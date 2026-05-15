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クリスティアーノ・ロナウドのレアル・マドリード復帰で、ジョゼ・モウリーニョは「第2の奇跡」を起こせるか？ 元ラ・リーガのスターが、その可能性を分析する。
再結成の噂が浮上した
モウリーニョ監督のサンティアゴ・ベルナベウへの劇的復帰が報じられ、暫定監督アルベロアの後任が予想される中、クリスティアーノ・ロナウドの復帰も話題に上っている。 2010～2013年にモウリーニョの下でプレーした41歳のFWは、現在アル・ナセルと2027年6月までの契約を結んでいる。だが、元スペイン代表メンディエタは、年齢による負担とチーム状況を理由に、この移籍の可能性に疑問を呈している。
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メンディエタ、フィジカル面を懸念
PlayUKの取材にメンディエタは、5度バロンドールを獲得した選手がマドリードで再びプレーすることはないと語った。彼は「ジョゼ・モウリーニョが戻ったのが1つの奇跡なら、クリスティアーノ・ロナウドの復帰は2つ目の奇跡だ」と述べた。 しかし実現は難しい。彼はサウジアラビアで非常に幸せそうだ。今の状態では、レアル・マドリードでプレーするだけの安定感がない。このまま現チームで得点を重ね、記録を更新して歴史に名を刻み、引退すべきだ」
モウリーニョ復帰のリスク
メンディエタは、モウリーニョの復帰決定に懸念を示し、監督とクラブの変遷に言及した。彼は「ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに再び戻るのは驚きだ。二度目はリスクが高く、成功例は少ない。
3度目は適切ではない。彼は数年前の最初の頃とは違い、状況も大きく変わった。
「クラブに近い多くの人々は彼が最優先で、会長にとっても第一候補だと言う。もし私に決定権があれば――もちろんないが――私はその選択肢を選ばない。」
メンディエタはさらに戦術面にも言及した。「名声や実績があっても、今のレアル・マドリードを率いるのはどの監督にとっても難しい。理由は2つある。1つは直近2年間タイトルを取れていないこと。新監督は前任者より結果を出さなければならない。
しかし同時に、クラブには明確なプロジェクトがないと思う。各ポジションに補強が必要で、その状況で就任するのは監督にとってリスクだ。
クラブがその補強を約束すれば――シーズン初めにシャビ・アロンソが求めたが実現しなかった――移籍する監督の気持ちも理解できる。だが、それがなければ、現状のマドリードに名監督が来るのは考えにくい」
- AFP
モウリーニョの救済ミッションが待ち受けている
新任のポルトガル人監督は、2シーズン連続で国内タイトルを逃したクラブ再建という難題に直面している。マドリードは全ポジションで補強が必要で、その負担がシーズン序盤、他の名門監督を二の足を踏ませたとも報じられた。ロナウドがサウジ・プロリーグに集中する中、モウリーニョは過去のスターに頼らず現有戦力を再生できるかを判断しなければならない。