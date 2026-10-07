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クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシは互いの動向を「気にしている」のか。元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトが、CR7のGOAT論争でのライバル関係の内幕を明かす
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ロナウドとメッシ、キャリア通算1000ゴールに迫る
ロナウドのシニアキャリアはメッシよりやや早く始まったが、2人が一気に輝きを放ったのはほぼ同じ時期だった。そこから約20年、世界のサッカー界の頂点でしのぎを削り、互いに火花を散らしてきた。
史上最高クラスの2人は、クラブで数え切れないほどのタイトルを獲得し、バロンドールは合計13回。各自の所属クラブと代表チームで、人間離れした卓越のパフォーマンスを見せ続けてきた。
2人はいずれも通算1000ゴールを追っている。現時点ではロナウドがその争いをリードしており、サウジ・プロ・リーグのアル・ナスル、そしてMLSカップ王者インテル・マイアミでプレーしながら、今なお主要タイトルを積み重ねている。
敵対したことは一度もないが、かといって親しい友人というわけでもない
41歳と39歳になった今も、2人に衰えの気配はほとんどない。もっとも、CR7は最近、ポルトガル代表の最新キャンプから自ら離脱したことで、不運な形で見出しを飾った。それでも、彼らは世界中の観衆を魅了し続けている。
現役引退の時期ですら、最終的には2人の運命が交錯することになるかもしれない。どちらも、もう一方がプレーを続けているうちに身を引きたくはないからだ。レアル・マドリーとバルセロナというクラシコの宿敵をそれぞれ背負っていた時代でさえ、彼らは敵同士ではなかったが、親しい友人でもない。
両者の間には相互の称賛と敬意があるが、同時に相手を上回りたいという尽きることのない欲求もある。常に自分自身のプレーに集中している一方で、もう一方の状況にも常に半ば目を配っている。
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GOATのライバル、ロナウドとメッシは互いを意識しているのか？
ロナウドとメッシは互いを意識しているのかと問われると、マンチェスター・ユナイテッドでCR7とともにプレーした元MFアンデルソンは、BetVictor Online Casinoを代表してGOALにこう語った。「2人は互いを気にかけていると思う。どちらも最高のものを見たいと思っているはずだ。
「メッシも同じだと思う。メッシはクリスティアーノ・ロナウドが2点決めるのを見たら、自分も2ゴール決めなければならないとなる。これがメンタリティーなんだ。トップ選手とはそういうものだ。この2人は、別次元、別の惑星に到達するために互いを強く高め合っている。
「2人とも、ほぼ1000ゴールに達している。信じられないことだ。そんなことを誰がやる？ ペレか？ ほかに誰がいる？ ロマーリオか？ 1人か2人くらいだ。彼らは1000ゴールを決めようとしている。まるでビデオゲーム選手の世代のようだ。
「クリスティアーノ・ロナウドは45歳でもそれができる。なぜ人々が彼について文句を言っているのか分からない。クリスティアーノ・ロナウドは45歳でもそれができるからだ。クリスティアーノ・ロナウドが得点するのに必要なのは2分だけだ。クリスティアーノ・ロナウドやメッシに時間とスペースを与えれば、年齢は関係なく、この2人はやってのける。
「自分が代表チームの監督なら、この2人はいつも招集する。どんな瞬間でも点を取れると分かっているからだ。10分でも5分でもいい。これがトップ選手のすることなんだ」
ネイマール、世界的エリートの新たな一員に
アンダーソンは、世界のトップレベルでも活躍してきた同胞について、さらにこう語った。「ネイマールもそうだ。だからこそ、ブラジルにとって前回のワールドカップは本当に悲しいんだ。ネイマールをピッチに立たせればいい。彼がどんな状態であろうと関係ない。彼はネイマールなんだ。どんな瞬間でも点を取れるし、誰かをゴール前で決定機に導くことができる。ああいうタイプの選手にはプレーさせるべきなんだ。
「今、ブラジルはネイマールを失った。もう文句を言う相手もいない。だって人々は10年間、ネイマールについて文句を言ってきたからだ。10年間ずっと『ネイマール、ネイマール、ネイマール』だった。でも彼は代表チームのためにすべてを捧げてきた。今は彼を助ける者がいない。出てきて『自分がいる、救う責任は自分にある』と言える者がいない。すべてがネイマール、ネイマール、ネイマールだった。
「今度はビニシウス・ジュニオールがやるところを見たい。ハフィーニャも見たい。ブラジルはテレビで見ていても、人々を満足させるのはとても難しい。今はビニシウス・ジュニオールとハフィーニャが出てくるところを見たい。あの若者たちを見たいんだ。トッププレーヤーなら、何があっても責任を負わなければならない」
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メッシとロナウドは、まだ引退する準備ができていない
ネイマールはそう遠くない将来にメッシと再会する可能性がある。サントスとの契約満了後にフリーエージェントとなり、マイアミへ向かう可能性があるとの憶測が引き続き浮上しているためだ。
すでに代表引退しているアルゼンチンのレジェンドは、2028年までアメリカでの契約に結ばれている。ロナウドとリヤドで結んでいる高額契約は来夏に満了を迎えるが、その時点で退くことを示す動きはなく、少なくとももう1つの挑戦に向かう可能性を残している。
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