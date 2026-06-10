クリスティアーノ・ロナウドにとって「年齢は問題ではない」。41歳の「史上最高の選手（GOAT）」は、元ポルトガル代表のチームメイトから、2026年ワールドカップで「決定的な役割を果たす」と期待されている。

ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリード時代のような爆発的なスピードを失ったが、アルメイダは彼のサッカーIQが今も群を抜いていると断言する。元ブレーメンFWは、ファンは期待を修正しつつ、ポルトガル出身の「GOAT」の才能を称えるべきだと語る。コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアが待つ厳しいグループKを戦うロベルト・マルティネス率いるチームにとって、その経験は大きな強みだ。

「20代や30代の頃のような自由奔放なロナウドは期待できないが、彼は経験豊富で史上最高であり、依然として試合を左右する」とアルメイダは語った。