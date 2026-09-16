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ライブ
imago-sport-1083373686.jpgSebastian Frej
Muhammad Zaki

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドに屈辱。アル・ナスルのスーパースターがサウジアラビアで自己ワーストの大敗、アル・アインがAFCチャンピオンズリーグでゴールを量産

クリスティアーノ・ロナウド
アル・ナスル
アル・アイン
アル・アイン 対 アル・ナスル
AFCチャンピオンズリーグエリート
プレミアリーグ

クリスティアーノ・ロナウドにとって、アラブ首長国連邦での一夜は忘れたいものとなった。AFCチャンピオンズリーグ・エリートで、アル・ナスルは衝撃的な内容でアル・アインに0-4と完敗した。 通算980ゴールを目指すポルトガル人FWは、2度のアジア王者に自軍が組織的に切り崩されていくのを見守ることしかできなかった。

  • アル・ナスル、UAEでまさかの敗戦

    サウジアラビア王者は火曜日、AFCチャンピオンズリーグエリートでの戦いを最悪の形でスタートさせた。アル・アインは25分、フシーヌ・ラヒミの先制点で均衡を破ると、後半開始直後にも同選手が追加点を挙げ、ホームチームのリードを広げた。

    さらにアウェーのチームは苦境に立たされた。フシーヌの兄弟であるスフィアン・ラヒミが残り18分で3点目を決めると、その後はアシスト役にも回り、ジョルギオス・ジャコウマキスのゴールをお膳立て。4-0の大勝を完成させた。

    現在41歳のロナウドは、キャリア通算980ゴールを目指す中でインパクトを残せなかった。ポルトガル代表のスターは試合終盤、意地の1点を狙ったFKもGKハーリド・イーサーに難なく止められた。


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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ポステコグルーが責任を負う

    大敗を受け、アル・ナスルのアンジェ・ポステコグルー監督は自軍の選手たちを非難することを拒み、低調なパフォーマンスの最終的な責任は自らが負う姿勢を示した。

    ポステコグルー監督は試合終了後、「選手たちは持てるものをすべて出してくれた。彼らに責任は一切ない……責任は私にある」と認めた。

    トッテナムの前指揮官は、2度の優勝を誇る相手との一戦で見せたチーム全体の出来についても歯に衣着せぬ言葉を口にした。そして「アル・ナスルはチーム全体として悪かった」と率直に総括した。


  • ロナウドのチームにとって懸念される不振ぶり

    この大敗は、ロナウドにとって中東移籍後で最も大きな黒星となった。さらに、同FWにとっては、古巣マンチェスター・ユナイテッドが2022年8月にブレントフォードに0-4で敗れて以来、関わった試合で最悪の結果でもある。

    この惨敗により、アル・ナスルの厳しい不振ぶりはいっそう深刻となった。サウジ王者はこれで、公式戦直近4試合でわずか1勝しか挙げられていない。

    一方で、大会に臨んだ他のサウジクラブにとっては、初戦は明暗の分かれるものとなった。アル・ヒラルは、両チームが10人となった一戦で、ルベン・ネヴェスのPKとセルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチのゴールにより、カタールのアル・ガラファに2-1で勝利。アル・カーディシーヤはUAEのアル・ワスルを2-1で下した。

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  • imago-sport-1083373689.jpgSebastian Frej

    迅速な対応を模索中

    アル・ナスルはここから立て直しを図り、現在の下降線に歯止めをかける方法を見つけなければならない。この大きな序盤のつまずきを受け、ロナウドらには勝利の感覚を取り戻し、大陸大会での戦いを軌道に乗せることが強く求められる。

    国内のライバル勢もまた、AFCチャンピオンズリーグエリートで勢いを築こうとしている。前回王者のアル・アハリとアル・イテハドは、それぞれウズベキスタンのパフタコール、カタールのアル・シャマルと1-1で引き分けており、即座の改善を目指すことになる。