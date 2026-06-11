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クリスティアーノ・ロナウドに警告か？ ロベルト・マルティネス監督は、W杯初戦のポルトガル代表先発メンバーをまだ「確定」していないと認めた。
マルティネス監督は選手起用に悩む
ポルトガルは水曜日のナイジェリアとの親善試合を2-1で制し、大会準備を完了した。ロナウドは64分間プレーしたが、その内容はコーチ陣に疑問を残した。試合後、マルティネス監督はESPNの取材に「26人全員が2試合で起用され、準備はできている」と述べ、 still競争が続いていると明かした。
「2試合で26人全員を起用し、W杯への準備は整った。だが先発11人はまだ決まっていない。我々の求めるレベルで同じ役割を果たせる選手が多くいる」と語った。
ロナウド、最終調整で苦戦
ナイジェリアとの親善試合で先発したロナウド（41歳）は、GKオコエとの1対1を含む4度の決定機を生かせず、無得点に終わった。
それでも試合後、ベテラン主将はSNSで「準備はできた。目はワールドカップに向いている」と投稿。一方、マルティネス監督は「先発は最終日まで調整した結果だ」と語った。
選手層の厚さを重視
マルティネス監督は、固定された先発メンバーという概念を捨て、現代サッカーにはより柔軟な選手起用が必要だと語る。ポルトガル代表を3年半率いた経験から、コンゴ民主共和国戦の直前まで選手に緊張感を保たせられると信じる。
「先発11人は最終日の作業結果であり、この方針は過去3年半貫いてきた。その経験が今役立っている」とマルティネスは説明した。「代表チームは固定先発ではなく、メンバー入りを争う選手たちと共に動く。現代サッカーでは26人全員が貢献できる」
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フロリダでの最終準備
ナイジェリア戦の出来は完璧ではなかったが、マルティネス監督は調整期間中の戦術進歩に満足を示した。「良い試合だった」と語った。 「目標は5－0で勝つことでも、華麗なプレーを見せることでもない。重要なのは、個々の課題に取り組み、試合開始時よりも強い状態で試合を終えることだ。それが、我々の仕事がうまくいっており、集中力とコンセプトの実践が明確である証拠だ。我々は以前よりずっと準備できている」
代表チームは金曜日、フロリダ州パームビーチの合宿地へ移動し、グループKに向けた最終調整に入る。ヒューストンでコンゴ民主共和国、その後ウズベキスタンとコロンビアと対戦する。