Sebastian Frej
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドに屈辱。アル・ナスルのスーパースターがサウジアラビアで自己ワーストの大敗、アル・アインがAFCチャンピオンズリーグでゴールを量産
アル・ナスル、UAEでまさかの敗戦
サウジアラビア王者は火曜日、AFCチャンピオンズリーグエリートでの戦いを最悪の形でスタートさせた。アル・アインは25分、フシーヌ・ラヒミの先制点で均衡を破ると、後半開始直後にも同選手が追加点を挙げ、ホームチームのリードを広げた。
さらにアウェーのチームは苦境に立たされた。フシーヌの兄弟であるスフィアン・ラヒミが残り18分で3点目を決めると、その後はアシスト役にも回り、ジョルギオス・ジャコウマキスのゴールをお膳立て。4-0の大勝を完成させた。
現在41歳のロナウドは、キャリア通算980ゴールを目指す中でインパクトを残せなかった。ポルトガル代表のスターは試合終盤、意地の1点を狙ったFKもGKハーリド・イーサーに難なく止められた。
- Getty Images Sport
ポステコグルーが責任を負う
大敗を受け、アル・ナスルのアンジェ・ポステコグルー監督は自軍の選手たちを非難することを拒み、低調なパフォーマンスの最終的な責任は自らが負う姿勢を示した。
ポステコグルー監督は試合終了後、「選手たちは持てるものをすべて出してくれた。彼らに責任は一切ない……責任は私にある」と認めた。
トッテナムの前指揮官は、2度の優勝を誇る相手との一戦で見せたチーム全体の出来についても歯に衣着せぬ言葉を口にした。そして「アル・ナスルはチーム全体として悪かった」と率直に総括した。
ロナウドのチームにとって懸念される不振ぶり
この大敗は、ロナウドにとって中東移籍後で最も大きな黒星となった。さらに、同FWにとっては、古巣マンチェスター・ユナイテッドが2022年8月にブレントフォードに0-4で敗れて以来、関わった試合で最悪の結果でもある。
この惨敗により、アル・ナスルの厳しい不振ぶりはいっそう深刻となった。サウジ王者はこれで、公式戦直近4試合でわずか1勝しか挙げられていない。
一方で、大会に臨んだ他のサウジクラブにとっては、初戦は明暗の分かれるものとなった。アル・ヒラルは、両チームが10人となった一戦で、ルベン・ネヴェスのPKとセルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチのゴールにより、カタールのアル・ガラファに2-1で勝利。アル・カーディシーヤはUAEのアル・ワスルを2-1で下した。
- Sebastian Frej
迅速な対応を模索中
アル・ナスルはここから立て直しを図り、現在の下降線に歯止めをかける方法を見つけなければならない。この大きな序盤のつまずきを受け、ロナウドらには勝利の感覚を取り戻し、大陸大会での戦いを軌道に乗せることが強く求められる。
国内のライバル勢もまた、AFCチャンピオンズリーグエリートで勢いを築こうとしている。前回王者のアル・アハリとアル・イテハドは、それぞれウズベキスタンのパフタコール、カタールのアル・シャマルと1-1で引き分けており、即座の改善を目指すことになる。
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