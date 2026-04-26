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クリスティアーノ・ロナウドとモハメド・サラーのタッグが実現へ。アル・ナスルの監督は、サウジ・プロリーグで「史上最高の選手」とエジプトのスーパースターを同時に起用したいと考えている。
ホルヘ・ジェズス監督、サラー獲得にゴーサイン
『オカズ』紙によると、アル・ナスのホルヘ・ジェズス監督は、今夏リヴァプールの象徴的存在であるウインガーのサラー獲得に同意した。2025-26シーズン終了後にアンフィールドを去ると見込まれるエジプトの「キング」を、アル・ナスはフリー移籍で獲得する最有力候補に浮上している。 ジズスはサラーを戦術に組み込み、世界屈指の攻撃陣を形成したい考えだ。
ただし、移籍実現にはクラブの内部安定が前提となる。関係者は「まずジェズス監督の去就が明確になるべきだ」と指摘する。現在、クラブと監督は契約延長を交渉中で、合意至ればサラ獲得を含む補強計画が本格的に動き出す。
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ロナウドと共に歴史を築く
ロナウドとサラーの融合には疑問もあるが、スポーツ面でも商業面でもメリットは大きい。サラーは地域の文化大使とされ、サウジアラビア公共投資基金（PIF）にとって理想的な獲得候補だ。
元プロ選手のポール＝ジョゼ・ムポクは最近、サラーの中東移籍はほぼ確実だと語った。GOALの取材には「モハメド・サラーはサウジアラビアに行くと思う」と述べた。 アル・ナスルかどうかは分からないが、彼は行くと思う。ただ、PIFは現在クラブ売却を進めている。もし新しいオーナーが『アル・ナスルを買いたい』と言い、そのオーナーが選手を獲得すれば問題ないだろう」
サラーのリヴァプールでのキャリアが突然終わった
サラーのマージーサイドでの時間は、甘くも切ない結末を迎えた。2025-26シーズン後にクラブを去る意向を示していたが、最近のハムストリング負傷で今シーズンは早期に戦線離脱した。
エジプト代表は今季もリヴァプールに不可欠で、38試合で12得点9アシストを記録。肉体的負担にもかかわらず、世界屈指のフォワードであることを示した。
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エジプト王の署名をめぐる争い
アル・ナスルが関心を示すも、サラー争奪戦は一強ではない。複数クラブが動向を注視し、最終決定権は選手にある。プレミアで10年活躍したサラーは、次章にふさわしいプロジェクトを選ぶ必要がある。
一方、ロナウドは2027年までアル・ナセルと契約しており、サウジ・プロリーグで新記録を狙う。両選手とも衰えが見えないため、リヤドで二人がタッグを組む可能性は高い。アル・ナセルが監督を決め、他クラブの関心を退ければ、「サラー×ロナウド」の時代は数カ月後に始まるかもしれない。