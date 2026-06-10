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クリスティアーノ・ロナウドにとって「年齢は問題ではない」。41歳の「史上最高の選手（GOAT）」は、元ポルトガル代表のチームメイトから、2026年ワールドカップで「決定的な役割を果たす」と期待されている。
「彼は好調な状態で到着するだろう」
2026年ワールドカップが近づく中、ロナウドの現役寿命を疑問視する声は絶えない。だが2010年と2014年の大会で5度バロンドールを獲得した彼と共闘した元ポルトガル代表アルメイダは、このベテランストライカーが北米大会の攻撃を牽引するのに最適だと断言する。
ルサ通信の取材にアルメイダは「年齢は問題ではない。39歳、40歳、41歳でもトップでプレーする選手は大勢いる」と回答。さらに「ロナウドは入念に準備している。彼のキャリアに欠けていたのは『競争』で、彼はそれをずっと追い求めてきた」と続けた。 彼は好調で大会に臨めると確信している」
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世界舞台における役割の変遷
ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリード時代のような爆発的なスピードを失ったが、アルメイダは彼のサッカーIQが今も群を抜いていると断言する。元ブレーメンFWは、ファンは期待を修正しつつ、ポルトガル出身の「GOAT」の才能を称えるべきだと語る。コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアが待つ厳しいグループKを戦うロベルト・マルティネス率いるチームにとって、その経験は大きな強みだ。
「20代や30代の頃のような自由奔放なロナウドは期待できないが、彼は経験豊富で史上最高であり、依然として試合を左右する」とアルメイダは語った。
ポルトガルは優勝候補の一角
アルメイダは、ポルトガルをフランス、スペイン、ドイツ、ブラジル、前回優勝のアルゼンチンと同格と見る。マルティネス監督の下、選手層が厚く、コンディションを維持できれば初優勝も可能だと語る。
「期待は大きい。ポルトガルの選手たちは世界トップクラスのクラブに所属し、常に世界最高の選手賞にノミネートされている。それには常に大きな責任が伴う」とアルメイダは指摘した。「私はポルトガルを優勝候補の一つと見なしているが、他にも強いチームがいる。重要なのは、選手たちが大会でどのようなコンディションで臨めるかだ。 長いシーズン後に心身ともにフレッシュであるかどうかがカギだ」
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マルティネスの戦術眼を信じる
代表メンバーの選出も議論されている。ゴンサロ・ラモスはロナウドとは異なるタイプだ。それでもアルメイダは、マルティネス監督とコーチ陣がキャプテンを支えつつ、どんな強豪にも立ち向かえるバランスを見出していると確信している。
「監督は自分のすべきことを理解し、長い間準備してきた。彼は最も信頼できる選手を選んだ。それが最も重要だ」とアルメイダは語った。「固定されたストライカーを起用する選択肢もあったが、ポルトガルはそんなスタイルではない。ゴンサロ・ラモスは調子が良く、ロナウドは一瞬で試合を変える力を持つ」