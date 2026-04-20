最新エピソード「Beast Mode On」で、アデバヨ・アキンフェンワから「史上最高の選手は？」と問われたイウォビは「僕はいつもメッシだと言っている」と答えた。

また、ワールドカップを制したメッシと、41歳になってもサウジ・プロリーグでプレーするロナウドについて、イウォビはこう語る。「ロナウドよりメッシとの対戦の方が印象的だった。ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドに復帰し、『ロナウドらしい』プレーをしようとしている。だからSNSでは彼が最も影響力があるとされるのだろう。

でも、ロナウドと対戦したときは確かにオーラが凄かった。一方で、カンプ・ノウでメッシと対戦したときは、メッシ、ネイマール、スアレス、イニエスタ、シャビ、ダニ・アウベス、ビクトル・バルデスと、スターがずらり。あれは僕のCL初先発で、ピッチに出ると「メッシ、メッシ」とばかり聞こえた。 他にもスーパースターがいるのに、と。

左を見ると、みんな小柄だった。ネイマールもかなり小柄で、メッシはさらに小さい。心の中で「ありえない」と思った。こんなに小さな選手が、こんな存在感を放つなんて。

ロナウドと対戦したときは彼のキャリアの別の段階だった。ボールを渡せば確実に得点する効率的な選手だ。一方、メッシの場合は、彼がボールを持つたびに、誰も近づけない領域ができていた。