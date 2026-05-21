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クリスティアーノ・ロナウドのタイトル獲得空白期間が終了。アル・ナセルがダマックに勝ちサウジ・プロリーグ優勝、CR7は2得点を記録。
ロナウドが最終戦で2得点し、勝利を決めた。
アル・ナセルは最終戦で常に好調ではなかったが、前半35分にマネの強烈なヘディングで先制。後半早々にはコマンが追加点を決めた。元バイエルンのウイングはペナルティエリアでワンツーを受け、右足でネットを揺らした。
直後、ダマックはモラエ・シラのPKで1点を返した。しかし試合を決めたのはロナウドだった。41歳のベテランは左タッチライン際の狭い角度から低いFKを放ち、数人をかわしてネットを揺らした。ホームスタンドが熱狂に包まれた。 終盤には至近距離からの一撃で自身2点目を奪い、4-1の勝利を決定付けた。この結果、同日アル・ヒラルがアル・ファイハを1-0で下した勝利は無意味となった。
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アル・ナセル、決勝の敗北を巻き返す
アル・ナセルはアル・ヒラルに優勝を譲らないため、勝利が絶対条件だった。先週末、AFCチャンピオンズリーグ決勝でガンバ大阪に0-1で敗れ、チームには大きなプレッシャーがかかっていた。しかし、ロナウドら選手は冷静に試合を進め、2019年以来となるプロリーグ優勝をアル・ナセルにもたらした。
ロナウドが5年ぶり得点
ロナウドはサウジアラビアで初の大タイトルを獲得した。2023年1月にアル・ナセルに移籍して以来、彼は非公式大会のアラブ・クラブ・チャンピオンズカップしか勝っていなかった。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードで輝いた彼のクラブでのタイトル空白期間はさらに長く、前回は2021年のユヴェントスでのコッパ・イタリアだった。
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次は何が待っているのでしょうか？
アル・ナセルでリーグ28得点を挙げたロナウドは、この夏、代表でも好調を維持したい。 バロンドール5度の彼は、北米開催の2026年W杯ポルトガル代表に選ばれ、まだ手にしていない唯一のタイトルを狙う。ロベルト・マルティネス監督率いるチームは6月17日、コンゴ民主共和国とのグループステージ初戦に臨み、その後ウズベキスタンとコロンビアと対戦する。