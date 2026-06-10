41歳という年齢でも、ロナウドはなお肉体の限界に挑み続けている。マルティネス監督は、5度のバロンドール受賞者のフィジカルは強い精神力の結果に過ぎないと語る。監督は以前、ロナウドの秘密は「ハングリー精神」だと指摘した。ワールドカップを除く主要タイトルを制しても、その精神は衰えない。

「彼はトレーニングに集中し、最高であり続け、戦術を実践し、ユニフォームを着る誇りを忘れない。その一点に尽きる」とスペイン人監督は続けた。 「それが彼の示す手本だ。彼の唯一の目的は、明日への成長のためにそれを活かすことだ」男子代表の国際試合出場数227試合、得点数143得点で歴代1位のロナウドは、ポルトガルが米国、メキシコ、カナダで開催される大会で世界の頂点を狙う中、再び最前線を牽引する準備ができている。