポルトガルファンにとっては懸念材料だ。
昨年11月のアイルランド戦ではダラ・オシェイへの暴行で一発退場し、本来ならグループリーグ初戦2試合を欠場するはずだった。
しかしFIFAは2試合目と3試合目の出場停止を免除し、ロナウドはコンゴ民主共和国とウズベキスタン戦に出場できることになった。最後のW杯を大量得点で飾るチャンスだ。
それでも、ノックアウトステージで苦境に立たされた際、彼の焦りがチームに悪影響を及ぼす懸念は残る。
メディアの注目以上に、ロナウドは自分に厳しいプレッシャーをかける。彼は完璧主義者で、最高でなければ満足せず、勝利は絶対条件だ。
中東移籍の背景には金銭的理由があったともされるが、今季プロリーグ制覇への彼の並々ならぬ思いは明らかだった。先月のダマック戦終了間際、2点目を決めて優勝を決定づけ、喜びと安堵の涙を流した。
だからこそ、迫るW杯は彼にとって極めて重要だ。おそらくこれが大舞台での最後のチャンスだからだ。2030年に息子と出場するという噂もあるが、この機会を逃せば権威ある大会に足跡を残すことは難しい。
バロンドール5度受賞ながら準決勝1回のみ出場、ノックアウトステージでは無得点。北米大会でその汚名を返上できるか、重圧は計り知れない。
それでも、周囲のチームメートが負担を軽減するだろう。現在の彼は過去最も精彩を欠いているかもしれないが、ポルトガル代表史上最強のチームの一員である。
ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスの3人を擁するポルトガルは、世界最高のボランチトリオを誇る。ディオゴ・コスタが守るゴール前には、マンチェスター・シティのルーベン・ディアスが率いる堅固な守備陣がおり、左SBにはヌノ・メンデスがいる。
ベルナルド・シルバも健在で、ジョアン・フェリックスやラファエル・レオが潜在能力をどこまで発揮できるかは未知数ながら、攻撃陣も経験と質を備えている。
とはいえ、依然として多くのことはロナウドにかかっている。彼が代表に選ばれたのは、予選やネーションズリーグ、サウジ・プロリーグで今も得点を重ねているからだ。しかし、41歳となった彼が最高峰の舞台でも通用することを証明しなければならない。
ゴール前だけでなく、常に冷静さも求められる。ノックアウトステージで再びプレッシャーが高まったとき、ポルトガルはロナウドが感情をコントロールし続けることを切実に願っている。しかし、過去4年間で彼がどれほど神経を尖らせてきたかを考えれば、それは容易ではない。
その強い意欲はチームメイトの原動力でもあり、ヴィティーニャが「ロナウドと共に、ロナウドのために優勝したい」と語るように、彼らが優勝候補に挙げられるのも当然だ。
チームがここまで個人を重視することには賛否があるが、理解できる。ロナウドはポルトガルにとって偉大な選手を超えた象徴だ。この舞台に至るまで、彼は数えきれない困難を乗り越えてきた。
この4年間、彼は「おとぎ話のような結末」を求め、心身を追い込んできた。その犠牲が報われるかは分からない。だが、一つだけ確かなことがある。ロナウドの夢がどう幕を閉じようとも、そこには涙があるだろう。