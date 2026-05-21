クリスティアーノ・ロナウドのタイトル獲得空白期間が終了。アル・ナセルがダマックに勝ちサウジ・プロリーグ優勝、CR7は2得点を記録。

アル・ナセルは最終戦で常に好調ではなかったが、前半35分にマネの強烈なヘディングで先制。後半早々にはコマンが追加点を決めた。元バイエルンのウイングはペナルティエリアでワンツーを受け、右足でネットを揺らした。

直後、ダマックはモラエ・シラのPKで1点を返した。しかし試合を決めたのはロナウドだった。41歳のベテランは左タッチライン際の狭い角度から低いFKを放ち、数人をかわしてネットを揺らした。ホームスタンドが熱狂に包まれた。 終盤には至近距離からの一撃で自身2点目を奪い、4-1の勝利を決定付けた。この結果、同日アル・ヒラルがアル・ファイハを1-0で下した勝利は無意味となった。