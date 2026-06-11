ナイジェリア戦の出来は完璧ではなかったが、マルティネス監督は調整期間中の戦術進歩に満足を示した。「良い試合だった」と語った。 「目標は5－0で勝つことでも、華麗なプレーを見せることでもない。重要なのは、個々の課題に取り組み、試合開始時よりも強い状態で試合を終えることだ。それが、我々の仕事がうまくいっており、集中力とコンセプトの実践が明確である証拠だ。我々は以前よりずっと準備できている」

代表チームは金曜日、フロリダ州パームビーチの合宿地へ移動し、グループKに向けた最終調整に入る。ヒューストンでコンゴ民主共和国、その後ウズベキスタンとコロンビアと対戦する。



