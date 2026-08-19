ブラジル人ウインガーのヴィニシウス・ジュニオールと並んだ際のエンバペの役割、そして彼が背負っているプレッシャーについて問われた元レアル・マドリーのスター、マクマナマンは、今週土曜にレアルがエスパニョールと対戦するジョゼ・モウリーニョのラ・リーガ復帰初戦を配信するDisney+上のESPN提供でGOALに対して次のように語った。「桁外れだね。少し奇妙なんだ。批判ではなく、現時点のマドリーはピースがうまく噛み合っていない。それだけのことだ。

「個々で見れば、出場停止だったり、誰かが負傷していたり、ピッチを離れていたりする時には、2人とも［エンバペとヴィニ・ジュニオール］まさにジャングルの王者だ。ピッチ上で最高の選手であり、本当に際立っていて、信じられないようなスーパースターに見える。

「でも一緒になると、この数年で示されてきたのは、彼らが何も勝ち取れていないということだ。そしてレアル・マドリーを追い、ラ・リーガを見ていれば分かるが、勝つか、そうでなければ悲劇かのどちらかなんだ。その間にバルセロナがあらゆるタイトルを勝ち取り、決勝でも君たちを破っているなら、それは悲劇だよ。

「コパ・デル・レイでも、スーペルコパでも、彼らはかなり近づいていた。土壇場の失点をしたり、チャンスを逃したりしてきたが、最後は勝ち切らなければならない。そして同時にバルセロナも補強しているとなると、そこで状況は危うくなり始める。実際、昨季のファンはチームに対して何度も不満を示していた。2位で終え、チャンピオンズリーグではバイエルン相手に戦って敗れたとはいえ、私はあの試合のパフォーマンスは良かったと思っているけどね。

「だから大きく離されているわけではない。ただ、ほんの少しの力、少しの特別な魔法が必要なんだ。それをジョゼがもたらすのか、新戦力がもたらすのかは見てみよう。素晴らしい1年になることをみんな願っているし、私はそうなると思っている。火花が散るようなシーズンになるだろうし、バルセロナへのロドリの加入もあって、とても面白くなると思う。また1人、スーパースターがその争いに加わることになるからね。

「でも関係ない。ジョゼはバルセロナを終わらせるために、バルセロナを倒し、何度も何度も倒すために連れてこられた。それがすべてだ。今のレアル・マドリーなら、誰だって入って2位にはなれる。君だって2位になれるし、私だって2位になれる。これまでやってきたのは、スーパースターたちに好きなようにやらせていただけだ。でもジョゼは理由があって連れてこられたんだ。

「フロレンティーノ［ペレス］は彼を信頼している。誰が相手であれ最大限の力を引き出し、エゴをコントロールできると信じているんだ。ロッカールームで何が言われていようと、私は描かれているほど悪い状況だとは思わない。あのロッカールームには常にエゴがあるし、みんな非常にプロフェッショナルだからね。でも最後に勝ち切るのはジョゼの役目だ。単純な話だよ。それ以上でもそれ以下でもない。彼はただ勝たなければならない」