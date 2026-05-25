買い手の身元は明かされていない。Instagramのユーザー名「cherubcards」の高級コレクターが2024年3月にこのロナウドのカードを入手し、『The Athletic』に自身が売り手だと認めた。 この歴史的なカードを祝し、売り手はSNSにこう投稿した。「[SOLD] 2018年パニーニ クリスティアーノ・ロナウド グリーン・カブーム 1/1 PSA10。このカードを手に入れ、私のコービー・ブライアント グリーン・カブームとペアにできたことに言葉が出ない。二人とも、夢に見るような最高の職業倫理を持つ素晴らしいアスリートだ。彼らは才能によって夢のキャリアを確実に成し遂げたが、それ以上に重要なのは献身と規律だった。」

さらに、親友の@pats_pullsがBGS9.5だったカードをPSA10のGem Mintに上げてくれたことに深く感謝すると語った。最初のビッグヒットもパットがGem Mintにしてくれた2017年セレクトCR7カブームで、まるで運命を感じると語っている。 これが私の最初のCR7 1/1で、コレクションの頂点です。時が経てば、ユヴェントスでのキャリアもマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリード時代と同様に高く評価されるでしょう。彼は挑戦を恐れず、すべてを成し遂げた真のチャンピオンであり伝説です」と結んだ。



