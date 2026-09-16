サウジアラビア王者は火曜日、AFCチャンピオンズリーグエリートでの戦いを最悪の形でスタートさせた。アル・アインは25分、フシーヌ・ラヒミの先制点で均衡を破ると、後半開始直後にも同選手が追加点を挙げ、ホームチームのリードを広げた。

さらにアウェーのチームは苦境に立たされた。フシーヌの兄弟であるスフィアン・ラヒミが残り18分で3点目を決めると、その後はアシスト役にも回り、ジョルギオス・ジャコウマキスのゴールをお膳立て。4-0の大勝を完成させた。

現在41歳のロナウドは、キャリア通算980ゴールを目指す中でインパクトを残せなかった。ポルトガル代表のスターは試合終盤、意地の1点を狙ったFKもGKハーリド・イーサーに難なく止められた。



