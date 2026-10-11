ロナウドは先月、ポルトガル代表チームを離脱したことを受け、FPFから暫定的な出場停止処分を受けた。41歳のロナウドは9月、ポルトガル代表のネーションズリーグに向けた合宿を劇的な形で離脱し、舞台裏に大きな混乱をもたらした。

アル・ナスルのFWは、ノルウェー戦で出場機会のない控えに回されたことに不満を募らせた。その後、次の試合となるデンマーク戦で先発メンバーに入らないと知ると、代表チームから完全に離脱した。

FPFは10月9日、正式に暫定的な出場停止処分を下し、この懲戒案件を緊急案件に指定した。連盟の規定では、代表活動に参加しない選手には、1カ月から6カ月の重い出場停止処分に加え、高額の罰金が科される。