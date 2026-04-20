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Alex Iwobi Lionel Messi Beast Mode On PodcastGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドには「オーラ」がある。だがリオネル・メッシには「フォースフィールド」がある！アレックス・イウォビは、望まぬコンピレーション動画に登場した後、史上最高の選手たちと対戦した感想を語った。

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アレックス・イウォビは、クリスティアーノ・ロナウドには「オーラ」があり、リオネル・メッシには「フォースフィールド」があると感じたという。元アーセナルMFで現在はフラムに所属するイウォビは、『Beast Mode On』ポッドキャストで、メッシのハイライト映像で不運な主役になった経緯を語った。

  • Alex Iwobi Cristiano Ronaldo Everton Manchester UnitedGetty

    イウォビがメッシやロナウドと対戦したのはいつどこだったのか

    ロンドン北部の名門ハレ・エンド・アカデミーを卒業し、エヴァートン、フルハム（クレイヴン・コテージ）でプレーしたナイジェリア代表イウォビは、これまで世界最高峰の選手たちと対戦してきた。

    その中には「史上最高の選手（GOAT）」も複数含まれ、マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍時にCR7ことクリスティアーノ・ロナウドと対戦した。エバートンでその試合を経験する前には、2016年3月、カンプ・ノウでのチャンピオンズリーグデビュー戦（アーセナル時代）でメッシ、ネイマール、ルイス・スアレスとも対戦している。

    カタルーニャの夜には厳しい洗礼を受けた。8度のバロンドール受賞者メッシに翻弄されたが、29歳のMFはレジェンドたちと戦えたことを誇りに思う。

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL

    史上最高の選手、メッシとロナウドと対戦するとはどんな感じか。

    最新エピソード「Beast Mode On」で、アデバヨ・アキンフェンワから「史上最高の選手は？」と問われたイウォビは「僕はいつもメッシだと言っている」と答えた。

    また、ワールドカップを制したメッシと、41歳になってもサウジ・プロリーグでプレーするロナウドについて、イウォビはこう語る。「ロナウドよりメッシとの対戦の方が印象的だった。ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドに復帰し、『ロナウドらしい』プレーをしようとしている。だからSNSでは彼が最も影響力があるとされるのだろう。

    でも、ロナウドと対戦したときは確かにオーラが凄かった。一方で、カンプ・ノウでメッシと対戦したときは、メッシ、ネイマール、スアレス、イニエスタ、シャビ、ダニ・アウベス、ビクトル・バルデスと、スターがずらり。あれは僕のCL初先発で、ピッチに出ると「メッシ、メッシ」とばかり聞こえた。 他にもスーパースターがいるのに、と。

    左を見ると、みんな小柄だった。ネイマールもかなり小柄で、メッシはさらに小さい。心の中で「ありえない」と思った。こんなに小さな選手が、こんな存在感を放つなんて。

    ロナウドと対戦したときは彼のキャリアの別の段階だった。ボールを渡せば確実に得点する効率的な選手だ。一方、メッシの場合は、彼がボールを持つたびに、誰も近づけない領域ができていた。

  • Alex Iwobi Lionel Messi Arsenal Barcelona Champions League 2016Getty

    イウォビがメッシのハイライト映像に登場した理由

    メッシの歴史に不本意に名を刻んだイウォビはこう語った。「SNSで検索すればわかるが、普段はソフトシューズを履いている。だが若い頃はスパイクが義務だった。この試合に備えてスパイクを履いたのを覚えている。

    「ビクトル・バルデスがメッシにボールを投げたんだ。TikTokのどこかに動画があるはずだ。彼がメッシにボールを投げたとき、僕はプレスをかけようとした。彼の周りにある『力場』にはもううんざりしていたんだ。でも、彼のファーストタッチで左に切り込まれ、

    僕は滑って足が浮いちゃった。長いスパイクだったのに！メッシのハイライトに時々出てきて、そのたびに「また俺か」と思うよ。今はスパイクの刃が短くなって助かってる！」

    長年無敵のオーラを放つメッシについて聞かれると、イウォビは「アグエロやデ・ブライネにも似た感覚はあったが、比べ物にならない。狂気的だった。誰も近づけなかった。みんな倒そうと必死なのに、彼は小柄だ」と振り返る。

    「チャンピオンズリーグデビュー戦は一生忘れない。あの雰囲気、MSN――メッシ、ネイマール、スアレス、全員が得点した。完璧な敗戦だった。あんなに敗戦を楽しんだことはない！」

  • アレックス・イウォビが出演する「Beast Mode On」ポッドキャストを聴こう。



    「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

    Spotifyでも全エピソードを配信しています。