クリスティアーノ・ロナウドとモハメド・サラーのタッグが実現へ。アル・ナスルの監督は、サウジ・プロリーグで「史上最高の選手」とエジプトのスーパースターを同時に起用したいと考えている。

ロナウドとサラーの融合には疑問もあるが、スポーツ面でも商業面でもメリットは大きい。サラーは地域の文化大使とされ、サウジアラビア公共投資基金（PIF）にとって理想的な獲得候補だ。

元プロ選手のポール＝ジョゼ・ムポクは最近、サラーの中東移籍はほぼ確実だと語った。GOALの取材には「モハメド・サラーはサウジアラビアに行くと思う」と述べた。 アル・ナスルかどうかは分からないが、彼は行くと思う。ただ、PIFは現在クラブ売却を進めている。もし新しいオーナーが『アル・ナスルを買いたい』と言い、そのオーナーが選手を獲得すれば問題ないだろう」



