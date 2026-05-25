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Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドのパニーニ「カブーム」カード（1枚限定）が、過去最高額となる7桁で落札された。

クリスティアーノ・ロナウド
アル・ナスルFC
プレミアリーグ
ユヴェントス
セリエ A

クリスティアーノ・ロナウドはピッチで長く記録を塗り替えてきた。このポルトガル出身のスーパースターは、高級コレクターズアイテムの分野でも新たなマイルストーンを達成した。アル・ナスルのフォワードである彼をフィーチャーした、世界に1枚しかない希少なトレーディングカードが、スタジアムの外でも彼が世界的なアイコンであることを示す高額で取引された。

  • 史上初の7桁の売上

    ファンティックス（Fanatics）がESPNに確認したところ、ロナウドの2018年パニーニ・カブーム（Panini Kaboom）カード（緑色・1枚限定・シリアルナンバー2018）が5月24日、ファンティックス・コレクト（Fanatics Collect）のプライベートセールで135万ドル（約1億8000万円）に落札された。この価格はサッカー記念品市場では最高額となり、トップコレクターズアイテム市場の競争の激しさを示した。

    ロナウドのカードとしては過去最高額で、サッカーカードではリオネル・メッシのルーキーカード（150万ドル）に次ぐ史上2位。ペレのルーキーカード（133万ドル）をわずかに上回り、サッカー界初の100万ドルカードとなった。この売却は、ここ数カ月で急騰したロナウド関連グッズの価値を裏付ける。

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    ロナウドの記録を更新

    ロナウドカードのこれまでの最高落札価格は、5月22日の「Fanatics Premier」オークションで42万ドルでした。これは2015年パニーニ「Flawless Finishes」シリーズのブラックカード（1枚限定・シリアルナンバー入り）で、PSAグレード7、サイングレード10でした。 今回、その価格は3倍以上となる135万ドルで落札され、グリーン・カブーム・パラレルカードの極めて高い希少性が示された。

    50選手を収録した2018年パニーニ「カブーム」セットは一般販売されず、パニーニ・リワード・プログラムのマルチスポーツ・パックとして提供されました。「カブーム」自体は2013年に初登場しましたが、2018年に追加されたグリーン色の1-of-1パラレル版が極めて希少であるため、コレクターに最も求められているデザインの一つとなりました。

  • このカードの背景物語

    買い手の身元は明かされていない。Instagramのユーザー名「cherubcards」の高級コレクターが2024年3月にこのロナウドのカードを入手し、『The Athletic』に自身が売り手だと認めた。 この歴史的なカードを祝し、売り手はSNSにこう投稿した。「[SOLD] 2018年パニーニ クリスティアーノ・ロナウド グリーン・カブーム 1/1 PSA10。このカードを手に入れ、私のコービー・ブライアント グリーン・カブームとペアにできたことに言葉が出ない。二人とも、夢に見るような最高の職業倫理を持つ素晴らしいアスリートだ。彼らは才能によって夢のキャリアを確実に成し遂げたが、それ以上に重要なのは献身と規律だった。」

    さらに、親友の@pats_pullsがBGS9.5だったカードをPSA10のGem Mintに上げてくれたことに深く感謝すると語った。最初のビッグヒットもパットがGem Mintにしてくれた2017年セレクトCR7カブームで、まるで運命を感じると語っている。 これが私の最初のCR7 1/1で、コレクションの頂点です。時が経てば、ユヴェントスでのキャリアもマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリード時代と同様に高く評価されるでしょう。彼は挑戦を恐れず、すべてを成し遂げた真のチャンピオンであり伝説です」と結んだ。


  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    ピッチの上でも外でも成功を収める

    ロナウドは2023年1月にアル・ナセルでデビューし、今季サウジ・プロリーグ初優勝を達成した。先週、ポルトガル代表として6度目のワールドカップメンバーにも選ばれた。39歳ながら最高峰で存在感を示し、商業価値はさらに高まっている。

    長年のライバルであるメッシのカードは8月以降7枚が35万ドル超で取引されたが、ロナウドもハイエンド市場で急速に差を縮めている。今回を含め35万ドル超で取引されたロナウドのカードはこれまで2枚のみで、いずれも先週のことだ。世界中のCR7コレクターにとって、これは新たな時代の幕開けだろう。