Getty Images Sport
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドに出場停止処分！ポルトガルからの衝撃的な離脱を受け、アル・ナスルのスターをFPFが処分
ポルトガル、退席を受け主将を出場停止処分に
ロナウドは先月、ポルトガル代表チームを離脱したことを受け、ポルトガルサッカー連盟（FPF）から暫定的な出場停止処分を受けた。41歳のロナウドは9月、ポルトガル代表のネーションズリーグに向けた合宿から突然離脱し、舞台裏で大きな混乱を引き起こした。
アル・ナスルのFWは、ノルウェー戦でベンチ入りしながら出場機会がなかったことに不満を募らせた。その後、続くデンマーク戦でも先発メンバーに入らないと知り、チームを完全に離脱した。
FPFは10月9日、この規律違反事案を緊急案件として扱い、暫定的な出場停止処分を正式に下した。連盟の規定では、代表での活動に参加しなかった選手には、1カ月から6カ月の重い出場停止処分に加え、多額の罰金が科される。
- AFP
ロナウド、信頼関係の破綻を主張
ロナウドとポルトガル代表のジェズス監督の対立が、突然かつ物議を醸す離脱のきっかけとなった。バロンドールを５度受賞したロナウドは長文の声明を発表し、監督の最近の判断に対する強い不満を詳しくつづった
ロナウドは、出場時間についてジェズス監督が２度にわたり「約束を破った」ため、代表チームのキャンプを離れたと主張した。ベテランFWは、この緊迫した代表ウィーク中に監督が「信頼を完全に裏切った」と公然と非難した。厳しい非難が飛び出したものの、FPFのペドロ・プロエンサ会長は高まる緊張を和らげようとしている。
「今は冷静さと落ち着きが必要な時だ」とプロエンサ会長は『レコルド』に語った。「私たちは皆、同じテーブルに着いている。主将に戻ってきてほしいという強い思いがある。通常の懲戒手続きは行われる」
- Getty
焦点は再びクラブサッカーへ
FPFによる懲戒手続きが進む中、代表での今後は不透明だが、ロナウドはクラブでのプレーに全力を注いでいる。現在は中東で、サウジアラビアのアル・ナスルの一員として活躍中だ。
ベテランFWは先週、国内での試合に復帰し、予想通りの好調ぶりを見せた。キャリア通算980ゴール目を決め、アル・ナスルのアル・ディルイーヤに対する3-0の快勝に貢献した。
ロナウドは今後、出場停止処分の正確な期間についてFPFの最終的な公式判断を待つことになる。その間も、歴史的な得点記録の達成に向けて、クラブの最前線に立ち続ける。
次はどうなる？
このスライドでは、関係するチーム、選手、監督らに今後何が起こり得るか🤔を考えてください。
今後の試合をただ列挙するのではなく、どのような試練が待ち受けているのか、最近の調子はどうか、次の試合やその後の日程で注目すべき点は何かを考えてください。カップ戦の組み合わせ抽選、代表ウィーク、負傷者の復帰、移籍市場など、ほかに控えていることにも目を向けてください。
上にあるスライドの「見出し」欄から、内容に関連し、重要なキーワードを含み、書いた内容を適切に要約した小見出しを自分で付けてください。
下の「画像・メディアを投稿」欄から画像🖼️を追加してください。前のスライドやメイン画像で使ったものとは別の画像にしてください。
最後に、保存して校正用のCSリンクを引き継ぐ前に、下の欄からSEO見出しと説明文🌐を必ず追加してください。「SEO見出し」はメインの見出しと同じにし、「説明文」には記事全体の内容を要約し、関連するSEOキーワードも盛り込んでください。
上記の指示を読んだら、すべての文章を削除し、自分で書いた文章を入れてください。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。