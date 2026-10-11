ロナウドは先月、ポルトガル代表チームを離脱したことを受け、ポルトガルサッカー連盟（FPF）から暫定的な出場停止処分を受けた。41歳のロナウドは9月、ポルトガル代表のネーションズリーグに向けた合宿から突然離脱し、舞台裏で大きな混乱を引き起こした。

アル・ナスルのFWは、ノルウェー戦でベンチ入りしながら出場機会がなかったことに不満を募らせた。その後、続くデンマーク戦でも先発メンバーに入らないと知り、チームを完全に離脱した。

FPFは10月9日、この規律違反事案を緊急案件として扱い、暫定的な出場停止処分を正式に下した。連盟の規定では、代表での活動に参加しなかった選手には、1カ月から6カ月の重い出場停止処分に加え、多額の罰金が科される。