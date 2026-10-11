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クリスティアーノ・ロナウドに出場停止処分！ポルトガル代表からの衝撃的な離脱を受け、FPFがアル・ナスルのスターを処分
ポルトガル、退席した主将を出場停止処分に
ロナウドは先月、ポルトガル代表チームを離脱したことを受け、FPFから暫定的な出場停止処分を受けた。41歳のロナウドは9月、ポルトガル代表のネーションズリーグに向けた合宿を劇的な形で離脱し、舞台裏に大きな混乱をもたらした。
アル・ナスルのFWは、ノルウェー戦で出場機会のない控えに回されたことに不満を募らせた。その後、次の試合となるデンマーク戦で先発メンバーに入らないと知ると、代表チームから完全に離脱した。
FPFは10月9日、正式に暫定的な出場停止処分を下し、この懲戒案件を緊急案件に指定した。連盟の規定では、代表活動に参加しない選手には、1カ月から6カ月の重い出場停止処分に加え、高額の罰金が科される。
- AFP
ロナウド、信頼を裏切られたと主張
ロナウドとポルトガル代表監督ジェズスの確執が、突然かつ物議を醸す離脱の引き金となった。バロンドールを5度受賞したロナウドは長文の声明を発表し、監督の最近の判断に対する強い不満を詳しく述べた。
ロナウドは、出場時間についてジェズスが2度「約束を破った」ために代表合宿を離れたと主張した。ベテランFWは、この緊迫した代表活動期間中に監督が「信頼を完全に裏切った」と公然と非難した。
FPF、主将の復帰を希望
懲戒処分にもかかわらず、ポルトガルサッカー連盟（FPF）のペドロ・プロエンサ会長は、問題が解決すればロナウドに代表へ復帰してほしいという連盟の意向を示した。
「ポルトガルサッカー連盟とその会長は、冷静な姿勢で関係者全員と話をしている。関係者はすでに、キャプテンに戻ってきてほしいという思いを公に示しており、全員がその希望を表明している」とプロエンサ会長は語った。『ア・ボラ』が伝えている。
「それには連盟、FPF会長、代表監督、キャプテン、選手たちが含まれる」
- Getty
焦点は再びクラブサッカーへ
FPFによる懲戒手続きが進み、代表での今後が不透明な中でも、ロナウドはクラブでのプレーに全力を注いでいる。現在は中東のサウジアラビア、アル・ナスルで活躍中だ。
ベテランFWは先週、国内での試合に復帰し、期待通りの好調ぶりを見せた。キャリア通算980ゴール目を挙げ、アル・ナスルのアル・ディリーヤ戦での3-0の快勝に貢献した。
ロナウドは今後、出場停止期間の正確な長さについて、FPFの正式な最終判断を待つことになる。その間も、歴史的な得点の節目に到達するため、クラブの最前線でプレーを続けるだろう。
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