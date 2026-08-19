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クリスティアーノ・ロナウドと同じ得点数！ キリアン・エンバペがレアル・マドリーで「奇妙な」批判にさらされる理由。ラ・リーガの名門は「勝利か惨事か」という厳しい視線にさらされている
エムバペはレアル・マドリーでロナウドの足跡をたどった
ムバッペは2024年、パリ・サンジェルマンとの関係を解消し、リーグ・アンの同クラブ歴代最多得点者として、フリーでレアル・マドリーに加わった。マドリーでは、かつてポルトガルのGOATであるロナウドが背負った背番号9を受け継ぎ、新天地にもすぐに順応した。
左サイドから中へ入るプレーで評価を築いてきたこともあり、センターフォワードとして最前線を担う能力にはいくつか疑問の声も上がっていたが、44ゴールという結果とゴールデンブーツ受賞によって、そうした疑念を沈黙させる助けとなった。
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エムバペ、マドリーで初の主要タイトル獲得を待つ
ただ、ムバッペが味わった成功はUEFAスーパーカップとFIFAインターコンチネンタルカップの制覇のみにとどまっている。待望のバロンドール受賞と並ぶ主要タイトルは、いまだ手が届いていない。フランス代表FWは、古巣PSGがチャンピオンズリーグを2連覇する姿を見守るしかなかった。
これは27歳のフラストレーションの原因となるだろう。というのも、103試合で86ゴールという成績は、2009年に記録的な移籍でマドリーに加わった後のCR7が残した数字と並ぶからだ。もちろんロナウドはその後、通算450ゴールを記録して歴史を作り、6シーズン連続で50得点以上をマークした。
なぜエムバペが厳しい視線にさらされているのか
ブラジル人ウインガーのヴィニシウス・ジュニオールと並んだ際のエンバペの役割、そして彼が背負っているプレッシャーについて問われた元レアル・マドリーのスター、マクマナマンは、今週土曜にレアルがエスパニョールと対戦するジョゼ・モウリーニョのラ・リーガ復帰初戦を配信するDisney+上のESPN提供でGOALに対して次のように語った。「桁外れだね。少し奇妙なんだ。批判ではなく、現時点のマドリーはピースがうまく噛み合っていない。それだけのことだ。
「個々で見れば、出場停止だったり、誰かが負傷していたり、ピッチを離れていたりする時には、2人とも［エンバペとヴィニ・ジュニオール］まさにジャングルの王者だ。ピッチ上で最高の選手であり、本当に際立っていて、信じられないようなスーパースターに見える。
「でも一緒になると、この数年で示されてきたのは、彼らが何も勝ち取れていないということだ。そしてレアル・マドリーを追い、ラ・リーガを見ていれば分かるが、勝つか、そうでなければ悲劇かのどちらかなんだ。その間にバルセロナがあらゆるタイトルを勝ち取り、決勝でも君たちを破っているなら、それは悲劇だよ。
「コパ・デル・レイでも、スーペルコパでも、彼らはかなり近づいていた。土壇場の失点をしたり、チャンスを逃したりしてきたが、最後は勝ち切らなければならない。そして同時にバルセロナも補強しているとなると、そこで状況は危うくなり始める。実際、昨季のファンはチームに対して何度も不満を示していた。2位で終え、チャンピオンズリーグではバイエルン相手に戦って敗れたとはいえ、私はあの試合のパフォーマンスは良かったと思っているけどね。
「だから大きく離されているわけではない。ただ、ほんの少しの力、少しの特別な魔法が必要なんだ。それをジョゼがもたらすのか、新戦力がもたらすのかは見てみよう。素晴らしい1年になることをみんな願っているし、私はそうなると思っている。火花が散るようなシーズンになるだろうし、バルセロナへのロドリの加入もあって、とても面白くなると思う。また1人、スーパースターがその争いに加わることになるからね。
「でも関係ない。ジョゼはバルセロナを終わらせるために、バルセロナを倒し、何度も何度も倒すために連れてこられた。それがすべてだ。今のレアル・マドリーなら、誰だって入って2位にはなれる。君だって2位になれるし、私だって2位になれる。これまでやってきたのは、スーパースターたちに好きなようにやらせていただけだ。でもジョゼは理由があって連れてこられたんだ。
「フロレンティーノ［ペレス］は彼を信頼している。誰が相手であれ最大限の力を引き出し、エゴをコントロールできると信じているんだ。ロッカールームで何が言われていようと、私は描かれているほど悪い状況だとは思わない。あのロッカールームには常にエゴがあるし、みんな非常にプロフェッショナルだからね。でも最後に勝ち切るのはジョゼの役目だ。単純な話だよ。それ以上でもそれ以下でもない。彼はただ勝たなければならない」
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ラ・リーガ2026-27：ムバッペ、モウリーニョの下でプレーへ
モウリーニョは、2010年から2013年までの3年間をスペインの首都で過ごした経験もあり、自らの肩にのしかかる期待を十分に理解している。最も要求の厳しいファン層のために結果を出さなければならない。
その追い風となるのは、2026年ワールドカップで歴史的な活躍を見せたばかりのエムバペを擁していることだ。フランスのスーパースターには、ロナウド級の数字を出し続けることが求められている。
ESPNはDisney+で毎週土曜夜にラ・リーガのライブ中継を配信。英国中のファンにスペインサッカーの魅力を届けている。
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