クリスティアーノ・ロナウドのレアル・マドリード復帰で、ジョゼ・モウリーニョは「第2の奇跡」を起こせるか？ 元ラ・リーガのスターが、その可能性を分析する。

メンディエタは、モウリーニョの復帰決定に懸念を示し、監督とクラブの変遷に言及した。彼は「ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに再び戻るのは驚きだ。二度目はリスクが高く、成功例は少ない。

3度目は適切ではない。彼は数年前の最初の頃とは違い、状況も大きく変わった。

「クラブに近い多くの人々は彼が最優先で、会長にとっても第一候補だと言う。もし私に決定権があれば――もちろんないが――私はその選択肢を選ばない。」

メンディエタはさらに戦術面にも言及した。「名声や実績があっても、今のレアル・マドリードを率いるのはどの監督にとっても難しい。理由は2つある。1つは直近2年間タイトルを取れていないこと。新監督は前任者より結果を出さなければならない。

しかし同時に、クラブには明確なプロジェクトがないと思う。各ポジションに補強が必要で、その状況で就任するのは監督にとってリスクだ。

クラブがその補強を約束すれば――シーズン初めにシャビ・アロンソが求めたが実現しなかった――移籍する監督の気持ちも理解できる。だが、それがなければ、現状のマドリードに名監督が来るのは考えにくい」