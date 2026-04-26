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Cristiano Ronaldo Mohamed Salah 2025-26Getty/GOAL
Muhammad Zaki

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドとモハメド・サラーのタッグが実現へ。アル・ナスルの監督は、サウジ・プロリーグで「史上最高の選手」とエジプトのスーパースターを同時に起用したいと考えている。

クリスティアーノ・ロナウド
モハメド・サラー
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モハメド・サラーとクリスティアーノ・ロナウドの共闘が現実味を帯びてきた。アル・ナスルが補強で大きな進展があり、サラーが加入してポルトガルのレジェンドとタッグを組むとの報道が急浮上している。

  • ホルヘ・ジェズス監督、サラー獲得にゴーサイン

    『オカズ』紙によると、アル・ナスのホルヘ・ジェズス監督は、今夏リヴァプールの象徴的存在であるウインガーのサラー獲得に同意した。2025-26シーズン終了後にアンフィールドを去ると見込まれるエジプトの「キング」を、アル・ナスはフリー移籍で獲得する最有力候補に浮上している。 ジズスはサラーを戦術に組み込み、世界屈指の攻撃陣を形成したい考えだ。

    ただし、移籍実現にはクラブの内部安定が前提となる。関係者は「まずジェズス監督の去就が明確になるべきだ」と指摘する。現在、クラブと監督は契約延長を交渉中で、合意至ればサラ獲得を含む補強計画が本格的に動き出す。

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  • Cristiano Ronaldo Mohamed SalahGetty

    ロナウドと共に歴史を築く

    ロナウドとサラーの融合には疑問もあるが、スポーツ面でも商業面でもメリットは大きい。サラーは地域の文化大使とされ、サウジアラビア公共投資基金（PIF）にとって理想的な獲得候補だ。

    元プロ選手のポール＝ジョゼ・ムポクは最近、サラーの中東移籍はほぼ確実だと語った。GOALの取材には「モハメド・サラーはサウジアラビアに行くと思う」と述べた。 アル・ナスルかどうかは分からないが、彼は行くと思う。ただ、PIFは現在クラブ売却を進めている。もし新しいオーナーが『アル・ナスルを買いたい』と言い、そのオーナーが選手を獲得すれば問題ないだろう」


  • サラーのリヴァプールでのキャリアが突然終わった

    サラーのマージーサイドでの時間は、甘くも切ない結末を迎えた。2025-26シーズン後にクラブを去る意向を示していたが、最近のハムストリング負傷で今シーズンは早期に戦線離脱した。

    エジプト代表は今季もリヴァプールに不可欠で、38試合で12得点9アシストを記録。肉体的負担にもかかわらず、世界屈指のフォワードであることを示した。

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    エジプト王の署名をめぐる争い

    アル・ナスルが関心を示すも、サラー争奪戦は一強ではない。複数クラブが動向を注視し、最終決定権は選手にある。プレミアで10年活躍したサラーは、次章にふさわしいプロジェクトを選ぶ必要がある。

    一方、ロナウドは2027年までアル・ナセルと契約しており、サウジ・プロリーグで新記録を狙う。両選手とも衰えが見えないため、リヤドで二人がタッグを組む可能性は高い。アル・ナセルが監督を決め、他クラブの関心を退ければ、「サラー×ロナウド」の時代は数カ月後に始まるかもしれない。

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