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クリスティアーノ・ロナウドには「オーラ」がある。だがリオネル・メッシには「フォースフィールド」がある！アレックス・イウォビは、望まぬコンピレーション動画に登場した後、史上最高の選手たちと対戦した感想を語った。
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イウォビがメッシやロナウドと対戦したのはいつどこだったのか
ロンドン北部の名門ハレ・エンド・アカデミーを卒業し、エヴァートン、フルハム（クレイヴン・コテージ）でプレーしたナイジェリア代表イウォビは、これまで世界最高峰の選手たちと対戦してきた。
その中には「史上最高の選手（GOAT）」も複数含まれ、マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍時にCR7ことクリスティアーノ・ロナウドと対戦した。エバートンでその試合を経験する前には、2016年3月、カンプ・ノウでのチャンピオンズリーグデビュー戦（アーセナル時代）でメッシ、ネイマール、ルイス・スアレスとも対戦している。
カタルーニャの夜には厳しい洗礼を受けた。8度のバロンドール受賞者メッシに翻弄されたが、29歳のMFはレジェンドたちと戦えたことを誇りに思う。
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史上最高の選手、メッシとロナウドと対戦するとはどんな感じか。
最新エピソード「Beast Mode On」で、アデバヨ・アキンフェンワから「史上最高の選手は？」と問われたイウォビは「僕はいつもメッシだと言っている」と答えた。
また、ワールドカップを制したメッシと、41歳になってもサウジ・プロリーグでプレーするロナウドについて、イウォビはこう語る。「ロナウドよりメッシとの対戦の方が印象的だった。ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドに復帰し、『ロナウドらしい』プレーをしようとしている。だからSNSでは彼が最も影響力があるとされるのだろう。
でも、ロナウドと対戦したときは確かにオーラが凄かった。一方で、カンプ・ノウでメッシと対戦したときは、メッシ、ネイマール、スアレス、イニエスタ、シャビ、ダニ・アウベス、ビクトル・バルデスと、スターがずらり。あれは僕のCL初先発で、ピッチに出ると「メッシ、メッシ」とばかり聞こえた。 他にもスーパースターがいるのに、と。
左を見ると、みんな小柄だった。ネイマールもかなり小柄で、メッシはさらに小さい。心の中で「ありえない」と思った。こんなに小さな選手が、こんな存在感を放つなんて。
ロナウドと対戦したときは彼のキャリアの別の段階だった。ボールを渡せば確実に得点する効率的な選手だ。一方、メッシの場合は、彼がボールを持つたびに、誰も近づけない領域ができていた。
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イウォビがメッシのハイライト映像に登場した理由
メッシの歴史に不本意に名を刻んだイウォビはこう語った。「SNSで検索すればわかるが、普段はソフトシューズを履いている。だが若い頃はスパイクが義務だった。この試合に備えてスパイクを履いたのを覚えている。
「ビクトル・バルデスがメッシにボールを投げたんだ。TikTokのどこかに動画があるはずだ。彼がメッシにボールを投げたとき、僕はプレスをかけようとした。彼の周りにある『力場』にはもううんざりしていたんだ。でも、彼のファーストタッチで左に切り込まれ、
僕は滑って足が浮いちゃった。長いスパイクだったのに！メッシのハイライトに時々出てきて、そのたびに「また俺か」と思うよ。今はスパイクの刃が短くなって助かってる！」
長年無敵のオーラを放つメッシについて聞かれると、イウォビは「アグエロやデ・ブライネにも似た感覚はあったが、比べ物にならない。狂気的だった。誰も近づけなかった。みんな倒そうと必死なのに、彼は小柄だ」と振り返る。
「チャンピオンズリーグデビュー戦は一生忘れない。あの雰囲気、MSN――メッシ、ネイマール、スアレス、全員が得点した。完璧な敗戦だった。あんなに敗戦を楽しんだことはない！」
アレックス・イウォビが出演する「Beast Mode On」ポッドキャストを聴こう。
「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
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