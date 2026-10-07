ロナウドとメッシは互いを意識しているのかと問われると、マンチェスター・ユナイテッドでCR7とともにプレーした元MFアンデルソンは、BetVictor Online Casinoを代表してGOALにこう語った。「2人は互いを気にかけていると思う。どちらも最高のものを見たいと思っているはずだ。

「メッシも同じだと思う。メッシはクリスティアーノ・ロナウドが2点決めるのを見たら、自分も2ゴール決めなければならないとなる。これがメンタリティーなんだ。トップ選手とはそういうものだ。この2人は、別次元、別の惑星に到達するために互いを強く高め合っている。

「2人とも、ほぼ1000ゴールに達している。信じられないことだ。そんなことを誰がやる？ ペレか？ ほかに誰がいる？ ロマーリオか？ 1人か2人くらいだ。彼らは1000ゴールを決めようとしている。まるでビデオゲーム選手の世代のようだ。

「クリスティアーノ・ロナウドは45歳でもそれができる。なぜ人々が彼について文句を言っているのか分からない。クリスティアーノ・ロナウドは45歳でもそれができるからだ。クリスティアーノ・ロナウドが得点するのに必要なのは2分だけだ。クリスティアーノ・ロナウドやメッシに時間とスペースを与えれば、年齢は関係なく、この2人はやってのける。

「自分が代表チームの監督なら、この2人はいつも招集する。どんな瞬間でも点を取れると分かっているからだ。10分でも5分でもいい。これがトップ選手のすることなんだ」