マルティネス監督は、固定された先発メンバーという考えを捨て、現代サッカーにはより柔軟な選手起用が必要だと語る。ポルトガル代表を3年半率いた経験から、コンゴ民主共和国戦の直前まで選手に緊張感を保たせられると信じる。

「先発11人は最終日の作業結果であり、このやり方で3年半チームを率いてきた。その経験が今役立っている」とマルティネスは説明した。「代表チームには固定メンバーはなく、選ばれようとする選手たちがいる。現代サッカーでは26人全員がチームに貢献できる」