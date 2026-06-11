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クリスティアーノ・ロナウドに警告か？ ロベルト・マルティネス監督は、ワールドカップ開幕戦のポルトガル代表先発メンバーをまだ「確定」していないと認めた。
マルティネス監督、選手選考に苦慮
ポルトガルは水曜日のナイジェリアとの親善試合を2-1で制し、大会準備を締めくくった。ロナウドは64分間プレーしたが、コーチ陣には疑問が残った。試合後、マルティネス監督はESPNの取材に「26人の代表メンバー全員が準備万端で、ポジション争いは依然として熾烈だ」と語った。
「2試合で26人全員を起用し、W杯への準備は整った」と述べ、「先発11人は未決定だ。我々の求めるレベルで同じ役割を果たせる選手が多い」と続けた。
ロナウド、最終調整で苦戦
ナイジェリアとの親善試合で先発したロナウド（41歳）は、GKオコエとの1対1を含む4度の決定機を逃し、無得点に終わった。
それでも試合後、ベテラン主将はSNSで「準備は整った。目はワールドカップに向いている」と投稿。一方、マルティネス監督は「先発は最終日まで調整する」と強調した。
選手層の厚さを重視
マルティネス監督は、固定された先発メンバーという考えを捨て、現代サッカーにはより柔軟な選手起用が必要だと語る。ポルトガル代表を3年半率いた経験から、コンゴ民主共和国戦の直前まで選手に緊張感を保たせられると信じる。
「先発11人は最終日の作業結果であり、このやり方で3年半チームを率いてきた。その経験が今役立っている」とマルティネスは説明した。「代表チームには固定メンバーはなく、選ばれようとする選手たちがいる。現代サッカーでは26人全員がチームに貢献できる」
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フロリダでの最終準備
ナイジェリア戦の出来は完璧ではなかったが、マルティネス監督は調整期間中の戦術進歩に満足を示した。「良い試合だった」と語った。 「目標は5－0で勝つことや華麗なプレーではない。個々の課題に取り組み、試合開始時より強い状態で終えるチームを作ることが重要だ。それが私たちの仕事を示している。我々は以前よりずっと準備できている」
代表チームは金曜日、フロリダ州パームビーチの合宿地へ移動し、グループKに向けた最終調整に入る。ヒューストンでコンゴ民主共和国、その後ウズベキスタンとコロンビアと対戦する。