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クリスティアーノ・ロナウドのパニーニ「カブーム」カード（1枚限定）が、過去最高額となる7桁で落札された。
史上初の7桁の売上
ファンティックス（Fanatics）がESPNに確認したところ、ロナウドの2018年パニーニ・カブーム（Panini Kaboom）カード（緑色・1枚限定・シリアルナンバー2018）が5月24日、ファンティックス・コレクト（Fanatics Collect）のプライベートセールで135万ドル（約1億8000万円）に落札された。この価格はサッカー記念品市場では最高額となり、トップコレクターズアイテム市場の競争の激しさを示した。
ロナウドのカードとしては過去最高額で、サッカーカードではリオネル・メッシのルーキーカード（150万ドル）に次ぐ史上2位。ペレのルーキーカード（133万ドル）をわずかに上回り、サッカー界初の100万ドルカードとなった。この売却は、ここ数カ月で急騰したロナウド関連グッズの価値を裏付ける。
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ロナウドの記録を更新
ロナウドカードのこれまでの最高落札価格は、5月22日の「Fanatics Premier」オークションで42万ドルでした。これは2015年パニーニ「Flawless Finishes」シリーズのブラックカード（1枚限定・シリアルナンバー入り）で、PSAグレード7、サイングレード10でした。 今回、その価格は3倍以上となる135万ドルで落札され、グリーン・カブーム・パラレルカードの極めて高い希少性が示された。
50選手を収録した2018年パニーニ「カブーム」セットは一般販売されず、パニーニ・リワード・プログラムのマルチスポーツ・パックとして提供されました。「カブーム」自体は2013年に初登場しましたが、2018年に追加されたグリーン色の1-of-1パラレル版が極めて希少であるため、コレクターに最も求められているデザインの一つとなりました。
このカードの背景物語
買い手の身元は明かされていない。Instagramのユーザー名「cherubcards」の高級コレクターが2024年3月にこのロナウドのカードを入手し、『The Athletic』に自身が売り手だと認めた。 この歴史的なカードを祝し、売り手はSNSにこう投稿した。「[SOLD] 2018年パニーニ クリスティアーノ・ロナウド グリーン・カブーム 1/1 PSA10。このカードを手に入れ、私のコービー・ブライアント グリーン・カブームとペアにできたことに言葉が出ない。二人とも、夢に見るような最高の職業倫理を持つ素晴らしいアスリートだ。彼らは才能によって夢のキャリアを確実に成し遂げたが、それ以上に重要なのは献身と規律だった。」
さらに、親友の@pats_pullsがBGS9.5だったカードをPSA10のGem Mintに上げてくれたことに深く感謝すると語った。最初のビッグヒットもパットがGem Mintにしてくれた2017年セレクトCR7カブームで、まるで運命を感じると語っている。 これが私の最初のCR7 1/1で、コレクションの頂点です。時が経てば、ユヴェントスでのキャリアもマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリード時代と同様に高く評価されるでしょう。彼は挑戦を恐れず、すべてを成し遂げた真のチャンピオンであり伝説です」と結んだ。
- AFP
ピッチの上でも外でも成功を収める
ロナウドは2023年1月にアル・ナセルでデビューし、今季サウジ・プロリーグ初優勝を達成した。先週、ポルトガル代表として6度目のワールドカップメンバーにも選ばれた。39歳ながら最高峰で存在感を示し、商業価値はさらに高まっている。
長年のライバルであるメッシのカードは8月以降7枚が35万ドル超で取引されたが、ロナウドもハイエンド市場で急速に差を縮めている。今回を含め35万ドル超で取引されたロナウドのカードはこれまで2枚のみで、いずれも先週のことだ。世界中のCR7コレクターにとって、これは新たな時代の幕開けだろう。