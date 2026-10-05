CR7の「違い」は何か、そして最初にその資質に気づいたのはいつだったのかと問われると、Swiper Casino Canadaとの提携で取材に応じた元マンチェスター・ユナイテッドMFアンデルソンは、GOALにこう語った。「2008年から2009年のクリスティアーノ・ロナウドを見てほしい。マンチェスター・ユナイテッドで最優秀選手を勝ち取った頃だ。ただ試合だけじゃない。トレーニングや、試合前のあらゆる準備の段階からそうだった。トレーニングが終わっても、建物の中でクリスティアーノ・ロナウドが1人で残って、自分の技術を磨こうとしたり、あれこれやろうとしていたのが見えた。

「だってあの頃のクリスティアーノ・ロナウドは、今のクリスティアーノ・ロナウドとは違う。まったく別物だった。あの時のクリスティアーノ・ロナウドは相手選手を叩きのめしていた。1対1になれば、相手選手を叩きのめしていた。

「自分が中盤でプレーしていて、外にいるクリスティアーノ・ロナウドが1対1になると分かっていた。見なくてもいい。彼の足元にそのままボールを出せば、相手を抜いてくれる。あの頃のマンチェスター・ユナイテッドの攻撃は、得点できると分かっていた。

「試合によっては、0-1や0-2で負け始めるようなこともある。でも心配はいらない。クリスティアーノ・ロナウドが行ってくれるからだ。最高の選手が何をできるかを、みんな分かっている。クリスティアーノ・ロナウドは1対1で最高だった。ナニも1対1で最高だった。

「あの年は、クリスティアーノ・ロナウドが最も多くを勝ち取り、キャリア最高の年々を過ごした時期だったと思う。レアル・マドリーでも驚異的だった。でもあの時は、とにかく信じられないような選手だった。1対1のクリスティアーノ・ロナウドを見るのは楽しかったし、どこからでもFKを蹴っていた。アーセナル戦、アーセナルとの準決勝では、クリスティアーノ・ロナウドはばかげたほど良いプレーをしていた。あの試合では本当に驚くほど良かった。試合前にも『大丈夫、この試合は勝てる』と言っていた。

「あれが当時のチームのメンタリティーだった。2008-2013-14の頃のね。そのメンタリティーは、相手を仕留めること、チームを仕留めることだった。彼は自分たちと対戦する相手にとって、本当に恐ろしい存在だった。あの頃の彼は、他のチームを仕留めるためにピッチに出ていた。」