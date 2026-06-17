ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスの3人を擁するポルトガルは、世界最高のボランチトリオを誇る。ディオゴ・コスタが守るゴール前には、マンチェスター・シティのルーベン・ディアスが率いる堅固な守備陣がおり、左SBにはヌノ・メンデスがいる。

ベルナルド・シルバも健在で、ジョアン・フェリックスやラファエル・レオが潜在能力をどこまで発揮できるかは未知数ながら、攻撃陣も経験と質を備えている。

とはいえ、依然として多くのことはロナウドにかかっている。彼が代表に選ばれたのは、予選やネーションズリーグ、サウジ・プロリーグで今も得点を重ねているからだ。しかし、41歳となった彼が最高峰の舞台でも通用することを証明しなければならない。

ゴール前だけでなく、常に冷静さも求められる。ノックアウトステージで再びプレッシャーが高まったとき、ポルトガルはロナウドが感情をコントロールし続けることを切実に願っている。しかし、過去4年間で彼がどれほど神経を尖らせてきたかを考えれば、それは容易ではない。

その強い意欲はチームメイトの原動力でもあり、ヴィティーニャが「ロナウドと共に、ロナウドのために優勝したい」と語るように、彼らが優勝候補に挙げられるのも当然だ。

チームがここまで個人を重視することには賛否があるが、理解できる。ロナウドはポルトガルにとって偉大な選手を超えた象徴だ。この舞台に至るまで、彼は数えきれない困難を乗り越えてきた。

この4年間、彼は「おとぎ話のような結末」を求め、心身を追い込んできた。その犠牲が報われるかは分からない。だが、一つだけ確かなことがある。ロナウドの夢がどう幕を閉じようとも、そこには涙があるだろう。