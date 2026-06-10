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クリスティアーノ・ロナウドにとって、これがポルトガルでの最後のホームゲームになるのか。ロベルト・マルティネス監督が、CR7の6度目のワールドカップを前にしたナイジェリアとの親善試合の意義を語る。
船長は退職しない
ポルトガル代表のマルティネス監督は、水曜日のナイジェリア戦がロナウドにとってファンへの別れの試合ではないと強調した。41歳のアル・ナスル所属スーパースターは6度目のW杯出場を目指し、今も集中力を保っている。
試合前、マルティネス監督はメディアに「キャプテンは常に模範を示し、代表のために24時間全力だ」と語った。 将来何が起こるかは誰にも分からない。怪我をする可能性もあるし、自分たちの力ではどうにもならない決断もあるからだ。」
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ロナウドの長寿の秘訣
41歳という年齢でも、ロナウドはなお肉体の限界に挑み続けている。マルティネス監督は、5度のバロンドール受賞者のフィジカルは強い精神力の結果に過ぎないと語る。監督は以前、ロナウドの秘密は「ハングリー精神」だと指摘した。ワールドカップを除く主要タイトルを制しても、その精神は衰えない。
「彼はトレーニングに集中し、最高であり続け、戦術を実践し、ユニフォームを着る誇りを忘れない。その一点に尽きる」とスペイン人監督は続けた。 「それが彼の示す手本だ。彼の唯一の目的は、明日への成長のためにそれを活かすことだ」男子代表の国際試合出場数227試合、得点数143得点で歴代1位のロナウドは、ポルトガルが米国、メキシコ、カナダで開催される大会で世界の頂点を狙う中、再び最前線を牽引する準備ができている。
ナイジェリアに対する実験的アプローチ
ナイジェリアとの親善試合は、マルティネス監督にとって大会出発前の最終調整の機会だ。ロナウドの先発が予想されるが、監督は6月17日のコンゴ民主共和国戦を控え、全選手がリズムと鋭さを保てるよう層の厚いメンバーをフルに活用する方針だ。
「11人の選手を交代させ、全員にプレー時間を与えることを目指している」とマルティネス監督は付け加えた。「5、6人の選手にとってはこれが初戦となる。焦点は依然として個人にあり、プレー時間を必要とする選手にそれを与えることだ。 「選手を万全な状態で本大会に送り出すことが最優先だ。ポルトガルの強みは全員の献身であり、私の仕事は彼らの才能を活かし、勝利へ導くことである」
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戦術的柔軟性とアフリカでの試練
マルティネス監督は、ナイジェリア代表とワールドカップ初戦の相手が似ているとし、ナイジェリア戦を理想的な準備の場と位置づけている。ポルトガル代表には高い個人技の選手が多いが、監督はチーム全体の組織力と10年以上にわたって根付くハイプレス戦術の重要性を強調した。
「コンゴ戦では似た課題に取り組める」と彼は語った。「相手には才能があるが、我々には勝つための組織力と規律がある。得点と勝利の統計がすべてを物語っている。 前線でのハイプレスと素早い守備への切り替えが私たちのスタイルであり、15年にわたるポルトガルユース育成の成果だ。戦術については初日に話した通り、システムのなかに個人の才能を生かす柔軟性が重要だ」