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クリスティアーノ・ロナウドのベスト版とは？ 元マンチェスター・ユナイテッドのチームメート、アンデルソンが、CR7がチームを「殺した」時代とポルトガルのGOATを「別格」にしていたものを説明する
ロナウドはいかにしてスーパースターへと育て上げられたのか
ロナウドが初めてイングランドへ渡ったのは2003年のことだった。早熟な才能を備えたティーンエージャーだった彼を、アレックス・ファーガソン卿がスポルティングから引き抜いた。当時の彼はスピードあふれるウイングで、華麗なフリックや相手を翻弄するシザーズを武器としていた。
マンチェスター・ユナイテッドは、この原石を世界サッカー界がこれまで見てきた中でも最も恐るべきゴールスコアラーへと磨き上げた。衰えを知らぬこのFWは、驚異的なキャリアの中で公式戦通算1000ゴールに急速に近づいている。
真に飛躍を遂げたのは2006年から2009年にかけてで、この時期に初めてシーズン20ゴールの大台を超えた。ロナウドはその後、どのクラブでもフルシーズンを過ごした場合、20ゴールを下回ったことがこの20年間一度もない。マンチェスターからマドリード、トリノを経てリヤドに至るまで、その数字を維持し続けている。
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メッシの戦いで歴史は塗り替えられた
クラブと代表の両方で記録を次々と塗り替え、プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエA、サウジ・プロリーグでタイトル獲得を経験。さらにチャンピオンズリーグ優勝5回、バロンドール複数回、UEFAネーションズリーグ優勝2回、そして欧州選手権制覇も成し遂げてきた。ポルトガル代表では通算234試合出場、146得点を記録しており、永遠のライバルであるリオネル・メッシとの個人としての優位性を巡る争いも続いている。
ロナウドは2027年2月に42歳を迎えるが、まだ引退するつもりはなく、自身にはなお最高レベルで多くをもたらせる力があると信じている。揺るぎない自信によって世界最高峰まで上り詰めてきたことが示すように、それはこれまでも変わらない彼のマインドセットである。
ロナウドが全盛期だったのはいつか？
CR7の「違い」は何か、そして最初にその資質に気づいたのはいつだったのかと問われると、Swiper Casino Canadaとの提携で取材に応じた元マンチェスター・ユナイテッドMFアンデルソンは、GOALにこう語った。「2008年から2009年のクリスティアーノ・ロナウドを見てほしい。マンチェスター・ユナイテッドで最優秀選手を勝ち取った頃だ。ただ試合だけじゃない。トレーニングや、試合前のあらゆる準備の段階からそうだった。トレーニングが終わっても、建物の中でクリスティアーノ・ロナウドが1人で残って、自分の技術を磨こうとしたり、あれこれやろうとしていたのが見えた。
「だってあの頃のクリスティアーノ・ロナウドは、今のクリスティアーノ・ロナウドとは違う。まったく別物だった。あの時のクリスティアーノ・ロナウドは相手選手を叩きのめしていた。1対1になれば、相手選手を叩きのめしていた。
「自分が中盤でプレーしていて、外にいるクリスティアーノ・ロナウドが1対1になると分かっていた。見なくてもいい。彼の足元にそのままボールを出せば、相手を抜いてくれる。あの頃のマンチェスター・ユナイテッドの攻撃は、得点できると分かっていた。
「試合によっては、0-1や0-2で負け始めるようなこともある。でも心配はいらない。クリスティアーノ・ロナウドが行ってくれるからだ。最高の選手が何をできるかを、みんな分かっている。クリスティアーノ・ロナウドは1対1で最高だった。ナニも1対1で最高だった。
「あの年は、クリスティアーノ・ロナウドが最も多くを勝ち取り、キャリア最高の年々を過ごした時期だったと思う。レアル・マドリーでも驚異的だった。でもあの時は、とにかく信じられないような選手だった。1対1のクリスティアーノ・ロナウドを見るのは楽しかったし、どこからでもFKを蹴っていた。アーセナル戦、アーセナルとの準決勝では、クリスティアーノ・ロナウドはばかげたほど良いプレーをしていた。あの試合では本当に驚くほど良かった。試合前にも『大丈夫、この試合は勝てる』と言っていた。
「あれが当時のチームのメンタリティーだった。2008-2013-14の頃のね。そのメンタリティーは、相手を仕留めること、チームを仕留めることだった。彼は自分たちと対戦する相手にとって、本当に恐ろしい存在だった。あの頃の彼は、他のチームを仕留めるためにピッチに出ていた。」
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41歳になってもなお健在のポルトガル史上最高選手
ロナウドは2007-08シーズンに42ゴールを記録し、翌シーズンには26ゴールを挙げた。その活躍により、自身初のバロンドールと高額移籍金でのレアル・マドリー移籍を勝ち取った。そこから先は、驚異的な輝きを定期的に見せ続け、彼を止められる者はほとんどいなかった。
現在は、直近のポルトガル代表キャンプを離れる前にベンチに下がるなど、その力に陰りが見えていると考えられている。それでも彼は、批判を封じ、疑いの目を向ける者を信奉者へと変えてきたキャリアを築いてきた。その過程が最初に始まったのが、いわゆる「夢の劇場」だった。
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